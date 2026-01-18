Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế hệ nữ ca sĩ trẻ đến từ Vương quốc Anh đang chiếm sóng thị trường âm nhạc quốc tế

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Ba nghệ sĩ nữ trẻ đến từ Vương quốc Anh gồm: Olivia Dean, SIENNA SPIRO và Lola Young đang là những cái tên tạo dấu ấn mạnh mẽ và 'chiếm sóng' trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Olivia Dean

Olivia Dean (SN 1999) được xem là gương mặt tiêu biểu cho sự thanh lịch, tinh tế của soul/R&B Anh Quốc đương đại. Năm 2025, nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn mạnh mẽ với album phòng thu thứ hai The art of loving. Dự án này đưa tên tuổi cô vươn lên hàng ngũ nghệ sĩ chủ lực của thị trường UK.

202511031533-maincropped-1762158808.jpg

Trong album này, Man I need trở thành ca khúc được yêu thích trên phạm vi toàn cầu. Trong khi So easy (to fall in love) lại đặc biệt tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam. Với giai điệu soul/R&B pha pop nhẹ nhàng cùng ca từ gần gũi, ca khúc nhanh chóng trở thành điểm chạm đưa khán giả Việt đến gần hơn với thế giới âm nhạc mềm mại và tinh tế của Olivia Dean.

olivia-dean-the-art-of-loving-credit-lola-mansell.jpg

Không chỉ ghi dấu ấn với giới chuyên môn và khán giả đại chúng tại Anh Quốc, âm nhạc của Olivia Dean còn dần tạo được sự đồng cảm với nhiều nghệ sĩ trẻ trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, Olivia Dean lần đầu tiên trong sự nghiệp nhận được đề cử Grammy 2026 ở hạng mục Best new artist.

olivia-dean.jpg

Đầu năm 2026, album The art of loving vươn lên vị trí số 1 trên UK official albums chart, đánh dấu bước tiến triển mới trong sự nghiệp âm nhạc của Olivia Dean. Thành công của dự án được thúc đẩy bởi hiệu ứng lan tỏa từ ca khúc Nice to each other trên TikTok, cùng màn ra mắt được đánh giá cao tại Saturday night live.

SIENNA SPIRO

SIENNA SPIRO (SN 2005) nhanh chóng trở thành một trong những cái tên gây tò mò nhất của làn sóng nghệ sĩ Anh Quốc mới, đặc biệt sau khi phát hành ca khúc Die on this hill. Bản tình ca sâu lắng viết về một tình yêu dù biết sẽ tổn thương, vẫn lựa chọn ở lại và bảo vệ cảm xúc đến cùng.

sienna-spiro-1.jpg

Về phong cách và hình ảnh cá nhân, SIENNA SPIRO thường được so sánh với Lana Del Rey bởi vẻ đẹp giàu tính điện ảnh và mang màu sắc hoài niệm. Trong khi đó, âm nhạc của cô lại được đặt cạnh Adele ở khả năng khai thác cảm xúc trực diện, sâu sắc, giằng xé cùng giọng hát nội lực.

sienna-spiro-2.jpg

Đầu năm 2026, Die on this hill vươn lên top 10 UK singles chart, top 10 Spotify global daily, đồng thời lần đầu tiên đưa SIENNA SPIRO góp mặt trên Billboard hot 100. Tại Việt Nam, ca khúc đạt hạng 5 Spotify viral chart Vietnam.

sienna-spiro-about-her-voice-and-singing-280.jpg

Thành công trên các bảng xếp hạng nhanh chóng được nối dài bằng những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp biểu diễn khi lần đầu xuất hiện trên The tonight show with Jimmy Fallon, The late show with Stephen Colbert, vai trò nghệ sĩ hỗ trợ trong tour diễn của Teddy Swims và tour diễn cá nhân đầu tiên "cháy vé".

Lola Young

Lola Young là một trong những gương mặt mang màu sắc cá tính hoàn toàn mới của làn sóng nghệ sĩ Anh Quốc đương đại. Sau giai đoạn bùng nổ với loạt ca khúc "viral" như Messy cùng album This wasn’t meant for you anyway, cô nhanh chóng trở thành cái tên được truyền thông quốc tế và khán giả trẻ đặc biệt chú ý.

lola-young.jpg

Âm nhạc của Lola Young thô ráp, trực diện và giàu tính tự sự, phản ánh chân thật những giằng xé nội tâm của thế hệ trẻ ngày nay. Messy đã trở thành "bản hit" mang tính biểu tượng trong sự nghiệp của Lola Young khi vươn lên vị trí số 1 của UK singles chart, Spotify global chart Vietnam.

lola-young-ruin-my-makeup-copy.jpg

Mang tinh thần âm nhạc gai góc, thẳng thắn và không né tránh những vùng cảm xúc tối, Lola Young đại diện cho một màu sắc độc đáo của âm nhạc Anh Quốc. Với đề cử Grammy 2026 cho Best new artistBest pop solo performance với Messy, cô được xem là một trong những ứng cử viên nặng ký bậc nhất của mùa giải năm nay.

Thuận Tùng
#Olivia Dean #SIENNA SPIRO #Lola Young #Vương quốc Anh #thị trường âm nhạc toàn cầu #The art of loving #Die On This Hill #Messy

