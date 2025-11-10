Sinh viên Anh đang là 'con nợ' của các trường đại học với con số 'ẩn' lên tới gần 500 triệu bảng Anh

SVO - Dữ liệu mới công bố cho thấy, có tới 180.000 sinh viên và cựu sinh viên Anh đang mang các khoản nợ tư nhân với trường đại học của họ, trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng trầm trọng.

Sinh viên tại Vương quốc Anh hiện đang mắc “khoản nợ ẩn” gần 500 triệu bảng Anh (khoảng hơn 17.000 tỷ đồng) với các trường đại học, bao gồm: Tiền phạt thư viện, phí chỗ ở chưa thanh toán và các khoản vay hỗ trợ tài chính theo số liệu mới được công bố, nhấn mạnh tác động nghiêm trọng của khủng hoảng chi phí sinh hoạt trong khuôn viên các trường đại học.

Các dữ liệu thu thập được thông qua yêu cầu theo Luật Tự do Thông tin (FoI) gửi đến 148 trường đại học cho thấy, có tới 180.000 sinh viên và cựu sinh viên đang nợ tổng cộng 486 triệu bảng Anh, trung bình khoảng 2.650 bảng Anh (hơn 90 triệu đồng) cho mỗi người. Điều này có nghĩa là nhiều sinh viên đang phải gánh thêm hàng nghìn bảng nợ tư nhân, ngoài học phí và khoản vay sinh hoạt, khiến họ lún sâu hơn vào khó khăn tài chính ngay cả trước khi bắt đầu sự nghiệp của mình.

Trong số 77 trường đại học cung cấp dữ liệu chi tiết, các trường tại Scotland nằm trong nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sinh viên tại ĐH West of Scotland đang nợ tổng cộng 29 triệu bảng Anh tiền nợ tư nhân, trong khi sinh viên của ĐH Strathclyde cũng nợ gần 23 triệu bảng Anh. Cả Strathclyde và một phần của ĐH West of Scotland đều đặt trụ sở tại Glasgow và Paisley, những khu vực mà giá thuê nhà sinh viên đã tăng mạnh trong vài năm gần đây.

Với lạm phát ở mức 3,8%, chi phí thuê nhà và thực phẩm tăng cao đang gây áp lực lên sinh viên. Tại Glasgow, nơi có hai trong số những trường đại học được sinh viên nợ nhiều nhất - ĐH West of Scotland và ĐH Strathclyde, giá thuê nhà trung bình đã tăng 5,4% kể từ năm ngoái. Sinh viên thường thích chuyển đến nhà ở tư nhân sau năm đầu tiên, khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi thị trường cho thuê nhà tăng cao. Không tính London, khu vực Đông Nam có mức chi tiêu hộ gia đình trung bình hằng tuần cao nhất Vương quốc Anh, chỉ hơn 95 bảng Anh. Từ năm 2022 đến năm 2024, chi phí thực phẩm trên toàn quốc đã tăng 24 bảng Anh, trong khi các hoạt động giải trí và giao lưu tăng hơn 11 bảng Anh. Ngoài ra, còn có mối liên hệ giữa các trường đại học có đông sinh viên quốc tế và nợ sinh viên tư nhân chưa trả. Ngoài chi phí sinh hoạt cao, biến động tiền tệ (chẳng hạn như tỷ giá hối đoái thay đổi giữa các quốc gia) cũng có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng nội tệ của sinh viên quốc tế so với đồng bảng Anh - khiến họ khó quản lý chi phí dự kiến ​​của việc học đại học, và do đó ảnh hưởng đến tài chính của họ.

Tại Anh, sinh viên của ĐH Sunderland đang nợ hơn 24 triệu bảng Anh, trong khi sinh viên và cựu sinh viên của ĐH Canterbury Christ Church nợ tổng cộng 22 triệu bảng. Ở ĐH Queen Mary, London, con số này cũng gần 20 triệu bảng Anh. ĐH Kent có hơn 11.000 sinh viên và cựu sinh viên đang nợ trường, với tổng số tiền lên đến 21 triệu bảng Anh. Các trường như Southampton Solent và ĐH Wolverhampton cũng ghi nhận hơn 11.000 sinh viên hoặc cựu sinh viên còn chưa thanh toán các khoản phí cho nhà trường.

Các số liệu này được tổng hợp từ những yêu cầu theo Luật Tự do Thông tin (FoI) do ngân hàng Vanquis, một tổ chức tài chính chuyên biệt có trụ sở tại Bradford, gửi đến các trường đại học. Tim Schwarz, người phát ngôn của Vanquis, cho biết chi phí sinh hoạt và các khoản chi tiêu ngày càng cao đang “gây áp lực lớn” lên tài chính của sinh viên, buộc nhiều người phải tìm đến sự hỗ trợ bổ sung từ chính các trường đại học của mình. Ông nói thêm: “Những dữ liệu này cho thấy một tầng nợ ẩn đang ngày càng phình to, vượt xa các khoản vay học phí và sinh hoạt thông thường, vốn đã trung bình hơn 53.000 bảng Anh (khoảng hơn 1,8 tỷ đồng) mỗi sinh viên. Những khoản nợ này không biến mất sau khi sinh viên tốt nghiệp, chúng theo họ vào đời, thậm chí có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng nếu không được thanh toán. Khác với các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh, nợ tư nhân trực tiếp với trường đại học thường kém linh hoạt hơn, thời hạn trả ngắn hơn và không có ngưỡng thu nhập tối thiểu để được hoãn trả”.

Một người phát ngôn của Universities UK, tổ chức đại diện cho các hiệu trưởng đại học cho biết: “Các trường đại học vẫn đang cung cấp học bổng, quỹ hỗ trợ và các khoản cứu trợ khẩn cấp cho sinh viên gặp khó khăn tài chính. Tuy nhiên, các khoản vay sinh hoạt đã không còn theo kịp mức tăng chi phí của sinh viên. Chúng tôi hy vọng, Chính phủ sẽ cam kết điều chỉnh các khoản vay sinh hoạt sao cho phù hợp hơn với chi phí thực tế, giúp sinh viên và các trường ổn định lâu dài”.

Chi phí sinh hoạt hiện được coi là nguyên nhân hàng đầu khiến sinh viên phải bỏ học hoặc gián đoạn việc học. Theo một khảo sát do Viện Chính sách Giáo dục đại học công bố đầu năm nay, 68% sinh viên cho biết, họ phải làm thêm trong thời gian học kỳ, tăng 12 điểm phần trăm so với năm 2024.

Người phát ngôn của Văn phòng Sinh viên, cơ quan giám sát các trường đại học tại Anh cho biết: “Các trường đại học là tổ chức tự chủ, và họ có quy trình riêng để thu hồi các khoản nợ tồn đọng. Dù các khoản nợ sinh viên chưa thanh toán không trực tiếp đe dọa sự ổn định tài chính của các trường, nhưng rõ ràng, mọi trường đều mong muốn thu hồi nợ nhanh chóng và hiệu quả. Việc thu hồi nợ từ sinh viên hoặc cựu sinh viên cần được thực hiện một cách thận trọng và hợp lý”.