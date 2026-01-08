Menas Group vận hành hệ sinh thái số đa ngành

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngày 7/1, tại Tòa tháp Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina IFC (TPHCM), Menas Group chính thức công bố vận hành Nền tảng Hệ sinh thái Chuyển đổi số, gồm hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), Omni-Channel Hub và siêu ứng dụng Mena Select.

9.jpg
Menas Group công bố vận hành nền tảng Hệ sinh thái chuyển đổi số đa ngành

Đáng chú ý, toàn bộ dự án được triển khai và hoàn tất chỉ trong vòng 3 tháng, thời gian rút ngắn đáng kể so với thông lệ 6 tháng đến một năm đối với các doanh nghiệp đa ngành. Nền tảng số mới cho phép Menas Group đồng bộ dữ liệu giữa các kênh bán lẻ trực tuyến và trực tiếp, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản trị.

Theo Menas Group, Omni-Channel Hub đóng vai trò trung tâm điều phối, chuẩn hóa dữ liệu trước khi ghi nhận vào hệ thống ERP, giúp ban lãnh đạo có cái nhìn toàn diện về hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra quyết định kịp thời và chính xác hơn.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh – Tổng Giám đốc Menas Group cho biết, doanh nghiệp xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là xây dựng nền tảng quản trị bền vững, lấy dữ liệu chuẩn làm cam kết cho chất lượng dịch vụ và quyền lợi khách hàng.

Cùng ngày, Menas Group ra mắt siêu ứng dụng Mena Select với thông điệp “Nâng tầm phong cách sống”, tích hợp các dịch vụ mua sắm, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và du lịch. Đồng thời, tổ hợp siêu thị thực phẩm cao cấp Mena Gourmet tại 457 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận chính thức đi vào hoạt động, vận hành đồng bộ trên nền tảng số mới của tập đoàn.

P.V
