Ngắm dàn 'trai xinh gái đẹp' trường Tài chính hội tụ tại Fashion Show: The Aeternal

SVO - Không chỉ giỏi những con số, sinh viên Học viện Tài chính còn chứng minh khả năng sáng tạo nghệ thuật đáng kinh ngạc và ngoại hình sáng sân khấu tại Fashion Show 'The Aeternal'.