Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 'gỡ rối' chuyện trường học, trường đời cùng các chuyên gia

Lê Vượng

SVO - Chiều 19/1, chương trình Tọa đàm hướng nghiệp 'Trường học hay Trường đời' số 9 với chủ đề 'Sinh viên trước ngưỡng cửa tự lập' đã diễn ra sôi nổi tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Chương trình do báo Tiền Phong, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và Hệ thống đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia phối hợp tổ chức.

truong-hoc-hay-truong-doi-svvn-toa-dam-5.jpg
truong-hoc-hay-truong-doi-svvn-toa-dam-4.jpg
truong-hoc-hay-truong-doi-svvn-toa-dam-3.jpg
Mở đầu chương trình, ca sĩ Vũ Quang Thiện đã làm nóng hội trường bằng những ca khúc mang đậm tình yêu quê hương đất nước như Một vòng Việt Nam, Giai điệu tự hào và Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Những giai điệu hào hùng này không chỉ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.
truong-hoc-hay-truong-doi-svvn-toa-dam.jpg
Tham gia chia sẻ tại tọa đàm gồm các diễn giả: Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Sinh viên - Hoa Học Trò, báo Tiền Phong; Thạc sĩ Vũ Anh Đức - Giám đốc Đào tạo Hệ thống Arena Multimedia và đạo diễn Nguyễn Hồng Quân - Giảng viên Arena Multimedia. Tham dự chương trình có sự hiện diện của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương; Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng nhà trường; Tiến sĩ Trịnh Thị Xim - Phó Hiệu trưởng nhà trường; ông Trần Nguyễn Lâm Thành - Giám đốc Marketing Hệ thống Đào tạo Arena Multimedia, lãnh đạo các khoa, phòng ban nhà trường cùng đông đảo các bạn sinh viên.
truong-hoc-hay-truong-doi-svvn-toa-dam-8.jpg
Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban Sinh viên Hoa Học Trò, báo Tiền Phong cho biết, tên gọi chủ đề "Sinh viên trước ngưỡng cửa tự lập" được lấy cảm hứng từ một chương trong cuốn sách Trường học hay Trường đời. Đây là chuỗi sự kiện nhằm mang đến những góc nhìn thực tế, giúp sinh viên định hướng rõ ràng hơn cho tương lai và đã được tổ chức tại nhiều trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.
truong-hoc-hay-truong-doi-svvn-toa-dam-10.jpg
Thay mặt Ban Giám hiệu, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân gửi lời cảm ơn đến báo Tiền Phong và Hệ thống Arena Multimedia đã đồng hành cùng nhà trường. Lãnh đạo nhà trường kỳ vọng buổi tọa đàm sẽ là dấu mốc quan trọng trong hành trình chinh phục tri thức và định hình sự nghiệp của các em sinh viên. Bên cạnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân khẳng định nhà trường luôn chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên. Cô tin tưởng các em sẽ lan tỏa năng lượng tích cực và trở thành những công dân có ích, đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội trong thời kỳ mới.
truong-hoc-hay-truong-doi-svvn-toa-dam-24.jpg
Tại phiên tọa đàm, ba diễn giả gồm nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, Thạc sĩ Vũ Anh Đức – Giám đốc Đào tạo Arena Multimedia và Đạo diễn Nguyễn Hồng Quân đã có những chia sẻ thẳng thắn, giải đáp nhiều thắc mắc "hóc búa" từ các bạn sinh viên.
truong-hoc-hay-truong-doi-svvn-toa-dam-26.jpg
Trước câu hỏi về việc lựa chọn giữa bằng cấp, kỹ năng, thái độ hay mối quan hệ, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh đã đưa ra công thức "10-20-70" để các bạn trẻ soi chiếu. Theo đó, 10% kiến thức đến từ trường lớp chính quy, 20% từ những người xung quanh và 70% đến từ trải nghiệm công việc thực tế. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh con số 10% tuy nhỏ nhưng là "nhân", là cái lõi nền tảng để phát triển 90% còn lại. Nếu bỏ qua nền tảng này, sinh viên rất dễ bị đào thải khi bước vào thị trường lao động.
truong-hoc-hay-truong-doi-svvn-toa-dam-16.jpg
Dành lời khuyên riêng cho sinh viên ngành Sư phạm Mầm non trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo, Thạc sĩ Vũ Anh Đức cho rằng đây là ngành nghề ít bị thay thế nhất bởi AI chưa thể chạm tới cảm xúc con người. Tuy nhiên, ông nhắn nhủ các giáo viên tương lai cần rèn luyện chữ "Nhẫn" và khả năng quản trị cảm xúc. Đó là chìa khóa để đi đường dài với nghề giáo trong bối cảnh xã hội nhiều áp lực hiện nay.
truong-hoc-hay-truong-doi-svvn-toa-dam-20.jpg
Một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi nhất là sự khác biệt giữa trường học và trường đời. Đạo diễn Nguyễn Hồng Quân - người có nhiều năm giảng dạy nghệ thuật cho rằng sự khác biệt lớn nhất nằm ở tính kỷ luật và "học phí". "Trường học cho mình kỷ luật, còn trường đời sẽ dạy cho mình những bài học về cơ hội và sự thực tế. Ở trường học, trượt môn có thể học lại. Nhưng ở trường đời, sai lầm phải trả giá bằng tiền bạc, cơ hội và đôi khi là nỗi đau. Đó là những bài học mang tính sát thương cao mà không trường lớp nào dạy được", Đạo diễn Nguyễn Hồng Quân nhận định.
truong-hoc-hay-truong-doi-svvn-toa-dam-15.jpg﻿﻿
truong-hoc-hay-truong-doi-svvn-toa-dam-23.jpg
truong-hoc-hay-truong-doi-svvn-toa-dam-28.jpg
Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương hào hứng chia sẻ, đặt câu hỏi với các diễn giả.
truong-hoc-hay-truong-doi-svvn-toa-dam-17.jpg
Kết thúc buổi tọa đàm, bên cạnh những lời khuyên về ngoại ngữ, kỹ năng mềm hay thể thao, các diễn giả đều thống nhất rằng "văn hóa đọc" là hành trang không thể thiếu. Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, đọc sách giúp người trẻ giữ được thế cân bằng trước dòng chảy thông tin nhanh và hỗn loạn của mạng xã hội, từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình.
truong-hoc-hay-truong-doi-svvn-toa-dam-14.jpg
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 200 cuốn sách Trường học hay Trường đời (bản in năm 2024) cho tủ sách của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Đây là món quà ý nghĩa nhằm lan tỏa văn hóa đọc và đồng hành cùng sinh viên trên hành trình lập thân, lập nghiệp.
truong-hoc-hay-truong-doi-svvn-toa-dam-32.jpg
truong-hoc-hay-truong-doi-svvn-toa-dam-31.jpg
truong-hoc-hay-truong-doi-svvn-toa-dam-30.jpg
Cuối chương trình, Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh đã dành thời gian trò chuyện, ký tặng sách cho các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Chương trình tọa đàm hướng nghiệp Trường học hay Trường đời số 9 với chủ đề 'Sinh viên trước ngưỡng cửa tự lập' được tổ chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là điểm dừng chân cuối cùng của chuỗi sự kiện. Trước đó, chương trình đã được tổ chức thành công tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên cả nước như: Học viện Tài chính, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Đại Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường Đại học Phenikaa, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Học viện Hành chính Quốc gia.

Lê Vượng
#Chương trình tọa đàm hướng nghiệp #Sinh viên trước ngưỡng cửa tự lập #Vai trò của văn hóa đọc #Kỹ năng mềm và thể thao cho sinh viên #Chia sẻ về lựa chọn nghề nghiệp #Tư duy phát triển dựa trên trải nghiệm #Giá trị của kỷ luật và trải nghiệm thực tế #Vai trò của giáo dục trong thời đại số #Khác biệt giữa trường học và trường đời #Lan tỏa văn hóa đọc trong giới trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục