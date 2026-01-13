Tòa nhà Daikin Air Tower nhận 3 chứng chỉ xanh quốc tế

Tòa nhà Daikin Air Tower (số 10 Công trường Quốc tế, phường Xuân Hòa TPHCM) vừa nhận được chứng nhận công trình xanh ở cấp độ cao nhất là Platinum của các tổ chức LEED (Mỹ), LOTUS (Việt Nam) và WELL (Mỹ). Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam cùng lúc nhận 3 chứng chỉ xanh quốc tế.

Theo các chuyên gia, công trình này được thiết kế như một hệ sinh thái vận hành bởi các giải pháp công nghệ về không khí, năng lượng và nước được tích hợp đồng bộ. Trong đó, hệ thống điều hòa không khí được xem là trục chính của toàn bộ chiến lược xanh.

Tòa nhà sử dụng mô hình HVAC hybrid kết hợp hệ thống điều hòa và khí tự nhiên, giúp tối ưu hiệu suất làm mát trong khi vẫn kiểm soát mức tiêu thụ điện. Nền tảng quản lý tòa nhà được ứng dụng AI, giúp theo dõi nhiệt độ làm lạnh, mức sử dụng không gian và điều kiện môi trường, từ đó tự động điều chỉnh vận hành để cân bằng giữa tiết kiệm năng lượng.

Đặc biệt, tòa nhà được tích hợp hệ thống điện mặt trời với công suất hơn 70kW, nguồn nước ngưng tụ từ hệ thống làm mát và nước mưa được thu hồi cho tưới cây và vệ sinh, trong khi vật liệu hoàn thiện được lựa chọn theo tiêu chí phát thải thấp để hạn chế hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

Theo Daikin Air Tower, trong bối cảnh đô thị ngày càng chịu áp lực từ biến đổi khí hậu và tiêu thụ năng lượng, các công trình tích hợp công nghệ xanh đang dần trở thành một phần của hạ tầng hiện đại, thay vì chỉ mang tính thử nghiệm.