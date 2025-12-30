KIDO ra mắt AIRO - Mở khóa tương lai bằng công nghệ AI

Ngày 30/12, Tập đoàn KIDO ra mắt Công ty CP Hiện thực hóa AI (AIRO), đánh dấu bước đi chiến lược trong việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tiễn kinh doanh.

AIRO được thành lập trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử qua mạng xã hội tăng trưởng mạnh. Theo đó, quy mô lĩnh vực này tại Việt Nam dự kiến đạt khoảng 5 tỷ USD năm 2025 và tiếp tục mở rộng trong những năm tiếp theo. Sự kết hợp giữa AI và Social Commerce đang tạo ra xu hướng thương mại tự động hóa, buộc DN phải thay đổi cách tiếp cận khách hàng và tối ưu hóa hoạt động bán hàng đa kênh.

Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO, Chủ tịch HĐQT AIRO cho biết, AI không thay thế con người mà nâng cao năng lực của những người biết khai thác đúng cách. AIRO ra đời với mục tiêu hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, chiến dịch marketing và sản phẩm sáng tạo mà trước đây cần rất nhiều nguồn lực, đồng thời đưa AI vào DN theo hướng hiệu quả và bền vững.

Dịp này, AIRO giới thiệu 6 gói giải pháp dành cho DN như sản xuất TVC, nội dung số bằng AI, vận hành livestream AI 24/7…, thiết kế AI Avatar đến mạng lưới bán hàng và KOL/KOC theo hình thức affiliate. Bên cạnh đó, AIRO hợp tác với HTV, VTV…; mở rộng thị trường ra Đông Nam Á. AIRO còn định hướng phát triển kỹ xảo điện ảnh, quảng cáo bằng AI và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, góp phần thúc đẩy công nghiệp sáng tạo Việt Nam.