Gian lận nhờ sự hỗ trợ của AI có thể ảnh hưởng đến thứ hạng toàn cầu của các trường đại học ở Hàn Quốc

Hàng loạt vụ bê bối gian lận liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tại các trường đại học Hàn Quốc có thể gây ra rủi ro lâu dài cho thứ hạng toàn cầu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng.

Trong khi các trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để thích ứng với AI, hầu hết các trường vẫn chưa chuyển sự cấp bách đó thành hành động cụ thể.

QS, công ty phân tích giáo dục đại học toàn cầu chuyên công bố các bảng xếp hạng cho biết, các vụ bê bối gian lận học thuật liên quan đến AI có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của các trường đại học. Trả lời câu hỏi của tờ The Korea Times, QS cho biết, những sự cố như vậy không được đánh giá trực tiếp, nhưng có thể được phản ánh gián tiếp trong điểm số về uy tín học thuật và nhà tuyển dụng, những chỉ số có trọng lượng đáng kể trong bảng xếp hạng toàn cầu của họ. Theo bà Simona Bizzozero - Giám đốc Truyền thông của QS: “Lịch sử cho thấy rằng, những tổn hại về uy tín kéo dài do thất bại trong quản trị đến hành vi sai trái trong học thuật, theo thời gian, có thể định hình cách các tổ chức được cộng đồng học thuật và nhà tuyển dụng toàn cầu nhìn nhận”.

Bà cũng cho biết thêm, các cuộc khảo sát về uy tín của công ty, dựa trên nhận thức, quy mô lớn và được thực hiện trong thời gian dài, có thể phản ánh những thay đổi rộng hơn về niềm tin hoặc mối lo ngại đối với một tổ chức. QS cho rằng, khả năng quản lý AI một cách có trách nhiệm của các trường đang trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng trong đánh giá giáo dục đại học: “Sự lan rộng nhanh chóng của AI tạo sinh đã thúc đẩy sự tham gia sâu rộng hơn với các trường đại học, các nhà hoạch định chính sách và nhà tuyển dụng về các vấn đề từ thiết kế đánh giá đến tính liêm chính học thuật và quản trị”.

Mặc dù QS hiện chưa có kế hoạch bổ sung quản trị AI hoặc tính liêm chính học thuật như những chỉ số riêng biệt trong bảng xếp hạng toàn cầu của mình, nhưng công ty cho biết, cả hai vấn đề này đều là trọng tâm trong nghiên cứu và sự tham gia của họ trong lĩnh vực này.

Trong khuôn khổ công việc đó, QS đã phát triển một Khung năng lực AI mã nguồn mở và một công cụ đánh giá liên quan để giúp các tổ chức đánh giá mức độ sẵn sàng triển khai AI một cách có trách nhiệm và đạo đức trong quản trị, giảng dạy và nghiên cứu.

Bất chấp những lời chỉ trích ngày càng gia tăng sau hàng loạt vụ gian lận học thuật liên quan đến AI, các trường đại học Hàn Quốc vẫn chậm phản ứng, với các biện pháp chủ yếu chỉ giới hạn ở việc theo dõi sau khi sự việc xảy ra.

Toàn cảnh khuôn viên ĐH Yonsei ở Seoul. ĐH Yonsei hiện xếp hạng thứ 50 trong Bảng xếp hạng QS thế giới, năm 2026.

Ví dụ, ĐH Yonsei có các hướng dẫn về đạo đức AI nhưng bất chấp điều đó, trường vẫn phải đối mặt với hàng loạt vụ gian lận có sự hỗ trợ của công nghệ kể từ năm ngoái. Trường vẫn chưa đưa ra các biện pháp theo dõi cụ thể hoặc những thay đổi hệ thống rộng hơn. Ngay đầu tuần, một vụ gian lận tập thể liên quan đến việc chỉnh sửa ảnh thực hành lâm sàng của sinh viên tại khoa Nha khoa, ĐH Yonsei đã xảy ra. Tổng cộng 34 trong số 59 sinh viên của khoa khoảng 60% đã nộp những hình ảnh đã bị chỉnh sửa như một phần của khóa học thực hành, mặc dù họ trực tiếp điều trị bệnh nhân dưới sự giám sát của giảng viên tại Bệnh viện Nha khoa, trực thuộc trường đại học. Vào tháng 11/2025, khoảng 194 trong số khoảng 600 sinh viên theo học một khóa học trực tuyến hoàn toàn về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ChatGPT đã bị phát hiện sử dụng AI để gian lận trong kỳ thi giữa kỳ. Mặc dù hướng dẫn về trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất của trường khuyên các giảng viên nên nêu rõ chính sách sử dụng công cụ AI trong đề cương môn học, nhưng trường thừa nhận rằng, biện pháp này không bắt buộc và không thể thực thi: “Các hướng dẫn này hoạt động như những khuyến nghị thực tiễn hơn là những quy định có thể thực thi". Họ nói thêm rằng, trường cũng có kế hoạch cập nhật hướng dẫn về AI, đặt mục tiêu công bố các bản sửa đổi trước khi học kỳ sắp tới bắt đầu, nhưng cho biết, họ không chắc liệu bản cập nhật có được hoàn thiện theo kế hoạch hay không. Khi được hỏi về phản hồi đối với tuyên bố của QS rằng, hành vi gian lận học thuật liên quan đến AI có thể gây ảnh hưởng đến danh tiếng, trường cũng cho biết, họ không có gì để bổ sung.

Cổng chính ĐHQG Seoul. Đại học này đứng thứ 38 trong bảng xếp hạng QS thế giới, năm 2026.

Tại ĐHQG Seoul, các trường hợp gian lận AI lần đầu tiên được phát hiện trong kỳ thi giữa kỳ của một môn học thống kê vào tháng Mười năm ngoái. Các vụ gian lận trực tuyến khác đã xuất hiện trong kỳ thi cuối kỳ ở các môn học khác, bất chấp các biện pháp giám sát chặt chẽ hơn, chẳng hạn như hệ thống được thiết kế để theo dõi hoạt động ngoài màn hình trong các kỳ thi. Đáp lại, trường cũng đã công bố các hướng dẫn mới về AI, cho phép sử dụng các công cụ AI về nguyên tắc, đồng thời đặt trách nhiệm về kết quả do AI tạo ra cho người dùng. Theo khuôn khổ này, giảng viên được quyền quyết định việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có được cho phép trong các khóa học của họ hay không, và sinh viên sẽ phải đối mặt với hình phạt vì vi phạm đạo đức học thuật, nếu sử dụng AI theo những cách bị giảng viên cấm rõ ràng. Trường cũng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức, khi được hỏi về tuyên bố của QS rằng, hành vi sai phạm học thuật liên quan đến AI có thể gây ảnh hưởng đến danh tiếng.