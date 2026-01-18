Giới trẻ TP. HCM rủ nhau chụp ảnh Tết sớm, diện áo dài lan tỏa nét đẹp truyền thống Việt

SVO - Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Bính Ngọ 2026, nhưng nhiều bạn trẻ tại TP. HCM đã 'nô nức' diện áo dài truyền thống tại các địa điểm như chợ Bến Thành, chùa Bà Thiên Hậu, Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM... chụp ảnh đón Xuân về.

Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ rơi vào ngày 17/2/2025 (Dương lịch), thay vì đợi cận Tết, nhiều bạn tranh thủ chụp bộ ảnh đón Tết sớm ngay từ tháng 1/2026 (Dương lịch) để tránh đông đúc, chủ động chuẩn bị trang phục, bối cảnh.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam (báo Tiền Phong), những ngày này, khuôn viên chùa Bà Thiên Hậu (phường Chợ Lớn, TP. HCM) nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Từ sáng sớm, nhiều nhóm bạn trẻ, các đôi nam thanh nữ tú diện trang phục áo dài truyền thống và cách tân tìm về không gian có kiến trúc cổ kính để lưu lại bộ ảnh Tết sớm.

Quỳnh Anh (nhân viên văn phòng) chia sẻ: “Mình muốn chuẩn bị mọi thứ chỉn chu, từ trang phục cho đến phụ kiện. Những năm trước, mình hay đi chụp cận Tết nên địa điểm thu hút đông người, khó có nhiều ảnh đẹp. Vì vậy, năm nay mình dành thời gian chụp ảnh Tết sớm".

Quỳnh Anh cho biết, đây là năm thứ hai liên tiếp, cô chọn chùa Bà Thiên Hậu để lưu lại bộ ảnh Tết. Có một lưu ý nhỏ khi chụp ảnh Tết tại chùa Bà Thiên Hậu trong những ngày này, đó là ban quản lý di tích đã thông báo cấm khách tham quan quay phim, chụp ảnh trong khu vực hành lang, chánh điện.

Người đến chụp ảnh Tết chỉ được hoạt động ở khu vực sân trước của di tích. Việc cấm khách tham quan chụp ảnh ở hành lang, chánh điện là để dễ quản lý và đảm bảo trật tự. Bởi lẽ, khách đi viếng chùa những ngày trước Tết, cuối tuần thường rất đông.

Nhiếp ảnh gia Hùng Quân.

Nhận dịch vụ chụp ảnh Tết nhiều năm qua, nhiếp ảnh gia Hùng Quân cho biết: “Chi phí chụp ảnh Tết thường dao động từ 1 đến 2 triệu đồng. Khách hàng có thể yêu cầu thêm về trang điểm, trang phục, phụ kiện đi kèm. Và một bộ ảnh Tết với chi phí trọn gói sẽ dao động từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, gói chụp ảnh Tết với mức cao hơn khi khách hàng yêu cầu thuê nhiếp ảnh gia có tiếng trong nghề hoặc những yêu cầu phát sinh khác”.

Một điểm đến lý tưởng khác là Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM, cũng thu hút khách tham quan nhờ phong cách kiến trúc độc đáo kết hợp hài hòa giữa nét Á Đông và châu Âu. Nguyễn Thắng (người thực hiện bộ ảnh Tết 2026 tại bảo tàng) chia sẻ: “Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, mình cùng hội bạn diện trang phục áo dài, tự chụp ảnh bằng điện thoại, ghi lại những góc đẹp ở Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM: Ban công lầu 2, cầu thang, những khung cửa sổ lắp kính màu trên hành lang chính".

"Bảo tàng mở cửa từ 8h đến 17h hằng ngày, giá vé 30.000 đồng/người hoặc 15.000 đồng, nếu du khách có thẻ học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, khách tham quan chụp ảnh bằng máy cơ thì chi phí tầm 300.000 đồng/giờ. Mình nhận thấy, để có bức ảnh đạt hiệu ứng tốt nhất, bạn nên ghé thăm bảo tàng vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Khi đó tiết trời nắng đẹp, dịu nhẹ, giúp tăng chiều sâu và cảm xúc cho khung hình”, Nguyễn Thắng chia sẻ.

Cũng chụp ảnh tại đây, Thúy An (trường ĐH Sài Gòn) chia sẻ: “Mấy ngày nay, mình thấy Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM được đề xuất hiển thị rất nhiều trên mạng xã hội nên cũng tranh thủ đến tham quan, chụp ảnh Tết sớm. Buổi sáng, nắng vàng dịu nhẹ nên mình nghĩ lên hình sẽ đẹp hơn”.

Điểm đến chụp ảnh Tết quen thuộc khác được các bạn trẻ lựa chọn là chợ Bến Thành. Nơi đây gắn liền với hình ảnh mang tính biểu tượng của TP. HCM. Tháp đồng hồ, các cổng chợ và khu vực xung quanh tạo nên phông nền đặc trưng, dễ nhận diện. Ngoài khu vực mặt tiền vốn đông đúc, người chụp có thể tận dụng các góc đường nhỏ quanh chợ.

Hà Mi (phường Vườn Lài) thuê áo dài với giá từ 200.000 đến 300.000 đồng/ngày. Cả nhóm của Mi thức dậy từ 6h sáng để trang điểm, làm tóc. Có mặt tại chợ vào lúc 8h, nhóm bạn thay phiên nhau chụp ảnh đến 14h thì ra về: “Không khí tại chợ Bến Thành những ngày này vô cùng náo nhiệt. Để có thêm những khoảnh khắc ấn tượng, mình và nhóm thuê xe xích lô, tạo kiểu chụp hình ấn tượng hơn. Tuy nhiên, trong quá trình chụp, xe cộ lưu thông qua tuyến đường này khá nhiều, khi di chuyển qua lại thì các bạn nên cẩn thận, tránh xảy ra sự cố".

Chuyên gia trang điểm Nguyễn Mạnh Tường.

Chuyên gia trang điểm Nguyễn Mạnh Tường cho biết: "Các năm trước, phong cách trang điểm Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) được các bạn trẻ ưu tiên lựa chọn, với những gam màu tươi rực như hồng tím, hồng lạnh… Qua năm 2026, xu hướng trang điểm chuyển dần sang phong cách Hàn Quốc. Khách hàng ưu tiên lớp nền căng bóng tự nhiên, mỏng nhẹ, không phủ lớp phấn dày. Các gam màu có phần trung tính hơn: cam đào, hồng đào, nâu cam. Sắc môi ưu tiên là đỏ berry nhẹ nhàng, nude cam nâu, nude hồng… Tóm lại, phong cách trang điểm năm nay hài hoà màu sắc ở mắt, má và môi. Tổng thể tinh tế nhưng có chiều sâu, trong trẻo nhưng không nhạt nhoà".

Những bộ ảnh Tết đầu tư chỉn chu từ bối cảnh, trang phục đến concept đã trở thành một hoạt động chào Năm mới quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Bên cạnh lựa chọn các công trình văn hóa, kiến trúc mang tính biểu tượng tại TP. HCM làm bối cảnh chụp ảnh Tết, giới trẻ cũng tìm đến các quán phê, trung tâm thương mại có phối cảnh trang trí để chụp lại những bức ảnh đẹp đón Tết sớm.

Diện áo dài truyền thống hay cách tân kết hợp với nón lá, chiếc khăn trùm đầu, kèm phụ kiện hoa mai, hoa lay ơn, hoa ly ly… được nhiều bạn trẻ ưa chuộng khi chụp ảnh đón Tết.

Việc chụp ảnh đón Tết không chỉ để lưu giữ những khoảnh khắc, kỷ niệm, đây còn là cách các bạn trẻ tiếp cận gần hơn và gìn giữ những giá trị của ngày Tết cổ truyền Việt Nam.