Sinh viên Thủ đô tiếp nối truyền thống, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến

Dương Triều
SVO - 76 năm sau ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam ra đời, phong trào sinh viên Hà Nội tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập, sáng tạo và dấn thân, với hơn 1.100 sinh viên được vinh danh ‘Sinh viên 5 tốt’ và 18 gương mặt đoạt giải ‘Sao Tháng Giêng’ năm 2025.

Tối 9/1, Hội Sinh viên TP. Hà Nội tổ chức Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên, đồng thời tặng bằng khen cho hơn 1.100 sinh viên đạt Danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ và 18 gương mặt ‘Sao Tháng Giêng’ năm 2025.

Trong không khí chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chương trình Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2026). Sự kiện có sự tham dự của đại diện T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, lãnh đạo TP. Hà Nội, cùng hơn 500 cán bộ Hội, hội viên, sinh viên tiêu biểu.

sv-sinh-vien-5-totddt-6525.jpg
Ban Thư ký Hội Sinh viên TP. Hà Nội đã tuyên dương 18 ‘Sao Tháng Giêng’, 27 cá nhân ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp T.Ư, 6 tập thể ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp T.Ư cùng 76 cá nhân và 13 tập thể tiêu biểu cấp Thành phố.

Phát biểu tại chương trình, chị Vũ Thị Minh Hằng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên TP. Hà Nội cho biết, ngày 9/1/1950 đã trở thành dấu mốc lịch sử của phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam, gắn với tinh thần đấu tranh yêu nước của anh Trần Văn Ơn và thế hệ học sinh, sinh viên trong những năm đầu kháng chiến. Từ quyết định của Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt Nam năm 1950 và Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam năm 1993, ngày 9/1 hằng năm được chọn là Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

z7414576933883-29fbdabbb5cf41eb78aa0d76b858ecab.jpg
Chị Vũ Thị Minh Hằng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên TP. Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Theo chị Vũ Thị Minh Hằng, Hà Nội là trung tâm giáo dục lớn của cả nước, nơi tập trung đông các trường đại học, học viện, cao đẳng. Trong nhiều năm qua, học sinh, sinh viên Thủ đô luôn là lực lượng trí tuệ, xung kích, đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng và hội nhập quốc tế. Phong trào học sinh, sinh viên thành phố ngày càng phát triển theo hướng thực chất, gắn với nhu cầu và nguyện vọng của người học.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế tri thức diễn ra mạnh mẽ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên TP. Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, làm chủ khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phong trào ‘Sinh viên 5 tốt’ được xác định là phong trào chủ đạo của Hội Sinh viên Việt Nam, hướng tới hình mẫu sinh viên phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Cùng với đó, Giải thưởng ‘Sao Tháng Giêng’ là sự ghi nhận đối với những cán bộ Hội, sinh viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và phong trào.

sv-sinh-vien-5-totddt-6521.jpg
sv-sinh-vien-5-totddt-6517.jpg
sv-sinh-vien-5-totddt-6514.jpg

Năm 2025, Hội Sinh viên TP. Hà Nội tiếp nhận gần 1.500 hồ sơ cá nhân và 25 hồ sơ tập thể. Kết quả, 1.151 sinh viên đạt Danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Thành phố, 13 tập thể đạt 'Tập thể Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố; 27 cá nhân và 6 tập thể được công nhận danh hiệu cấp TƯ; 18 cá nhân nhận Giải thưởng ‘Sao Tháng Giêng’.

Tại buổi lễ, Ban Thư ký Hội Sinh viên TP. Hà Nội đã tuyên dương 18 ‘Sao Tháng Giêng’, 27 cá nhân ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp T.Ư, 6 tập thể ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp T.Ư cùng 76 cá nhân và 13 tập thể tiêu biểu cấp Thành phố.

sv-sinh-vien-5-totddt-6531.jpg
sv-sinh-vien-5-totddt-6536.jpg
sv-sinh-vien-5-totddt-6511.jpg

Theo Ban tổ chức, các sinh viên được vinh danh là những tấm gương đại diện cho quá trình rèn luyện toàn diện trên các mặt đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập. Đây cũng là lực lượng nòng cốt, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho Thủ đô và cả nước.

Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam, lãnh đạo Hội Sinh viên TP. Hà Nội kỳ vọng sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm xã hội; chủ động nâng cao năng lực hội nhập, làm chủ tri thức và công nghệ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Dương Triều
#sinh viên #Hà Nội #truyền thống #sinh viên 5 tốt #Sao Tháng Giêng #đổi mới sáng tạo #giáo dục

