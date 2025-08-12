Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải pháp bảo vệ hàng thật, thương hiệu uy tín

P.V

Ngày 8/11, tại TP Hồ Chí Minh, Hội thảo “Giải pháp bảo vệ hàng thật, thương hiệu uy tín” do Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP Hồ Chí Minh và Công ty Vina CHG phối hợp tổ chức đã thu hút đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia và cơ quan quản lý tham dự.

z6899985454618-f2584786a0ca2a8a4e0104a69fa5e8ac.jpg

Các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, bảo vệ, phát triển sản phẩm thật và thương hiệu; đồng thời thảo luận giải pháp phòng chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại sự kiện, Vina CHG giới thiệu Giải pháp tem AI – Chatbox tư vấn hàng thật, tích hợp công nghệ chống giả, truy xuất nguồn gốc và cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, giúp người tiêu dùng nhận diện hàng thật, hiểu rõ thương hiệu.

Hội thảo cũng chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Vina CHG và các doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực dược phẩm, mũ bảo hiểm, yến sào… triển khai Hệ sinh thái chống hàng giả; cùng thỏa thuận hợp tác với Công ty CP Công nghệ Arobid nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng trên nền tảng số.

Ông Nguyễn Thanh Hải – TGĐ Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa – cảnh báo tình trạng hàng giả “yến sào” tràn lan, nhiều sản phẩm làm từ bột rau câu, lòng trắng trứng hoặc chất không đạt chuẩn; thậm chí nhái mẫu mã, tên gọi thương hiệu lớn như Sanest, Sanvinest… gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp chân chính và đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.

P.V
