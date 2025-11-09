Sự hỗn loạn của AI đang tấn công các trường ĐH ở Hàn Quốc

SVO - Việc phát hiện bằng chứng gian lận tập thể trong kỳ thi giữa kỳ của một môn học tại ĐH Yonsei chỉ là một minh chứng nhỏ cho thực trạng sinh viên tại Hàn Quốc lạm dụng AI (trí tuệ nhân tạo) như ChatGPT trong quá trình làm bài.

Theo một báo cáo toàn diện của Yonhap News vào ngày 9/11, Giáo sư phụ trách môn học "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và ChatGPT" dành cho sinh viên năm thứ ba tại cơ sở Sinchon của ĐH Yonsei đã thông báo về việc một số lượng lớn trong số 600 sinh viên tham gia kỳ thi giữa kỳ đã được phát hiện gian lận.

Khóa học này, dạy về AI tạo sinh, bao gồm xử lý ngôn ngữ tự nhiên và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM, một loại trí tuệ nhân tạo (AI) được thiết kế để hiểu và tạo ra văn bản giống con người), được cho là có khoảng 600 sinh viên tham gia. Do số lượng sinh viên đông, khóa học được tổ chức từ xa. Kỳ thi giữa kỳ, cũng được tổ chức từ xa vào ngày 15/10. Điều này không có nghĩa là không có biện pháp nào được thực hiện để ngăn chặn gian lận. Bài kiểm tra, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, yêu cầu thí sinh nộp video quay màn hình máy tính, tay và khuôn mặt của họ trong suốt quá trình làm bài. Tuy nhiên, một số sinh viên đã gian lận bằng cách điều chỉnh góc quay camera để tạo điểm mù hoặc chồng chéo nhiều chương trình trên màn hình máy tính. Sau khi biết được điều này, giáo sư đã khuyên các sinh viên "tự thú". Mặc dù số lượng sinh viên thực tế đã bí mật sử dụng AI trong quá trình làm bài vẫn chưa được biết, nhưng có tin đồn rằng hơn một nửa số sinh viên có thể đã gian lận.

Đã ba năm trôi qua kể từ khi AI tạo sinh trở nên phổ biến, nhưng sự hỗn loạn trong giảng đường đại học vẫn tiếp tục gia tăng. Trong khi khả năng của AI đang phát triển nhanh chóng, vượt xa nhiệm vụ hỗ trợ học tập đơn thuần, thì các cuộc thảo luận về chính sách sử dụng AI và tiêu chuẩn đạo đức trong trường đại học vẫn còn chậm trễ.

Năm ngoái, 91,7% trong số 726 sinh viên trong các chương trình đào tạo từ 4 đến 6 năm cho biết, họ đã sử dụng AI cho các bài tập hoặc tìm kiếm dữ liệu (theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo Nghề nghiệp Hàn Quốc), tuy nhiên, 71,1% trong số 131 trường đại học trên toàn quốc vẫn chưa thiết lập hướng dẫn về AI tạo sinh (theo Hội đồng Giáo dục Đại học Hàn Quốc).

Một số người cho rằng, việc sinh viên ngày càng phụ thuộc vào AI đang làm giảm khả năng tư duy độc lập của họ. Theo GS Jeong Gi In, khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, ĐH Kyung Hee: "Giống như những đứa trẻ đáng lẽ phải học đi thì bây giờ lại đi xe máy (với AI). Mặc dù chúng tôi đang nhấn mạnh những nguy hiểm của việc phụ thuộc vào AI, nhưng điều đó không hề dễ dàng".

Một số người cho rằng, cần phải định nghĩa lại các phương pháp giáo dục và đánh giá trong thời đại AI. Các đề xuất bao gồm việc cho phép sử dụng AI một cách chủ động, đồng thời yêu cầu trích dẫn nguồn minh bạch. Kim Myeong Ju - Giám đốc Viện Nghiên cứu An toàn AI cho biết: "Chúng ta cần dạy tư duy phản biện bằng cách yêu cầu sinh viên viết ra ý kiến ​​cá nhân, chứ không chỉ kết quả AI". Choi Byeong Ho - Giám đốc Viện Nghiên cứu AI của ĐH Hàn Quốc cho biết: "Chúng ta cần phát triển các phương pháp giáo dục mới, chẳng hạn như thuyết trình trực tiếp và thảo luận chuyên sâu".