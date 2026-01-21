Hành trình từ chàng trai dân tộc Lô Lô đến thủ lĩnh sinh viên tiêu biểu

SVO - Lăng Nguyễn Hùng Anh (sinh năm 2002) sinh viên trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Với vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2023 - 2025, Hùng Anh không chỉ là một tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện mà còn là một thủ lĩnh nhiệt huyết, tiên phong trong các dự án cộng đồng, góp phần tạo nên nhiều giá trị tích cực cho xã hội. Mới đây, Hùng Anh vinh dự nhận Giải thưởng "Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2025" từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, khẳng định sự nỗ lực và cống hiến bền bỉ của chàng trai trẻ.

Lăng Nguyễn Hùng Anh đang là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tại trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Khát vọng cống hiến và hành trình trưởng thành

Là người con ưu tú của dân tộc Lô Lô, sinh ra từ mảnh đất Bảo Lạc, Cao Bằng giàu truyền thống, trong Hùng Anh luôn cháy bỏng một nghị lực vươn lên phi thường. Quyết định khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tại trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp, mà là cách Hùng Anh hiện thực hóa sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng và trách nhiệm phụng sự quê hương. Với chàng trai trẻ, giảng đường đại học không chỉ là nơi lĩnh hội tri thức y khoa mà còn là môi trường lý tưởng để tôi luyện bản lĩnh.

Hùng Anh chia sẻ: “Những năm tháng học tập tại trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tuy đầy thử thách nhưng cũng nhiều vinh quang. Đó là quá trình mình bước ra khỏi vùng an toàn, từ một chàng trai vùng cao rụt rè để trở thành một thủ lĩnh Hội năng động. Chính nơi đây đã giúp mình nhận ra rằng trưởng thành không chỉ là giỏi chuyên môn, mà còn là sự dấn thân không mệt mỏi qua những chương trình, dự án vì cộng đồng”.

Hùng Anh tham gia chương trình “Suất cơm yêu thương” cho các bệnh nhân tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Niềm đam mê dẫn lối đến những thành tựu đáng tự hào

Trong suốt quá trình học tập tại trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, Hùng Anh luôn chú trọng phát triển cân bằng giữa kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn. Anh tích cực tham gia các phong trào thi đua, xem đó là cơ hội quý giá để thử thách bản thân và mở rộng tư duy.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy đã mang lại cho Hùng Anh chuỗi thành tích đáng nể như danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2023 - 2024, 2024 - 2025, danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trường và cấp Đại học Thái Nguyên qua các năm học 2022 - 2023, 2023 - 2024, danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Đại học Thái Nguyên năm 2024, 2025 và cấp Tỉnh Thái Nguyên năm 2025. Đặc biệt là Học bổng của bang Hessen thông qua Tổ chức hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức năm học 2024 - 2025. Với Hùng Anh, mỗi dấu mốc đạt được không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ.

Hùng Anh (góc ngoài cùng bên phải) vinh dự nhận Học bổng của bang Hessen (CHLB Đức), phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực học tập không ngừng nghỉ.

Người cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu, tiên phong

Bên cạnh thành tích học tập nổi bật, Hùng Anh còn là một cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường. Hùng Anh luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết khi tham gia và chỉ đạo các hoạt động cộng đồng ý nghĩa như chương trình hiến máu tình nguyện, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe tại Làng trẻ em Birla Hà Nội và đặc biệt là dự án giáo dục sức khỏe sinh sản và tình dục toàn diện cho sinh viên trong trường.

Hùng Anh tâm sự: “Mình đã học được rất nhiều từ các hoạt động Đoàn - Hội. Đó là cơ hội để mình đóng góp sức trẻ, mang kiến thức y khoa và nhiệt huyết tuổi trẻ đến gần hơn với cộng đồng”. Với sự cống hiến đó, Hùng Anh đã liên tiếp nhận được bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên và giấy khen của Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên, Hội Sinh viên Trường vì thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên các năm học 2023 - 2024, 2024 - 2025. Đặc biệt, năm 2025, Hùng Anh còn vinh dự được công nhận là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hùng Anh (áo trắng) luôn nhiệt huyết cống hiến, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Chinh phục Giải thưởng Sao Tháng Giêng - Dấu ấn rực rỡ của tuổi trẻ

Sở hữu thành tích học tập ấn tượng cùng những cống hiến bền bỉ cho công tác Hội. Mới đây, Lăng Nguyễn Hùng Anh đã xuất sắc trở thành một trong những sinh viên tiêu biểu được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2025. Đây là phần thưởng cao quý vinh danh những cán bộ Hội có thành tích xuất sắc toàn diện. Nhìn lại hành trình đã qua, Hùng Anh không giấu được niềm xúc động. Bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng, đằng sau danh hiệu ấy là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ, là những ngày tháng miệt mài với các dự án cộng đồng.

Hùng Anh chia sẻ: “Giải thưởng Sao Tháng Giêng là động lực mạnh mẽ để mình tiếp tục phấn đấu. Nó nhắc nhở mình rằng, dù xuất phát điểm ở đâu, chỉ cần có đam mê và sự kiên trì, chúng ta đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình”.

Hùng Anh vinh dự được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng "Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2025".

Hùng Anh luôn tin rằng, tuổi trẻ là quãng thời gian quý giá nhất để cống hiến và phụng sự. Với cậu, hạnh phúc không chỉ là nhận về mà là sự cho đi. “Đừng ngại khó, đừng ngại khổ. Hãy cứ dấn thân và cháy hết mình với ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mỗi trải nghiệm hôm nay sẽ là hành trang vững chắc cho tương lai”, Hùng Anh chia sẻ. Với tinh thần ấy, chàng trai người dân tộc Lô Lô vẫn đang miệt mài viết tiếp những trang thanh xuân rực rỡ của mình, không chỉ nỗ lực trong công tác chuyên môn mà còn tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng.