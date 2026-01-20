Nam sinh Y khoa và cú bứt phá từ 'Học sinh 3 tốt' đến 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương

SVO - Nguyễn Văn Chung (sinh năm 2004) hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Không chỉ gây ấn tượng bởi bước tiến vững chắc từ danh hiệu "Học sinh 3 tốt" lên "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương, Chung còn là một Đảng viên trẻ bản lĩnh với tư duy sống đi chậm nhưng không dừng lại. Với chàng trai này, danh hiệu chưa bao giờ là đích đến cuối cùng, mà là những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của tuổi trẻ.

Nguyễn Văn Chung là sinh viên tài năng của Trường ĐH Y - Dược, ĐH Thái Nguyên.

Sự tiếp nối và nâng tầm từ Học sinh 3 tốt đến Sinh viên 5 tốt

Là gương mặt tiêu biểu với 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương thời phổ thông, Nguyễn Văn Chung bước vào giảng đường Y khoa với hành trang vững chắc nhưng cũng đầy áp lực. Môi trường Y khoa nổi tiếng khắc nghiệt với lịch học dày đặc và những ca trực thâu đêm khiến nhiều người chọn cách thu mình để tập trung chuyên môn. Nhưng Chung đã chọn một lối đi khác biệt. Chung chia sẻ: “Với mình, danh hiệu chưa bao giờ là đích đến cuối cùng. Nếu "Học sinh 3 tốt" là nền móng, thì "Sinh viên 5 tốt" là phiên bản hoàn thiện hơn, toàn diện hơn. Đó là sự cộng thêm của hội nhập quốc tế và tinh thần tình nguyện, nơi người trẻ không chỉ học giỏi mà còn sẵn sàng bước ra thế giới và cống hiến cho cộng đồng”. Chính tư duy ấy đã giúp Chung xuất sắc chinh phục danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Tỉnh và đặc biệt là cấp Trung ương năm học 2024 - 2025, khẳng định bản lĩnh của một người trẻ dám đặt ra những chuẩn mực cao hơn cho chính mình.

Nguyễn Văn Chung nhận bằng khen "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương,

﻿minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ.

Khoảng lặng sau hào quang và triết lý kỷ luật vừa đủ

Đằng sau bảng vàng thành tích ấy là những cuộc đấu tranh nội tâm mà ít ai biết. Chung chia sẻ, những năm đầu đại học, khi đối diện với guồng quay thi cử và trực đêm, cậu từng cảm thấy đuối sức cả về thể chất lẫn tinh thần. “Đã có lúc mình tự hỏi: Liệu có cần phải cố gắng giữ tất cả danh hiệu này không? Hay sống chậm lại một chút? Nhưng rồi mình nhận ra, điều khiến mình mệt mỏi không phải là danh hiệu, mà là cách mình đối diện với áp lực”, Chung tâm sự.

Nguyễn Văn Chung trong trang phục blouse trắng tại Trung tâm Y tế Đồng Hỷ,

﻿tỉnh Thái Nguyên.

Thay vì ép bản thân chạy đua kiệt sức hay đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối, Chung chọn phương pháp kỷ luật vừa đủ. Đặc biệt với tiêu chí hội nhập tốt, rào cản lớn nhất của sinh viên Y vì quỹ thời gian eo hẹp, nhưng cậu không cố nhồi nhét mà chia nhỏ mục tiêu. Chung chia sẻ kinh nghiệm: “Mỗi ngày mình chỉ cần dành 30 - 45 phút cho tiếng Anh, nhưng phải duy trì đều đặn. Mình tranh thủ những khoảng thời gian trống giữa các ca trực để đọc tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. Đi chậm một chút cũng được, miễn là không dừng lại”. Chính sự bền bỉ này đã giúp Chung hóa giải bài toán khó nhất của danh hiệu "Sinh viên 5 tốt".

Chung tham luận tại Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

﻿Đại học Thái Nguyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kiến thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được trao đi

Không chỉ nỗ lực cho bản thân, Nguyễn Văn Chung còn tìm thấy niềm vui và ý nghĩa nghề nghiệp thông qua sự cống hiến. Những chuyến đi tình nguyện mùa hè xanh, những buổi tư vấn sức khỏe miễn phí cho bà con vùng cao đã giúp chàng sinh viên Y thấy rõ sứ mệnh của mình. Với Chung, tình nguyện không phải là đi cho đủ tiêu chí, mà là môi trường thực tế nhất để rèn nghề. “Kiến thức trên giảng đường chỉ thực sự có ý nghĩa khi được trao đi. Chính những ngày tháng khoác áo xanh tình nguyện, được trực tiếp hỗ trợ người dân đã giúp mình thấu hiểu nỗi đau của người bệnh và càng thêm trân trọng chiếc áo blouse mình đang mặc”, Chung tâm sự.

Nguyễn Văn Chung tham gia chiến dịch tình nguyện “Ấm áp mùa đông” lần thứ XIII

﻿tại Hà Giang.

Đừng chờ hoàn hảo mới bắt đầu

Cũng giống như hành trình của nhiều người trẻ tiêu biểu khác, câu chuyện của Nguyễn Văn Chung là minh chứng cho tư duy sống tích cực. Tài năng nhưng khiêm tốn, mơ lớn nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Gửi gắm tới các bạn sinh viên, Chung chia sẻ một thông điệp đầy cảm hứng: “Đừng chờ mình thật giỏi rồi mới bắt đầu. Hãy bắt đầu, rồi bạn sẽ giỏi dần lên. Sinh viên 5 tốt không dành cho những người bứt phá trong thời gian ngắn, mà dành cho những người đi chậm nhưng không dừng lại, mỗi ngày tốt hơn một chút ở từng tiêu chí”.