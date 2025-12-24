PNJ trao tặng HLV Kim Sang Sik huy chương vàng 24K nặng 33 chỉ

Ngày 24/12, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cùng báo Tuổi Trẻ đã trao tặng HLV Kim Sang Sik tấm huy chương vàng được chế tác hoàn toàn từ vàng 24K, như một sự tri ân dành cho những đóng góp của ông đối với bóng đá Việt Nam.

Đại diện PNJ và nhãn hàng ARTA by PNJ cùng HLV Kim Sang Sik chụp ảnh với tặng phẩm độc bản ý nghĩa

Chiếc huy chương là phiên bản giới hạn, nặng 33 chỉ vàng có giá trị trên 500 triệu đồng. Con số 33 mang ý nghĩa biểu trưng cho kỳ SEA Games lần thứ 33 – giải đấu mà HLV Kim Sang Sik đã cùng đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng lịch sử.

Nghệ phẩm huy chương do ARTA by PNJ trực tiếp lên ý tưởng và chế tác, với nhiều chi tiết mang tính biểu trưng. Trên bề mặt huy chương là hình ảnh quốc kỳ Việt Nam – Hàn Quốc song hành, thể hiện sự gắn kết và mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Các nghệ nhân PNJ còn kết hợp hình ảnh trái bóng tròn với chiếc nón lá truyền thống, cùng biểu tượng cây tre – đại diện cho tinh thần bền bỉ, kiên cường của bóng đá Việt Nam.

Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, Giám đốc cao cấp Marketing kiêm Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại PNJ cho biết, món quà là nghệ phẩm được đội ngũ nghệ nhân PNJ chế tác công phu, được kết tinh từ lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc. Đây là sự trân trọng và tri ân dành cho HLV Kim Sang Sik, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào những thành công tiếp theo của bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến PNJ, báo Tuổi Trẻ và người hâm mộ Việt Nam đã luôn đồng hành, ủng hộ ông trong suốt thời gian làm việc tại Việt Nam.