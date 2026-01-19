Bài toán khó giải cho hàng công U23 Việt Nam

SVO - Màn trình diễn đẳng cấp trước U23 Uzbekistan đã biến Li Hao từ một cái tên tiềm năng thành ngôi sao sáng nhất của U23 Trung Quốc tại Giải bóng đá U23 châu Á 2026. Trước thềm bán kết, thủ thành từng tu nghiệp tại Tây Ban Nha đã gửi lời tuyên chiến đầy sức nặng tới các chân sút U23 Việt Nam.

Chiến thắng chấn động của U23 Trung Quốc tại tứ kết không chỉ là câu chuyện về mặt tỷ số, mà còn là sân khấu tôn vinh Li Hao. Trong bối cảnh đội nhà chịu trận suốt 120 phút trước sức ép nghẹt thở từ ứng viên vô địch U23 Uzbekistan, thủ môn sinh năm 2004 đã hóa thân thành "người nhện". Anh không chỉ giữ sạch lưới mà còn tỏa sáng rực rỡ trong loạt luân lưu, trực tiếp đưa đội bóng xứ tỷ dân vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

Thủ môn Li Hao được truyền thông ví là “Vạn Lý Trường Thành di động” sau màn trình diễn xuất thần giúp U23 Trung Quốc vượt qua tứ kết. Khả năng phản xạ và tâm lý vững vàng của người gác đền này là thách thức lớn nhất dành cho các chân sút U23 Việt Nam. (Ảnh: AFC)

Sinh ra tại Quảng Châu, tài năng của Li Hao sớm vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc. Anh là gương mặt tiêu biểu được chọn tham gia dự án “Ngôi sao hy vọng bóng đá Trung Quốc” với chuyến tập huấn ngắn hạn tại câu lạc bộ danh tiếng Atletico Madrid (Tây Ban Nha). Chính khoảng thời gian quý báu này đã tr tôi rèn cho Li Hao tư duy chơi bóng hiện đại, khả năng đọc tình huống và bản lĩnh thi đấu trước các đối thủ lớn.

Sự trưởng thành vượt bậc giúp Li Hao nhanh chóng khẳng định vị thế. Năm 19 tuổi, anh đã là nhân tố chủ chốt đưa U20 Trung Quốc vượt qua vòng bảng giải U20 châu Á. Hiện tại, anh là "người gác đền" số một của U23 Trung Quốc và đang thi đấu cho câu lạc bộ Thanh Đảo.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là niềm hy vọng lớn trên hàng công của U23 Việt Nam trong trận bán kết sắp tới. Sự khéo léo và tốc độ của cầu thủ này được kỳ vọng sẽ xuyên thủng mành lưới của thủ môn Li Hao bên phía U23 Trung Quốc. (Ảnh: AFC)

Trận tứ kết vừa qua là minh chứng hùng hồn nhất cho biệt danh “Vạn Lý Trường Thành di động” mà tờ Sohu dành tặng anh. Đối mặt với U23 Uzbekistan vượt trội về thể hình và kỹ thuật, Li Hao đã có 8 pha cứu thua mười mươi. Sự lăn xả của anh khiến các chân sút đối phương nản lòng, dù bản thân Li Hao đã phải hai lần nhờ đến sự chăm sóc y tế và bị chuột rút vì quá tải.

Tuy nhiên, phẩm chất ngôi sao của Li Hao chỉ thực sự bùng nổ ở loạt "đấu súng". Trái ngược với áp lực ngàn cân, thủ môn này bước vào khung gỗ với nụ cười bình thản và phong thái đầy khiêu khích. Những đòn tâm lý chiến khôn ngoan cùng phản xạ xuất sắc đã giúp anh cản phá thành công một cú sút và khiến đối thủ đá hỏng một quả khác, ấn định chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu. Nhiều chuyên gia nhận định, chính sự lạnh lùng của Li Hao đã "cứu rỗi" và vực dậy niềm tin cho cả nền bóng đá Trung Quốc trong giai đoạn chuyển giao này.

Với phong độ thăng hoa từ đầu giải, U23 Việt Nam đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ người hâm mộ nước nhà trước thềm trận bán kết lịch sử. Sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu quả cảm của các “chiến binh Sao Vàng” được kỳ vọng sẽ khuất phục hàng thủ kiên cố của U23 Trung Quốc. (Ảnh: AFC)

Sở hữu chiều cao 1,87m cùng khả năng phán đoán điểm rơi và tâm lý thép, Li Hao thực sự là một "hòn đá tảng" trước khung thành. Sự tự tin của thủ môn này đang lên rất cao trước cuộc đối đầu với U23 Việt Nam.

Chia sẻ trước truyền thông, Li Hao không giấu giếm tham vọng: “Hiện tại tôi thực sự rất hạnh phúc. Trước mỗi trận đấu, mục tiêu của chúng tôi luôn là chiến thắng. Ở trận tiếp theo với U23 Việt Nam cũng vậy, chúng tôi vẫn sẽ hướng đến chiến thắng”.

Với phong độ chói sáng hiện tại, Li Hao chắc chắn là bài toán khó giải nhất dành cho hàng công U23 Việt Nam trong trận bán kết sắp tới.