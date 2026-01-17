'Nam thần màn ảnh' Ma Ran Đô khiến khán giả cười nghiêng ngả bằng loạt tình huống 'đẹp trai mà khờ'

SVO - Trong tập mới nhất của 'Đệ nhất mưu sinh' mùa đặc biệt Tết 2026, Ma Ran Đô bất chấp hình ảnh 'nam thần màn ảnh', lăn xả hết mình. Qua đó, các nghệ sĩ đã giới thiệu về các nghề truyền thống thường có trong dịp Tết.

Qua hành trình thử thách của chương trình, Ma Ran Đô khiến khán giả cười nghiêng ngả bằng loạt tình huống “đẹp trai mà khờ”, từ lóng ngóng xới cơm đến những phát ngôn “thật thà”.

Vĩnh Thích Ăn Ngon cho thấy sự khéo léo, nấu bữa cơm chuẩn vị cơm nhà. Trước đó, anh cùng Quỳnh Lý qua nhà hàng xóm xin thêm nguyên liệu, “tăng xin giảm chi” đúng chất mưu sinh.

Sự xuất hiện bất ngờ của khách mời Lê Nam đúng “giao diện” đậm chất miền Tây. Sau đó, các nghệ sĩ thử sức làm nhang vòng để tăng thu nhập. Những khoanh nhang được giao đến tận nhà, chị gái làm nhang nhiệt tình ở lại hướng dẫn kỹ thuật cột chỉ. Công việc tưởng nhẹ nhàng nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và thời gian.

Sau đó, Huy Khánh, Quỳnh Lý và Vĩnh Thích Ăn Ngon đến vùng xứ dừa Bến Tre (nay là Vĩnh Long). Trong khi Lê Nam và Ma Ran Đô quay về nhà chung để đón nghệ sĩ Đại Nghĩa gia nhập. Tại đây, Vĩnh Thích Ăn Ngon và Quỳnh Lý chính thức nói lời tạm biệt chương trình, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Nhưng nguồn năng lượng vui vẻ của chương trình nhanh chóng quay lại với sự góp mặt của khách mời Hữu Đằng. Các nghệ sĩ chính thức nhập cuộc với hàng loạt trải nghiệm tại các cơ sở chế biến dừa.

Từ lột vỏ dừa - công việc thu nhập cao nhưng tiềm ẩn nguy hiểm, hai diễn viên thử đổi sang gọt cơm dừa, nhìn tưởng đơn giản nhưng làm đến tê cả tay vẫn chỉ thu được 7kg dừa, tương đương 7.000 đồng tiền công. Việc tiếp theo là xới, đảo dừa, phơi nắng, trước khi ép, với tiền công 30.000 đồng/giờ.

Công việc không đòi hỏi kỹ thuật nhưng rất mệt vì phải đi lại liên tục dưới nắng gắt, dầu dừa trơn trượt, dễ té ngã. Cả hai còn phụ chất củi, một công việc nặng nhọc khác. Tuy nhiên, thần tài một lần nữa mỉm cười với Huy Khánh khi chị chủ hào phóng “lì xì” thêm 500.000 đồng mỗi người, số tiền vượt xa tiền công lao động của họ.

Ngoài ra, Ma Ran Đô và Đại Nghĩa theo sự giới thiệu của Lê Nam đến cơ sở làm mứt chùm ruột của nhà sáng tạo nội dung Huyền Phi. Tại đây, hai nghệ sĩ được tận mắt chứng kiến quy trình làm mứt cầu kỳ, từ chọn trái, rửa, cấp đông, rã đông, vò kỹ, đến sên mứt. Câu chuyện của Huyền Phi vẽ nên chân dung người dân miền quê sáng tạo, chăm chỉ và giỏi xoay xở.