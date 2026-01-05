VILAB chính thức ra mắt, lấp khoảng trống giám định hàng cao cấp

Ngày 3/1, tại TPHCM, Công ty CP Kiểm định và Giám định VILAB (VILAB) chính thức ra mắt và tổ chức “Hội nghị Nâng cao chất lượng hàng hóa cao cấp và Lễ trao Quyết định chứng nhận ISO/IEC 17025:2017”, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hàng hiệu, hàng cao cấp đã qua sử dụng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, những năm gần đây, thị trường giao dịch hàng cao cấp tại Việt Nam phát triển nhanh, song công tác giám định vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Phần lớn việc xác thực hàng hóa hiện nay vẫn dựa vào các nền tảng và phần mềm trực tuyến từ nước ngoài, không kiểm tra trực tiếp hiện vật, thiếu trách nhiệm pháp lý rõ ràng và tiềm ẩn nguy cơ sai lệch kết quả, gây khó khăn cho người tiêu dùng cũng như công tác quản lý thị trường.

Sự ra đời của VILAB được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống về thể chế và kỹ thuật trong lĩnh vực giám định hàng cao cấp. Trước đó, ngày 15/12/2025, phòng thí nghiệm của VILAB đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia cấp chứng nhận VILAS 1605, khẳng định độ tin cậy, khả năng truy xuất và giá trị công nhận quốc tế của các kết quả giám định.

Hiện VILAB cung cấp dịch vụ giám định nhiều nhóm hàng hóa giá trị cao như túi xách hàng hiệu, đồng hồ cao cấp, trang sức, mỹ phẩm, rượu và xì gà. Đồng thời, đơn vị cũng là hội viên Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường.