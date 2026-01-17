Tóc Tiên và Touliver xác nhận ly hôn sau 6 năm bên nhau

Trên fanpage có 2,6 triệu người theo dõi, Tóc Tiên đã công bố thông tin này. Nữ ca sĩ quyết định chính thức lên tiếng về việc ly hôn sau khi nhận được sự đồng thuận từ những người liên quan và gia đình.

"Từ lúc bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật, Tiên luôn tin rằng, mỗi người nghệ sĩ đều may mắn khi có khán giả đồng hành quan tâm không chỉ trong âm nhạc, mà cả trong những chặng đường quan trọng của cuộc sống. Như mọi người cũng biết, dù là trước đây hay bây giờ, Tiên và anh Touliver luôn chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư kín đáo nhất có thể, vì cả hai chỉ mong được khán giả yêu thương, nhìn nhận hơn hết qua âm nhạc và hành trình làm nghề một cách nghiêm túc. May mắn sao khi cuộc sống cá nhân của chúng tôi cũng vô tình nhận được rất nhiều sự quan tâm và tình cảm yêu mến. Điều mà chúng tôi luôn trân trọng biết ơn", Tóc Tiên viết.

"Những tháng ngày vừa qua thật sự đầy khó khăn thử thách cho cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung - hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của hai người và chỉ hai người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân", Tóc Tiên giải thích vì sao đến bây giờ mới xác nhận tin ly hôn với Touliver.

"Ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: Sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè, anh em đồng nghiệp", cô chia sẻ thêm.

Theo Tóc Tiên, quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài.

"Với Tiên, 10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên “lựa chọn”. Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra “kết thúc là để khởi đầu”, Tóc Tiên bộc bạch.

Sau thông báo hôm nay, Tóc Tiên xin phép không chia sẻ thêm bất cứ điều gì về câu chuyện riêng tư của cả hai. Vì sự dừng lại này hoàn toàn văn minh tử tế, Tóc Tiên và Touliver tha thiết mong khán giả, truyền thông thấu hiểu và tôn trọng quyết định. Cô cũng mong mọi người không lan truyền những thông tin xuyên tạc sai lệch làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người trong cuộc.

Tóc Tiên xin cảm ơn khán giả đã luôn dõi theo, chia sẻ. Những tình cảm ấy là điều nữ ca sĩ vô cùng trân quý và cũng là động lực để cô không ngừng cố gắng trở thành người nghệ sĩ tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Cuối cùng, Tóc Tiên còn gửi lời chân thành nhất đến Touliver: “Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng, mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình".