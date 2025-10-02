Đảng viên tuổi 18 với “cú đúp” “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc và “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

SVO - Ở tuổi 18, Hồ Đoàn Ngọc Trinh ghi dấu ấn bằng “cú đúp” thành tích ấn tượng: “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc và “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương. Với những nỗ lực trong học tập và rèn luyện, Trinh được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi vừa tốt nghiệp THPT.

Hồ Đoàn Ngọc Trinh - sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Vinh dự và trách nhiệm từ “cú đúp” danh hiệu

Chia sẻ về cảm xúc khi liên tiếp đạt hai danh hiệu cấp Trung ương, Ngọc Trinh tâm sự: “Đó là niềm vinh dự và tự hào rất lớn đối với mình. Hai danh hiệu ấy không chỉ là sự ghi nhận cho quá trình học tập, rèn luyện mà còn nhắc nhở mình phải sống có ích, giữ vững lý tưởng và tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa”.

Với Trinh, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc không chỉ là một danh hiệu mà còn là lời nhắc nhở thường xuyên để bản thân sống có trách nhiệm, noi gương Bác, lan tỏa tinh thần cống hiến. Song hành với đó, danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương là minh chứng cho sự chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức và tích cực tham gia hoạt động tập thể. Và tinh thần đó đã theo Trinh trong suốt những năm tháng học tập, rèn luyện ở mái trường THPT Lê Hồng Phong (tỉnh Quảng Trị), nơi nữ sinh để lại nhiều dấu ấn cả trong học tập lẫn phong trào. “Mình biết ơn gia đình, thầy cô, bạn bè và tổ chức Đoàn - Đội đã luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để mình có cơ hội được tham gia và trưởng thành hơn. Hai danh hiệu này không phải là điểm dừng mà là hành trang quý báu để mình tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trên chặng đường phía trước, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của mọi người”, Ngọc Trinh bày tỏ.

Ngọc Trinh (thứ 2 từ trái sang) cùng các đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025.

Trong suốt thời gian học tại Trường THPT Lê Hồng Phong, Trinh không chỉ giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường mà còn là gương mặt nổi bật trên sân khấu với khả năng ca hát và dẫn chương trình. Để vừa học tốt, vừa tham gia phong trào tích cực, Trinh chọn cách sắp xếp thời gian hợp lý và phù hợp với bản thân. “Mình luôn cố gắng hoàn thành việc học trước, sau đó tham gia hoạt động. Mình coi đó không phải là nhiệm vụ mà là cơ hội để rèn luyện kỹ năng, mở rộng quan hệ và tiếp thêm năng lượng tích cực cho bản thân”, Trinh chia sẻ.

Ngọc Trinh dẫn chương trình trong các hoạt động và phong trào Đoàn.

Trở thành đảng viên tuổi 18

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn 18 tuổi là cột mốc ý nghĩa lớn với Ngọc Trinh. Đó là kết quả của quá trình kiên trì phấn đấu, trau dồi lý tưởng cách mạng, học tập và làm theo lời Bác. Với Trinh, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực mạnh mẽ để sống gương mẫu, giữ bản lĩnh chính trị và cống hiến cho tập thể, xã hội.

Tích cực tham gia các chương trình, cuộc thi về tiếng Anh.

Trinh tâm sự: “Dù tuổi đời còn trẻ và kinh nghiệm chưa nhiều, mình kỳ vọng bản thân sẽ góp phần nhỏ bé nhưng thiết thực cho tập thể và cộng đồng. Trước hết, là học tập thật tốt để trở thành tấm gương, sau đó tích cực tham gia các hoạt động thanh niên, lắng nghe và chia sẻ để cùng nhau vượt qua khó khăn”. Chia sẻ về lý do chọn thành phố Huế là nơi viết tiếp hành trình đại học, Trinh cho rằng đây là mảnh đất có truyền thống hiếu học, môi trường giáo dục chất lượng, đặc biệt đối với mảng đào tạo ngành sư phạm cùng với đời sống văn hóa đặc sắc - một môi trường phù hợp để học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân.

Hiện nay, cô nàng đang là tân sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Ngọc Trinh tiếp tục đặt mục tiêu rèn luyện tri thức và kỹ năng mềm. Khi được hỏi về lời nhắn gửi đến bạn bè cùng trang lứa, Ngọc Trinh chia sẻ: “Hãy là chính mình, đừng sợ sai, học cách chớp lấy cơ hội, dám ước mơ và hành động, đồng thời đừng quên sống trách nhiệm, sẻ chia để tuổi trẻ của chúng ta thật sự ý nghĩa”.

Ảnh: NVCC