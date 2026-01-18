Hồ Ngọc Hà hội ngộ các tên tuổi đình đám viết tiếp câu chuyện yêu thương trong những ngày cận Tết Bính Ngọ

SVO - 'Cho đi nhiều hơn' là một sáng tác mới của nhạc sĩ DC Tâm dành riêng cho 'Gala nhạc Việt Tết 2026'. Ca khúc quy tụ các giọng ca như Hồ Ngọc Hà, Bùi Anh Tuấn, GiGi Hương Giang, Giang Hồng Ngọc và Thanh Thuỵ.

Với 5 màu giọng khác biệt, ca khúc mang sự xúc động lắng đọng vào dịp cận Tết, hứa hẹn sẽ cực kỳ hoành tráng khi được trình diễn trên sân khấu Gala nhạc Việt. Bài hát nói về sự cho đi, lòng biết ơn và sự sẻ chia, được xem là những từ khóa trùng khớp hoàn hảo với hành trình của Hồ Ngọc Hà trong năm 2025.

Năm vừa qua, cô đã âm thầm thực hiện một hành trình thiện nguyện bền bỉ khi ủng hộ gần 2 tỷ đồng cho người dân vùng thiên tai, trực tiếp xắn tay áo đến các vùng bão lũ hỗ trợ bà con và tiếp tục series Hành trình 20+ trao học bổng cho trẻ em mồ hôi học giỏi ở vùng sâu vùng xa. Chính những trải nghiệm thực tế đó khiến cô cảm thấy bài hát này đến với mình như một cái duyên.

Những hình ảnh trong MV lyric Cho đi nhiều hơn cũng chính là hành trình thực hiện sứ mệnh suốt năm qua của Hồ Ngọc Hà trong Hành trình 20+ và gần nhất là 2 chuyến đi đến Khánh Hòa hỗ trợ bà con khó khăn chịu ảnh hưởng sau lũ và cùng những người em đến một số chùa và mái ấm tại TP. HCM để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Hồ Ngọc Hà cho biết, cô rất hạnh phúc khi gặp lại những người đồng nghiệp mà mình từng đồng hành từ những bước đi đầu tiên trong ca khúc này. Cô chia sẻ: "Hà có linh cảm rằng, có thể đây là một bài hát không vui nhưng mang rất nhiều hy vọng. Có những năm mình hát nhiều nhưng có những năm mình nên chia sẻ nhiều hơn. Xuân đến không có nghĩa là nghe nhạc Xuân mà có thể ôn lại những câu chuyện đã qua để rút ra bài học cho mình. Có lẽ, bài hát này sẽ là khoảnh khắc để mọi người lắng lòng lại, nghe đi nghe lại”.

Còn với các học trò, đây là một cuộc hội ngộ của sự tri ân. Bùi Anh Tuấn nhận định, đây là kỷ niệm đặc biệt khi các thành viên team Hồ Ngọc Hà qua nhiều cuộc thi quy tụ: "Đây là ca khúc rất ý nghĩa, như thay lời muốn nói cho cảm xúc của nhiều người”.

Trong khi đó, Thanh Thuỵ bày tỏ sự trân trọng tuyệt đối dành cho người chị tiền bối của mình: "Thuỵ cảm thấy mình biết ơn chị Hà. Trong suốt chặng đường Thuỵ tham gia Điểm hẹn tài năng, lúc nào chị cũng kiên nhẫn nhất và đấu tranh với tất cả những vị giám khảo còn lại để bảo vệ mình cho bằng được. Thuỵ coi điều đó rất đáng trân quý”.

Giang Hồng Ngọc lại cảm nhận được sự chữa lành kỳ diệu từ ca khúc: "Lúc này, Ngọc cảm thấy có một gì đó rất lạ trong cảm xúc của mình. Không nhất thiết phải hát bài về mùa Xuân thì mới căng tràn sức sống, mà chỉ cần một bài hát có sự chữa lành như thế này thôi cũng làm cho khán giả những ngày Tết cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu”.