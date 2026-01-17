Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Tại sao người Hàn Quốc lại quá 'ám ảnh' bởi giáo dục?

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Min Jin Lee, tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Hàn với tác phẩm sử thi đồ sộ 'Pachinko', đã trở thành hiện tượng toàn cầu, sẽ khai thác chủ đề này trong 'American Hagwon'.

Nếu có một điều thực sự định nghĩa xã hội Hàn Quốc hiện đại, đó chính là giá trị mà người ta đặt vào giáo dục. Từ thời thơ ấu đến đại học, người Hàn Quốc dành rất nhiều thời gian, năng lượng và tiền bạc cho việc học tập. Hiện tượng này mãnh liệt đến mức người ta thường gọi nó là "cơn sốt giáo dục" (교육열, gyoyuk-yeol), một niềm đam mê đã định hình không chỉ cá nhân mà cả quốc gia.

Nhưng nỗi ám ảnh này bắt nguồn từ đâu? Và nó ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật ở Hàn Quốc như thế nào?

Tình yêu học tập của người Hàn Quốc bắt nguồn sâu xa từ triết lý Nho giáo, vốn đã định hình nền văn hóa Đông Á trong nhiều thế kỷ. Trong thời Joseon (1392 – 1897), giáo dục là con đường dẫn đến địa vị xã hội. Nam giới học tập nhiều năm để vượt qua kỳ thi gwageo, một hệ thống thi cử quốc gia để có được các chức vụ trong chính quyền. Thành công trong học tập đồng nghĩa với thành công trong cuộc sống, không chỉ cho cá nhân mà còn cho danh dự của cả gia đình.

104306787-gettyimages-77919570.jpg

Ngay cả ngày nay, tư duy lịch sử này vẫn tiếp tục: "Giáo dục không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn là niềm tự hào của gia đình". Bước sang thời kỳ hiện đại, cường độ cạnh tranh không hề giảm bớt mà chỉ ngày càng gay gắt hơn. Học sinh đến trường từ khoảng 8h sáng đến 4h chiều, sau đó đến các hagwon (học viện tư nhân) học đến khuya. Nhiều học sinh học từ 10 đến 14 tiếng mỗi ngày, đặc biệt là ở cấp Trung học. Mục tiêu là để vào được các trường đại học hàng đầu như ĐHQG Seoul, ĐH Hàn Quốc, hoặc ĐH Yonsei (thường được gọi chung là “SKY”). Kỳ thi CSAT được tổ chức mỗi năm một lần, vào tháng Mười Một. Vào ngày đó, thậm chí máy bay cũng tạm dừng cất cánh trong phần thi nghe để học sinh có thể tập trung. Đường phố trở nên yên tĩnh, cha mẹ cầu nguyện tại các ngôi chùa... Đây không chỉ là một bài kiểm tra mà còn là một sự kiện quốc gia tượng trưng cho hàng thập kỷ nỗ lực. Hagwon (học viện tư thục) là một đặc điểm nổi bật của nền giáo dục Hàn Quốc. Chúng bao gồm mọi môn học có thể tưởng tượng được, từ tiếng Anh và Toán học đến piano, lập trình. Có hơn 70.000 trung tâm dạy thêm trên cả nước. Một số gia đình chi tới một nửa thu nhập cho giáo dục tư thục. Giáo viên tại các trung tâm dạy thêm hàng đầu có thể kiếm được mức lương tương đương với các giám đốc điều hành doanh nghiệp.

Trong khi các trung tâm dạy thêm giúp học sinh cạnh tranh, chúng cũng tạo thêm áp lực rất lớn cho hệ thống giáo dục, đặc biệt là đối với các gia đình có thu nhập thấp đang cố gắng theo kịp. Lợi ích của việc tập trung vào giáo dục này là không thể phủ nhận: Hàn Quốc nằm trong số những quốc gia tốt nhất thế giới về khả năng đọc, viết, Toán học và công nghệ. Nhưng cái giá phải trả là có thật.

Học sinh thường bị căng thẳng, lo lắng và thiếu ngủ. Nhiều thanh thiếu niên hiếm khi có sở thích hoặc cuộc sống xã hội, ngoài việc học tập. Cha mẹ phải đối mặt với áp lực tài chính và tinh thần, khi phải cung cấp dịch vụ dạy kèm liên tục. Trong những năm gần đây, Chính phủ Hàn Quốc đã cố gắng cải cách hệ thống, khuyến khích một nền giáo dục cân bằng và sáng tạo hơn nhưng sự cạnh tranh ăn sâu vẫn khó thay đổi.

"Cơn sốt" giáo dục ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống ở Hàn Quốc, từ việc làm, hôn nhân, đến sự tôn trọng, danh dự, phẩm giá... Tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng có ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội việc làm. Các gia đình thường coi trình độ học vấn là yếu tố quan trọng trong việc mai mối. Thành tích học tập vẫn mang lại uy tín xã hội cao. Ngay cả ngoài trường học, sự tập trung vào việc tự hoàn thiện vẫn tiếp tục. Nhiều người lớn học ngoại ngữ, kỹ năng hoặc chứng chỉ, rất lâu sau khi tốt nghiệp, một sự tiếp nối suốt đời của cùng một tư duy.

Cơn sốt giáo dục đã giúp biến đổi Hàn Quốc từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá thành một cường quốc công nghệ toàn cầu, chỉ trong vài thập kỷ. Nó đã xây dựng một xã hội coi trọng sự chăm chỉ, kỷ luật và xuất sắc. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra một vòng xoáy áp lực và chủ nghĩa hoàn hảo, nơi mà thất bại dường như không thể chấp nhận được. Nhiều người trẻ Hàn Quốc ngày nay đang đặt câu hỏi về hệ thống này, tìm kiếm một sự cân bằng mới, coi trọng hạnh phúc và cá tính, với thành công. Giáo dục ở Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là việc học ở trường, nó còn là bản sắc dân tộc.

news-pv120260115ade75de8662d4e1c970124db3fc9cbc6-p1.png
Min Jin Lee, tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Hàn, với tác phẩm sử thi đồ sộ "Pachinko", đã trở thành hiện tượng toàn cầu, sẽ xuất bản cuốn tiểu thuyết mới được mong chờ từ lâu của bà vào tháng Chín, gần một thập kỷ sau tác phẩm tiểu thuyết dài cuối cùng của bà. “American Hagwon” là cuốn tiểu thuyết thứ ba của tác giả và sẽ cùng với hai tác phẩm trước đó là “Free Food for Millionaires” (2007) và “Pachinko” tạo thành bộ ba tiểu thuyết về cộng đồng người Hàn Quốc hải ngoại mà giới phê bình bắt đầu gọi là “bộ ba tiểu thuyết về người Hàn Quốc hải ngoại”. Cuốn tiểu thuyết theo chân một gia đình xuyên lục địa, khám phá cách biến động kinh tế, sự dịch chuyển văn hóa và tham vọng giáo dục định hình lại cả đời sống cá nhân và mối quan hệ gia đình. Nhan đề xoay quanh từ tiếng Hàn “hagwon”, dùng để chỉ các trung tâm học tập tư nhân, nơi mọi người có thể học hầu hết mọi môn, từ Toán và tiếng Anh đến âm nhạc và luyện thi. Lee cho biết, bà cố tình giữ nguyên thuật ngữ tiếng Hàn trong nhan đề tiếng Anh. Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, Lee cho biết, bà bắt đầu viết “American Hagwon” gần một thập kỷ trước, vì muốn hiểu tại sao giáo dục lại quan trọng đối với người Hàn Quốc ở khắp mọi nơi.
Tuệ Nghi
#Áp lực giáo dục tại Hàn Quốc #Ảnh hưởng của Nho giáo đến giáo dục #Cạnh tranh học tập và kỳ thi CSAT #Học viện tư thục hagwon #Ảnh hưởng của giáo dục đến xã hội và gia đình #Chấn thương tâm lý và sức khỏe học sinh #Chính sách cải cách giáo dục Hàn Quốc #Di cư và đời sống sau khủng hoảng tài chính #Văn hóa thành tích và tự hoàn thiện #Tiểu thuyết về cộng đồng người Hàn Quốc hải ngoại

Xem thêm

Cùng chuyên mục