Giải mã 'cơn sốt' lập trình AI ứng dụng trong bối cảnh chuyển đổi số

Mặc dù nhu cầu tuyển dụng cao, nhưng nhiều sinh viên CNTT vẫn còn mơ hồ, chưa hiểu rõ và lựa chọn theo học lập trình AI ứng dụng.

Xu hướng tuyển dụng và đào tạo ngành lập trình AI ứng dụng đang được nhiều chuyên gia AI trong nước và quốc tế thảo luận và chia sẻ.

Theo đó, hiện nay doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng lập trình viên AI ứng dụng thay vì những nhân sự chỉ viết code. Tuy lĩnh vực này đang có “sức nóng” trên thị trường công nghệ, nhưng khái niệm “lập trình AI ứng dụng” vẫn chưa được nhiều người hiểu rõ. Điều này dẫn tới nguồn nhân lực hiện nay không đáp ứng đủ nhu cầu doanh nghiệp.

Thế nào là lập trình AI ứng dụng?

Nói về lập trình AI ứng dụng, chúng ta hay lầm tưởng là lập trình mô hình AI để tạo ra các ứng dụng chatbot AI “khổng lồ” như Grok, Gemini, ChatGPT,… Nhưng đây là cách hiểu chưa đầy đủ về khái niệm này.

Ông Nguyễn Quang Tuấn – Chuyên gia AI từng có nghiên cứu về Generative AI lọt top 9 công trình được trưng bày tại NVIDIA GTC 2025 đã làm rõ khái niệm về lập trình AI ứng dụng.

Ở đây, lập trình AI ứng dụng là tích hợp AI vào các phần mềm, ứng dụng quen thuộc để hỗ trợ người dùng.

Chuyên gia lấy ví dụ, thay vì chỉ cung cấp cho người dùng một website đọc báo đơn thuần, các lập trình viên có thể tích hợp thêm chatbot AI nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Cụ thể, khách hàng chỉ cần đặt câu lệnh, AI sẽ đưa ra kết quả thông tin theo đúng sở thích, sự quan tâm của họ. Đây cũng được hiểu là đưa tính năng AI vào những ứng dụng truyền thống.

Ông Nguyễn Quang Tuấn phân tích khái niệm AI ứng dụng với các bạn học viên Aptech 2 cơ sở 285 Đội Cấn và 19 Lê Thanh Nghị, Hà Nội

Cùng quan điểm, theo ông Chu Tuấn Anh – Giám đốc Đào tạo Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech, doanh nghiệp hiện nay đặc biệt tìm kiếm những lập trình viên có khả năng đưa công nghệ AI vào vận hành thực tế trong các hệ thống web, ứng dụng,…

“Chúng ta có thể hiểu đơn giản lập trình AI ứng dụng là lấy những mô hình AI sẵn có mà các “ông lớn” công nghệ đã nghiên cứu hoàn thiện, mang về áp dụng vào hệ thống doanh nghiệp. Việc này sẽ giúp các doanh nghiệp rút ngắn thời gian, chi phí và mang lại hiệu quả ngay, thay vì phải nghiên cứu các mô hình AI lớn lại từ đầu”, ông Tuấn Anh chia sẻ.

Về xu hướng tuyển dụng, qua khảo sát các báo cáo uy tín trong nước và quốc tế hiện nay như ITviec và Gartner, lập trình AI ứng dụng và các vị trí IT có yêu cầu tích hợp AI đang chiếm tỷ trọng lớn, ước tính gần 75% tổng nhu cầu tuyển dụng IT hiện nay.

Các doanh nghiệp công nghệ cần tuyển các lập trình viên về Java Dev, .NET Dev, Web/Mobile Dev nhưng yêu cầu phải làm các ứng dụng thông minh hơn, tăng trải nghiệm người dùng.

Báo cáo của Gartner cho biết dịch vụ và ứng dụng AI chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các phân khúc của thị trường AI toàn cầu

Lập trình AI ứng dụng: Công việc tiềm năng nhưng cần đào tạo bài bản

Dù thị trường tuyển dụng đang rộng mở, nhưng để thực sự làm việc và phát triển bền vững trong lĩnh vực này, người học cần một lộ trình đào tạo bài bản, đúng trọng tâm. Tuy nhiên, trên thực tế, mới chỉ một số ít cơ sở đào tạo hiện nay có khả năng triển khai đào tạo chuyên sâu về lập trình AI ứng dụng.

Mới đây, Tập đoàn Aptech Ấn Độ cũng đã công bố ra mắt Chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế AI Ứng dụng (ADSE-AI), đây là chương trình duy nhất tại Việt Nam đào tạo về lập trình quốc tế AI ứng dụng. Ngoài 21 ngôn ngữ lập trình mà Aptech đã triển khai giảng dạy nhiều năm qua, chương trình mới bổ sung 11 công nghệ và công cụ AI ứng dụng cốt lõi mà doanh nghiệp yêu cầu nhiều nhất khi tuyển dụng lập trình viên.

Thông tin trên trang website chính thức của Aptech aptechvietnam.com.vn ông Kallol Mukherjee – Phó Chủ tịch Tập đoàn Aptech Ấn Độ cho biết: “Aptech đã tập trung nghiên cứu về xu hướng phát triển của công nghệ, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu như Microsoft, Oracle,…, để cho ra được chương trình hoàn chỉnh đào tạo lập trình AI ứng dụng”.

Cụ thể, ADSE-AI là chương trình đào tạo kỹ sư phần mềm toàn diện (Full-stack) với khả năng thích nghi linh hoạt trên đa nền tảng. Nội dung giảng dạy không chỉ trang bị các nền tảng công nghệ cốt lõi đang được doanh nghiệp sử dụng rộng rãi như Java Spring Boot, ASP.NET Core, Node.js, React, Flutter mà còn tiên phong cập nhật phương pháp lập trình hiện đại như GitHub Copilot, Vibe Coding biến AI thành trợ lý đắc lực giúp lập trình viên tối ưu hóa hiệu suất.

Đặc biệt, chương trình đào tạo chuyên sâu về lập trình AI ứng dụng. Học viên thực hành trực tiếp trên các nền tảng đám mây hàng đầu như Google Vertex AI, Microsoft Azure và sử dụng Framework chuyên biệt LangChain để triển khai kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation). Công nghệ này giúp tạo ra các chatbot AI, AI Agent không chỉ giao tiếp tự nhiên, mà còn có khả năng xử lý và truy xuất dữ liệu doanh nghiệp chính xác để tích hợp vào các sản phẩm thực tế đa nền tảng.

Ngoài ra, ADSE-AI xây dựng nền tảng vững chắc về Python, Flask và Docker – bộ công cụ thiết yếu để xây dựng, kết nối và vận hành hệ thống AI. Kiến thức này giúp người học tự tin đưa giải pháp AI của mình "chạy" mượt mà trên mọi nền tảng, từ máy chủ cục bộ đến các hệ thống đám mây phức tạp.

Theo Báo cáo lương và Thị trường tuyển dụng IT Việt Nam 2025-2026 của ITviec, GitHub Copilot là top 5 công cụ AI hỗ trợ lập trình mà lập trình viên cần thành thạo sử dụng

Với cấu trúc giảng dạy từ kiến thức cơ bản đến nâng cao về lập trình, chương trình ADSE-AI phù hợp cho sinh viên, người đi làm chưa có nền tảng về lập trình, người bắt đầu học “từ con số 0”.

Bên cạnh đó, kế thừa mô hình đào tạo gắn với thực tiễn đã được triển khai trong nhiều năm, Aptech tiếp tục xây dựng 4 đồ án lập trình AI ứng dụng theo quy trình doanh nghiệp sau mỗi học phần, qua đó giúp người học trang bị những kỹ năng thực tế mà các công ty công nghệ đang sử dụng.

Đưa ra lời khuyên cho sinh viên quan tâm đến lĩnh vực lập trình AI ứng dụng, chuyên gia Nguyễn Quang Tuấn cho rằng việc lựa chọn một chương trình đào tạo “xương sống”, bám sát nhu cầu doanh nghiệp là tiền đề giúp các em phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, yếu tố quyết định để người học có thể tham gia thị trường lao động vẫn nằm ở sự chủ động, nỗ lực và mức độ tập trung trong quá trình học tập của mỗi cá nhân.