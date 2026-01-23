Diệp Phạm Bảo Quyên - Nữ sinh THPT ghi dấu ấn với vai trò Bí thư Đoàn trường và danh hiệu Học sinh 3 tích cực

SVO - Diệp Phạm Bảo Quyên (sinh năm 2008), học sinh lớp 12C5 Trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão, Gia Định, TP.HCM là gương mặt tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào học sinh phường Hạnh Thông. Trên cương vị lớp trưởng, Bí thư Đoàn trường, Bảo Quyên thể hiện sự năng động, trách nhiệm và được ghi nhận với danh hiệu Học sinh 3 tích cực năm học 2024 - 2025.

Đam mê âm nhạc cùng khát vọng phát triển phong trào thanh niên

Ở tuổi 17, Diệp Phạm Bảo Quyên, học sinh lớp 12C5 Trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão, là một trong những gương mặt tiêu biểu trong học tập và công tác Đoàn - Hội khi đảm nhiệm cùng lúc nhiều vai trò như lớp trưởng, Bí thư Đoàn trường.

Cơ duyên đến với công tác Đoàn của Bảo Quyên bắt đầu từ những mùa sinh hoạt hè tại địa phương. Hình ảnh các anh chị thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện đã để lại ấn tượng sâu sắc, thôi thúc nữ sinh sớm tham gia phong trào học sinh tại trường, đồng thời tích cực đóng góp cho khu phố nơi mình sinh sống.

Bảo Quyên tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ.

Với Bảo Quyên, việc được trao các danh hiệu “Học sinh 3 tích cực”, “Học sinh 3 tốt” năm học 2024 - 2025 là kết quả của quá trình rèn luyện kỷ luật và tinh thần tự quản. Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Bí thư Đoàn trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão, Bảo Quyên trực tiếp điều phối nhiều hoạt động quy mô toàn trường, trong đó thách thức lớn nhất là tạo sự tham gia đồng đều giữa học sinh khối THCS và THPT. Sự khác biệt về độ tuổi, tâm lý buộc cô phải linh hoạt trong cách tổ chức, kiên trì trong kết nối.

Ở khu phố, Bảo Quyên tham gia cùng cán bộ địa phương trong các đợt vận động thanh niên mang đến cho cô một trải nghiệm khác: nhịp độ chậm hơn, yêu cầu sát thực tế và gắn trực tiếp với nhu cầu cộng đồng. Với nữ sinh, giá trị của sự cống hiến không nằm ở quy mô hoạt động, mà ở mức độ hiệu quả và sự gắn kết mà tập thể đạt được sau mỗi chương trình.

Bảo Quyên tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2025 - 2026.

Từ trại rèn luyện đến bài toán cân bằng của một học sinh cuối cấp

Với Bảo Quyên, việc tham gia và hoàn thành Trại rèn luyện bậc cơ bản năm 2024 không chỉ là một hoạt động phong trào, mà là giai đoạn giúp cô định hình rõ hơn tư duy và phương pháp làm việc trong vai trò người tổ chức. Môi trường hội trại với kỷ luật nghiêm ngặt, yêu cầu cao về phối hợp tập thể buộc nữ sinh phải liên tục ra quyết định trong điều kiện áp lực, đồng thời rèn luyện các kỹ năng nền tảng như sơ cứu, mật thư và tín hiệu hoạt động.

“Người điều hành không thể hành động theo cảm tính, bởi mỗi quyết định đều tác động trực tiếp đến cả tập thể”, Bảo Quyên chia sẻ. Sau hội trại, những kỹ năng này được cô vận dụng vào công tác Đoàn tại Trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão và các hoạt động ở địa phương, thể hiện rõ hơn ở cách tổ chức chặt chẽ, chủ động và ý thức chịu trách nhiệm đến cùng với nhiệm vụ được giao, thay vì chỉ hoàn thành phần việc cá nhân.

Bảo Quyên vinh dự đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp phường Hạnh Thông.

Song song với đó, việc đảm nhiệm vai trò Bí thư Đoàn ở trường học khi đang là học sinh lớp 12 đặt nữ sinh trước áp lực lớn về thời gian và năng lượng. Khối lượng bài vở cuối cấp cùng lịch hoạt động dày khiến cô buộc phải xây dựng kỷ luật cá nhân nghiêm ngặt. Bảo Quyên chủ động sắp xếp thời gian học tập trên lớp, xử lý công việc Đoàn trường trong ngày, dành buổi tối và cuối tuần cho hoạt động tại địa phương.

Trong thời gian tới, ưu tiên của Bảo Quyên là tập trung ôn tập để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Song song đó, nữ sinh đang cân nhắc lựa chọn giữa hai hướng học tập: Sư phạm Tiểu học và Quản lý Nhà nước.

Bảo Quyên nhận chứng nhận rèn luyện cơ bản.

Từ trải nghiệm cá nhân, Bảo Quyên gửi đến học sinh đang cân nhắc tham gia phong trào Đoàn thông điệp: “Đừng chờ đủ tự tin mới bắt đầu, hãy bắt đầu để rèn sự tự tin”. Theo nữ sinh, môi trường Đoàn là nơi người trẻ trưởng thành qua những việc làm cụ thể, từ hỗ trợ cán bộ địa phương đến tham gia tổ chức hoạt động tập thể. Với cô, điều quan trọng không phải năng khiếu sẵn có, mà là tinh thần dám nhận việc và dám chịu trách nhiệm, coi đó là hành trang thực tế để đóng góp bền vững cho cộng đồng.

(Ảnh: NVCC)