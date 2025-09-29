Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những nỗi đau và những niềm vui

H.A

SVO - Vài năm trước, tôi đã trải qua một việc mà tôi chưa từng nghĩ đến: đó là chuyển nhà. Đối với hầu hết mọi người thì việc chuyển nhà (một lần hoặc nhiều lần) vào thời điểm nào đó trong cuộc đời là hết sức bình thường. Nhưng tôi thì từ nhỏ chỉ sống ở đúng một nơi, cho nên, với tôi, chuyển nhà là một việc vô cùng lạ lẫm.

Và lúc đó, tôi đối mặt với một điều mà tôi chưa từng nghĩ tới: giảm bớt đồ đạc – hay còn là “buông bớt”.

Việc chuyển từ một căn nhà lớn hơn, với rất nhiều thứ mà tôi đã sưu tập, tích trữ, giữ gìn suốt nhiều năm, sang một căn hộ nhỏ hơn, có nghĩa là tôi phải soạn lại từng món đồ mình có, và quyết định xem cái gì thì giữ lại, cái gì thì buông ra.

Thật đau đầu!

Mỗi món đồ đều mang theo rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều câu chuyện.

Tôi cầm mỗi món đồ trong tay và như “tái trải nghiệm” những khoảnh khắc có liên quan đến nó.

Một số thứ gợi lên những cảm giác trìu mến, khiến tôi mỉm cười.

Một số thứ lại khiến tôi rơi nước mắt.

Một số thứ thì khiến tôi suy nghĩ.

Tôi ngồi với đồng đồ đạc, xem xét từng thứ, cứ như sống lại một lần nữa với những ký ức.

Trong đầu tôi thì vang lên câu: “Bỏ đi. Đã đến lúc cần làm như vậy rồi”.

Còn trong tim tôi thì: “Giá như có cách nào để giữ lại tất cả mọi thứ… hoặc hầu như tất cả mọi thứ”.

Nhưng dù thế nào, trong cả quá trình này, tôi thấy mình cũng học được rất nhiều về CUỘC SỐNG.

Rằng sẽ luôn có những đau khổ trong cuộc sống. Nhưng, cũng thật may mắn, là cũng luôn có cả những hạnh phúc nữa.

Có những đau khổ trong việc buông tay, bỏ đi những thứ đã từng là của mình – nó giống như việc buông một phần của bản thân mình ra vậy.

Nhưng rồi, cũng có cả niềm vui khi nhận ra rằng, sau khi buông bớt, thì CUỘC SỐNG VẪN TIẾP TỤC.

Mặt Trời vẫn mọc.

Mặt Trời vẫn lặn.

Mặt Trăng vẫn tỏa sáng.

Gió vẫn thổi.

Và, vẫn có CUỘC SỐNG để sống.

Vẫn có CUỘC SỐNG để trải nghiệm.

Và đúng, những đau khổ cũng vẫn sẽ đến.

Nhưng vẫn có niềm hạnh phúc – trong việc có thể thức dậy mỗi buổi sáng, và tận hưởng những cơ hội mới của một ngày mới, và sống trọn vẹn hết mức có thể.

Và ghi nhớ rằng, bạn không nhất thiết phải giữ tất cả mọi thứ trong quá khứ lại. Những thứ không khiến cho bạn vui, thì tất nhiên cần buông chúng ra. Còn những thứ có thể có ý nghĩa với bạn nhưng không nhất thiết phải giữ, thì rồi bạn sẽ nhận ra rằng, có một số điều không cần phải ở trong nhà bạn, mà chúng có thể ở trong trái tim bạn là đủ rồi.

Chúc cả nhà ngày làm việc cuối tuần thật vui.

H.A
