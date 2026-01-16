Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

KITA Group bắt tay Central Retail Việt Nam phát triển chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại

Thanh Huyền
P.V

Ngày 15/1, KITA Group và Central Retail Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ, chính thức khởi động chương trình hợp tác chiến lược nhằm phát triển và vận hành hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp tại các dự án bất động sản do KITA Group đầu tư trên toàn quốc.

Theo KITA Group, hợp tác với Central Retail Việt Nam – tập đoàn bán lẻ lớn đến từ Thái Lan là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp, hướng đến việc hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích tại các khu đô thị.

untitled.jpg

Ông Nguyễn Duy Kiên, Chủ tịch KITA Group cho biết, KITA kiên định theo đuổi ba giá trị cốt lõi gồm pháp lý tường minh, giải pháp thông minh và cộng đồng văn minh. “Việc hợp tác chiến lược cùng Central Retail Việt Nam thể hiện tầm nhìn dài hạn của KITA Group trong việc kiến tạo các không gian mua sắm, giao thương hiện đại, gia tăng tiện ích cho cư dân và nâng cao chất lượng sống”, ông Kiên nhấn mạnh.

Đồng thời, KITA Group tiếp tục khẳng định cam kết “Xây dựng niềm tin, kiến tạo đồng hành”, tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho từng dự án và cộng đồng dân cư. Tại lễ ký kết, hai bên đã công bố dự án hợp tác đầu tiên là phát triển siêu thị GO! tại KITA Aqua Avenue – đại đô thị quy mô gần 50 ha, tọa lạc trên trục Quốc lộ 1A, thuộc thị trường Vĩnh Long.

KITA Group và Central Retail Việt Nam cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu hợp tác tại nhiều dự án tiềm năng khác ở Cần Thơ, TPHCM và Đà Nẵng.

Thanh Huyền
P.V
#Phát triển chuỗi siêu thị và trung tâm thương mại #Hợp tác chiến lược KITA Group và Central Retail Việt Nam #Phát triển hệ sinh thái tiện ích đô thị #Dự án siêu thị GO! tại Vĩnh Long #Mở rộng hợp tác tại Cần Thơ #TPHCM #Đà Nẵng

