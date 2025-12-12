Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

KCN Long Hậu: Thúc đẩy chuỗi cung ứng thực chất và ra mắt Không gian sản xuất bền vững thế hệ mới

P.V

Ngày 10/12 vừa qua, Công ty Cổ phần Long Hậu (LHC) đã tổ chức thành công sự kiện “Ngày Kết nối Chuỗi Cung ứng - Supplier Day 2025” kết hợp Lễ khánh thành Nhà xưởng Đa năng thế hệ mới.

image-123650291-1.jpg

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, việc tìm kiếm đầu ra và tối ưu chi phí vận hành trở thành bài hóc búa của nhiều doanh nghiệp. Nắm bắt nhu cầu này, Supplier Day 2025 tại Khu công nghiệp (KCN) Long Hậu được tổ chức với mục tiêu kép là vừa mở rộng hệ sinh thái hợp tác, vừa cung cấp giải pháp hạ tầng sản xuất tiên tiến theo xu hướng thế giới.

Khác với các hội chợ triển lãm thông thường, Supplier Day tại KCN Long Hậu tận dụng lợi thế của một cộng đồng sản xuất sẵn có với 215 doanh nghiệp đang hoạt động. Với tỷ lệ cân bằng 50% doanh nghiệp Việt Nam và 50% doanh nghiệp FDI (từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ…), Long Hậu đang sở hữu một hệ sinh thái đa dạng và có tính bổ trợ cao.

Ông Bùi Lê Anh Hiếu, Giám đốc Tiếp Thị Kinh Doanh kiêm Chăm sóc Khách hàng LHC nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng, ngoài việc duy trì điều kiện sản xuất tốt, việc góp phần thúc đẩy đầu ra và tăng cường kết nối hợp tác giữa các DN là hỗ trợ mạnh mẽ nhất trong giai đoạn kinh tế biến động. Mục tiêu là tạo điều kiện cho các sản phẩm B2B có không gian tiếp xúc thị trường, tăng khả năng cạnh tranh và dần hình thành vòng kinh tế tuần hoàn ngay trong KCN”.

Tâm điểm của sự kiện là lễ công bố và khánh thành Nhà xưởng Đa năng thế hệ mới với 9 tầng đồ sộ. Đây là mô hình "nhà xưởng cao tầng" vốn rất phổ biến tại các nền kinh tế phát triển như Nhật Bản, nay được LHC tiên phong áp dụng để giải quyết bài toán quỹ đất công nghiệp và tối ưu chi phí cho nhà đầu tư.

Mô hình này được đánh giá là bước đột phá về tư duy hạ tầng công nghiệp, mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt thông qua cơ chế “Hợp tác cộng sinh” khi tối ưu chi phí thuê nhờ tối đa hóa hệ số sử dụng đất theo chiều cao, doanh nghiệp tiết kiệm được 10–15% chi phí thuê so với nhà xưởng truyền thống. Giảm gánh nặng đầu tư ban đầu với hệ thống PCCC tự động và không gian hoàn thiện sẵn, nhà đầu tư giảm được 30–40% chi phí cải tạo, lắp đặt máy móc. Cắt giảm chi phí vận hành, các tiện ích chung như kho bãi, thang máy, an ninh, xử lý nước và bảo trì được chia sẻ, giúp giảm 20–30% chi phí vận hành hàng tháng.

Thực tế cho thấy, mô hình Nhà xưởng Đa năng đã chứng minh sức hút mạnh mẽ đối với các ngành nghề đòi hỏi kỹ thuật cao và tiêu chuẩn vận hành nghiêm ngặt. Hệ sinh thái tại đây đang quy tụ những tên tuổi lớn trong các lĩnh vực: Thiết bị y tế (ABT, IPC), Dược phẩm chuẩn GSP/GMP, Điện tử chính xác (Chipsun, Lavitek), Giám định chất lượng (ACT, CCIC) và ngành Thời trang – Trang sức cao cấp (PNJP, Hisense Button).

P.V
#KCN Long Hậu

