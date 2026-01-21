Trung úy trẻ người Lào Năn Thạ Kon Năn Ma Li lan tỏa tình hữu nghị Việt - Lào qua âm nhạc

Hành trình theo đuổi âm nhạc truyền thống trên giảng đường Việt Nam

Năn Thạ Kon Năn Ma Li hiện là học viên quốc tế theo học chuyên ngành đàn Tam thập lục. Với anh, đàn Tam thập lục không chỉ là một nhạc cụ truyền thống có âm thanh đặc biệt cuốn hút, mà còn là nền tảng để theo đuổi ước mơ lâu dài trong cuộc sống và sự nghiệp. Chia sẻ về định hướng của mình, anh cho biết: “Mình mong muốn sau này được về công tác tại đoàn, từng bước phấn đấu để trở thành một diễn viên nổi tiếng, đóng góp cho nghệ thuật nước nhà”.

Trung úy Năn Thạ Kon Năn Ma Li - học viên quốc tế người Lào tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Quyết định sang Việt Nam học tập và theo học tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội xuất phát từ mong muốn được tiếp cận bài bản với nhạc cụ truyền thống Việt Nam, đồng thời nâng cao trình độ biểu diễn đàn Tam thập lục. Theo anh, môi trường đào tạo tại đây không chỉ giúp hoàn thiện kỹ năng chuyên môn mà còn mở ra cơ hội áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn hoạt động nghệ thuật của Đoàn văn công Quân đội Nhân dân Lào trong tương lai. “Mình muốn học hỏi sâu hơn về nhạc cụ truyền thống Việt Nam và đàn Tam thập lục để vận dụng vào các chương trình nghệ thuật của đoàn”, anh chia sẻ.

Trong quá trình học tập, Năn Thạ Kon Năn Ma Li được trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng, từ cách đọc ký hiệu âm nhạc, nắm vững nhịp điệu cho đến các kỹ thuật biểu diễn chuyên sâu dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, là một học viên quốc tế học tập trong môi trường quân đội, anh cũng phải đối mặt với không ít khó khăn liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa, điều kiện sinh hoạt cũng như cường độ học tập và rèn luyện. “Mình gặp nhiều thách thức khi học tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa, lối sống và các quy định trong môi trường quân đội. Việc học tập và huấn luyện đòi hỏi sự quyết tâm cao, phải thường xuyên nghiên cứu, thực hành và luyện tập mới có thể vượt qua”, anh nói.

Với đàn Tam thập lục, Trung úy trẻ người Lào kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật gắn với gìn giữ và phát huy âm nhạc truyền thống.

Chính từ những thử thách đó, Năn Thạ Kon Năn Ma Li dần rèn luyện được tính kỷ luật, sự kiên trì và bản lĩnh nghề nghiệp, coi đây là hành trang quan trọng để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật gắn với âm nhạc truyền thống và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia Việt Nam - Lào.

Khát vọng trở thành cầu nối văn hóa Việt Nam - Lào qua âm nhạc

Trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Năn Thạ Kon Năn Ma Li đặc biệt dành nhiều tâm huyết cho đề tài nghiên cứu khoa học biểu diễn “Hòa tấu âm nhạc Việt Nam - Lào” và được nhà trường trao giấy khen ghi nhận nỗ lực học tập, nghiên cứu. Theo anh, việc nghiên cứu và thực hành kỹ năng biểu diễn thông qua các tác phẩm âm nhạc của hai quốc gia là một cách tiếp cận hiệu quả để tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật. “Mình tin rằng nghiên cứu âm nhạc giữa Lào và Việt Nam là con đường tốt để gắn kết hai dân tộc anh em, góp phần thúc đẩy tinh thần đoàn kết và gìn giữ mối quan hệ truyền thống Lào - Việt Nam thông qua âm nhạc”, anh chia sẻ. Đề tài không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn thể hiện rõ vai trò của âm nhạc như một ngôn ngữ chung, kết nối cảm xúc và giá trị văn hóa giữa hai quốc gia.

Đề tài biểu diễn “Hòa tấu âm nhạc Việt Nam - Lào” được nhà trường trao giấy khen ghi nhận nỗ lực học tập, nghiên cứu của Trung úy Năn Thạ Kon Năn Ma Li.

Song song với học tập chuyên môn, Năn Thạ Kon Năn Ma Li còn tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật. Đáng nhớ nhất là buổi hòa nhạc chung giữa Lào và Việt Nam, nơi anh có cơ hội biểu diễn, học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới trong âm nhạc, đồng thời mở rộng trải nghiệm cá nhân.

Hướng tới tương lai, Năn Thạ Kon Năn Ma Li xác định âm nhạc sẽ tiếp tục là con đường gắn bó lâu dài, không chỉ để hoàn thiện tư duy sáng tạo cá nhân mà còn để tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Trên hành trình đó, với vai trò một nghệ sĩ - quân nhân, anh mong muốn trở thành cầu nối văn hóa bền chặt thông qua các hoạt động nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc.

Âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung, giúp Năn Thạ Kon Năn Ma Li thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam - Lào.

Gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ, Năn Thạ Kon Năn Ma Li bày tỏ: “Mình mong các bạn trẻ hãy chú trọng rèn luyện bản thân, tuân thủ pháp luật, tránh xa những điều tiêu cực; chăm chỉ học tập, học giỏi, sống có ích để được gia đình và xã hội ghi nhận, cùng nhau góp sức xây dựng và phát triển đất nước”.

