ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Tuổi trẻ cả nước chào cờ hướng về Đại hội XIV của Đảng

SVO - Sáng 19/1, trước thềm khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đồng loạt tổ chức Lễ Chào cờ, thể hiện sự hưởng ứng và tinh thần hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hoạt động được triển khai theo kế hoạch của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm chào mừng Đại hội XIV của Đảng, tạo điểm nhấn tuyên truyền và mở đầu cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống Đoàn.

Tuổi trẻ cả nước chào cờ hướng về Đại hội XIV của Đảng.

Theo T.Ư Đoàn, việc tổ chức Lễ chào cờ đồng loạt thể hiện sự thống nhất trong hành động của tổ chức Đoàn, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trước những quyết sách quan trọng của đất nước.

Lễ chào cờ tại điểm cầu T.Ư Đoàn.

Cùng với nghi thức chào cờ, nhiều hoạt động tuyên truyền được triển khai đồng thời trên không gian mạng. Đoàn viên, thanh niên được khuyến khích sử dụng các hình ảnh, thông điệp chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên các nền tảng số, qua đó lan tỏa tinh thần hướng về Đại hội trong cộng đồng người trẻ.

T.Ư Đoàn cho biết các hoạt động hướng về Đại hội XIV được tổ chức theo hướng thiết thực, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ sở, bảo đảm sự tham gia rộng rãi của đoàn viên, thanh niên.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang và các đoàn viên, thanh niên tham dự Lễ Chào cờ.

Ngay sau Lễ chào cờ, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tổ chức nhiều nội dung sinh hoạt chính trị gắn với Đại hội XIV của Đảng, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.