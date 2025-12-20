PNJ lập “cú đúp” tại Vạn Xuân Awards 2025

Tối 19/12, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) Cao Thị Ngọc Dung cùng thương hiệu PNJ đã được vinh danh tại Vạn Xuân Awards 2025 – giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực quảng cáo và sáng tạo tại Việt Nam. Đây là năm hiếm hoi một doanh nghiệp “lập cú đúp” ở hạng mục cao quý nhất của giải.

Bà Cao Thị Ngọc Dung (áo vàng) nhận bằng khen và cúp vinh danh từ BTC

Theo đó, bà Cao Thị Ngọc Dung được trao danh hiệu “Lãnh đạo Trọn đời”, trong khi PNJ được vinh danh ở hạng mục “Thương hiệu Sáng tạo”. Ban tổ chức đánh giá bà Dung là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu đã dành gần 4 thập kỷ kiến tạo và nâng tầm thương hiệu Việt, đưa PNJ trở thành nhà bán lẻ trang sức và phong cách sống (Lifestyle) hàng đầu khu vực, gắn phát triển kinh doanh với bản sắc văn hóa dân tộc.

Ở hạng mục “Thương hiệu Sáng tạo”, PNJ được ghi nhận nhờ chiến lược xây dựng thương hiệu đột phá, đổi mới trong hoạt động marketing, lấy khách hàng làm trung tâm và đề cao “chất Việt” trong từng sản phẩm, chiến dịch truyền thông.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Ngọc Dung cho rằng giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực của hơn 9.000 cán bộ, nhân viên PNJ trong hành trình đưa ngành kim hoàn Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Vạn Xuân Awards 2025 mang chủ đề “Tự hào Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức, nhằm tôn vinh các thương hiệu và cá nhân có đóng góp nổi bật cho nền kinh tế sáng tạo. Việc PNJ và bà Cao Thị Ngọc Dung được xướng tên tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia và dấu ấn lãnh đạo truyền cảm hứng bền bỉ qua nhiều thế hệ.