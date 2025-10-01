Nam sinh GenZ cùng khát vọng cá nhân trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng

SVO - Lê Nhật Nam (sinh năm 2002), cựu sinh viên Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), hiện tiếp tục gắn bó với trường trong vai trò học viên cao học Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (MBA) và công tác tại Phòng Hợp tác Quốc tế. Không chỉ nổi bật trong học tập và công việc, Nhật Nam còn ra mắt cuốn sách đầu tay “Học tĩnh trong một thế giới ồn ào” (8/2025) và sáng lập blog The Jasmine Guy từ 2021, nơi anh chia sẻ hành trình phát triển bản thân cùng khát vọng đóng góp cho giáo dục.

Gieo ước mơ lan tỏa tri thức và cảm hứng

Hiện là học viên chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại British University Vietnam, Nhật Nam coi việc học tập là hành trang cần thiết cho con đường gắn bó với giáo dục và học thuật. Anh chia sẻ: “Ước mơ tuổi trẻ mà mình đang theo đuổi là trở thành tác giả sách để kể những câu chuyện chạm đến trái tim người đọc, và xa hơn là trở thành giảng viên đại học, góp phần lan tỏa tri thức và cảm hứng cho thế hệ trẻ”. Với Nam, có thể ước mơ sẽ dịch chuyển theo từng giai đoạn, nhưng tầm nhìn lớn nhất - cống hiến cho giáo dục và kiến tạo giá trị lâu dài sẽ không bao giờ thay đổi.

Lê Nhật Nam hiện là học viên Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (MBA).

Hành trình gắn bó của Nhật Nam với Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) bắt đầu từ năm 2020, khi anh trở thành một trong những quán quân đầu tiên của học bổng toàn phần Đại sứ Vương quốc Anh. Nam lựa chọn ngành Quản trị Marketing bởi sự kết hợp giữa chiến lược và sáng tạo. Những năm học ở BUV, Nam được rèn luyện trong môi trường chuẩn quốc tế, từ lý thuyết đến trải nghiệm thực tiễn, để ngày tốt nghiệp trở thành dấu mốc không phải khép lại mà mở ra một hành trình mới. Chính tình yêu và niềm tin vào giá trị của BUV đã khiến anh tiếp tục lựa chọn ngôi trường này cho bậc học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Anh chia sẻ: “Nếu phải tóm gọn, mình sẽ nói: hành trình gắn bó với BUV bắt đầu bằng một cơ hội học bổng, nhưng tiếp tục bằng tình yêu, sự gắn bó và niềm tin vào giá trị mà ngôi trường này mang lại”.

Quản trị Kinh doanh - ngành học quản trị chính cuộc đời

Với Nhật Nam, hành trình đến với ngành Quản trị Kinh doanh bắt đầu từ nền tảng Cử nhân Quản trị Marketing, lĩnh vực giúp anh thấu hiểu con người, học cách kể những câu chuyện lan tỏa. Nhưng để nhìn toàn cảnh hơn về kinh doanh, anh quyết định theo học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại BUV. Nhật Nam chia sẻ: “Nếu ở bậc Cử nhân, mình hỏi làm thế nào để sản phẩm được yêu thích, thì ở bậc MBA, mình học cách đặt những câu hỏi lớn hơn: sản phẩm có bền vững về tài chính không, chiến lược nhân sự nào sẽ hỗ trợ cho nó, tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp có phù hợp không?”.

Nhật Nam nhận hỗ trợ tài chính toàn phần để tham dự Student Energy Summit 2023 và COP28 tại UAE (Dubai và Abu Dhabi).

Ngành học này đã định hình lại tư duy và phong cách sống của Nam: từ chỗ lao vào nhiều việc cùng lúc, anh học cách cân bằng, nhìn xa và tập trung vào những giá trị lâu dài. Những kiến thức MBA còn giúp anh duy trì các vai trò KOL, diễn giả TEDx, tác giả sách hay blogger như những “dự án” được quản trị bài bản, biết lập kế hoạch, đo lường giá trị và kết nối cộng đồng.

Trong suốt hành trình học tập tại BUV, Nhật Nam đã ghi dấu với 3 giải thưởng Academic Merit, tốt nghiệp First Class ngành Quản trị Marketing, đồng thời khẳng định bản thân qua nhiều vai trò như diễn giả TEDx, tác giả sách và blogger. Nhưng phía sau những thành tích ấy, như anh chia sẻ, là cả một quá trình nỗ lực, thử thách và đặc biệt là hình thành tư duy đúng đắn về học tập, công việc và cuộc sống.

Lễ tốt nghiệp năm 2023 - Nhật Nam tốt nghiệp First Class ngành Quản trị Marketing tại BUV.

Hỗ trợ sinh viên tham gia chương trình trao đổi và học bổng quốc tế

Trong vai trò Chuyên viên, Điều phối Chương trình Cơ hội Học thuật và Trao đổi Sinh viên tại Phòng Hợp tác Quốc tế BUV, Nhật Nam gắn bó hằng ngày với những công việc liên quan đến giáo dục, học thuật và kết nối toàn cầu. Anh phụ trách tư vấn, hỗ trợ sinh viên tham gia các chương trình trao đổi, học bổng quốc tế, làm việc với đối tác nước ngoài và tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho hành trình du học. Đằng sau đó, như Nam chia sẻ, là cả một quá trình “xây dựng cầu nối giữa sinh viên Việt Nam và thế giới”.

Nhật Nam nhận giải Academic Merit Award cho sinh viên có thành tích học tập tốt nhất kỳ.

Công việc giúp Nam rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng: từ giao tiếp đa văn hóa, quản lý dự án – thời gian, đến khả năng ứng biến linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Không tránh khỏi áp lực và cả những vấp ngã ban đầu, nhưng Nam khẳng định chính trải nghiệm ấy đã giúp anh học cách kiên nhẫn, lắng nghe và điều chỉnh bản thân. Anh bày tỏ: “Mình học được rằng không cần phải hoàn hảo, quan trọng là mỗi ngày tiến bộ hơn, biết đứng dậy từ những sai sót và kiên định với sứ mệnh hỗ trợ sinh viên, xây dựng cầu nối học thuật quốc tế”.

“Học tĩnh trong một thế giới ồn ào” – hành trình từ blog cá nhân đến cuốn sách đầu tay

Từ năm 2021, Nhật Nam bắt đầu xây dựng blog The Jasmine Guy như một “góc tĩnh” để ghi chép, phản chiếu và chia sẻ hành trình học tập, công việc, sáng tạo và phát triển bản thân. Giữa nhịp sống ồn ào và nhiều kỳ vọng, Nam mong muốn có một nơi để dừng lại, nhìn vào bên trong và học cách trưởng thành từ cả thành công lẫn sai lầm. Anh chia sẻ: “Trang The Jasmine Guy là nơi mình kể chân thực về những lúc hoang mang, vấp ngã, để các bạn trẻ thấy rằng ai cũng có thể yếu đuối, quan trọng là biết đứng lên và tiếp tục tiến bước”.

Nhật Nam làm diễn giả TEDx THPT Chuyên Trần Phú và TEDx BachKhoa.

Qua The Jasmine Guy, Nam lan tỏa tư duy “có nhiều hơn” – học không chỉ trong sách vở mà còn ở kỹ năng mềm, quản lý thời gian, cân bằng cảm xúc, và cả từ những dự án giáo dục cộng đồng mà anh tham gia. Sau 4 năm, blog đã thu hút hơn 120.000 người theo dõi, nhưng với Nam, giá trị lớn nhất không nằm ở những con số, mà ở sự đồng cảm và phản hồi chân thành từ độc giả.

Quá trình viết blog giúp anh rèn luyện sự kiên nhẫn, kỹ năng truyền tải thông điệp rõ ràng, gần gũi nhưng vẫn sâu sắc. Mỗi bài viết là một lần học hỏi, hoàn thiện tư duy và nuôi dưỡng tinh thần chia sẻ giá trị cho cộng đồng. Với Nam, blog không chỉ là nền tảng để xây dựng thương hiệu cá nhân, mà còn là minh chứng rằng nếu bạn kiên định, dám chia sẻ chân thực và tận dụng trải nghiệm của mình, bạn có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng, đồng thời trưởng thành không ngừng dẫu có trải qua bao vấp ngã.

Tháng 8/2025, Nhật Nam chính thức ra mắt cuốn sách đầu tay “Học tĩnh trong một thế giới ồn ào” – tác phẩm khởi nguồn từ châm ngôn sống anh theo đuổi từ năm 2021, khi thành lập blog The Jasmine Guy. Cuốn sách ra đời từ nỗi trăn trở chung của nhiều bạn trẻ trong thời đại mạng xã hội: giữa hàng loạt kỳ vọng phải “nhiều hơn nữa” - thành tích, danh hiệu, trải nghiệm, đôi khi ta thấy mình không đủ giỏi, không đủ tốt. Nhật Nam chia sẻ: “Học tĩnh không chỉ là học cách trân trọng bản thân ở hiện tại, mà còn là học cách chấp nhận sự không hoàn hảo, học cách không để những thứ ngoài tầm kiểm soát làm xao nhãng tâm trí mình”.

Gửi gắm đến các bạn trẻ, Nam tâm sự: “Học không phải để chứng minh với người khác, mà để hiểu rõ bản thân, để thấy mối liên hệ giữa hành động có nhận thức của mình và thế giới. Phát triển không phải để chạy đua với thành tích, mà để xây dựng khả năng quan sát, phân tích và hành động có ý thức, từ đó tạo ra tác động thực sự đến cộng đồng”.

(Ảnh: NVCC)