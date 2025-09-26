Nữ thủ khoa trưởng thành từ công tác Đoàn

SVO - Với điểm số GPA ấn tượng 3.96/4, Đỗ Hồng Minh Anh đã xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp chương trình chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương. Bên cạnh việc học, Minh Anh còn được biết đến là một sinh viên năng nổ trong công tác Đoàn.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Minh Anh đến với ngành Tài chính - Ngân hàng như một sự tiếp nối truyền thống của gia đình. “Các thành viên đều học và làm việc trong ngành tài chính nên mình cũng có sự yêu thích từ khá sớm”, cô chia sẻ. Càng tìm hiểu, Minh Anh càng nhận ra đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng và thử thách, thôi thúc cô muốn thử sức mình.

Khoảnh khắc Minh Anh được xướng tên thủ khoa tại Lễ tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương.

Thời điểm chập chững bước vào cánh cổng Đại học cũng là lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát, buộc Minh Anh và các bạn phải làm quen với việc học trực tuyến. Khó khăn ban đầu khi ấy khiến cảm thấy loay hoay. Song, nữ sinh đã nhanh chóng tìm ra phương pháp học tập phù hợp và chủ động thích nghi. Minh Anh cho rằng, “chỉ khi thật sự tin vào chính mình, ta mới có thể vững bước đến cùng và đạt được mục tiêu”.

Một trong những điều khiến Minh Anh nổi bật là khả năng cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa. “Một sinh viên không nên chỉ dừng lại việc học mà mình còn nên thử sức ở nhiều lĩnh vực khác, nhiều hoạt động khác để trau dồi thêm những trải nghiệm thực tế”, cô nói.

Nữ sinh luôn tâm niệm: “Mình sẽ làm hết sức có thể để sau này mình có thể nhìn lại và mình cảm thấy tự hào về hành trình mình đã qua”.

“Lò rèn” đầu tiên giúp nữ thủ khoa ngày càng hoàn thiện bản thân chính là Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại thương. Với Minh Anh, Đoàn không hề khô khan mà thực sự là một môi trường năng động. Tại đây, cô nàng đảm nhận vị trí thành viên Ban tổ chức Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại thương và nhận giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. “Ngôi nhà thứ hai” này đã giúp Minh Anh học được cách quản lý thời gian hiệu quả và phát triển kỹ năng làm việc nhóm.

Trong tương lai, nữ thủ khoa FTU dự định sẽ phấn đấu du học thạc sĩ,

﻿củng cố thêm kiến thức và kinh nghiệm cho ngành học mà bản thân theo đuổi.

Khi được hỏi về bí quyết đạt điểm số gần như tuyệt đối, Minh Anh nhấn mạnh vai trò của sự chủ động và tính kỷ luật. Cô nàng luôn tập trung tối đa khi nghe giảng, sau đó tự mình hệ thống lại kiến thức. Đặc biệt, việc hợp tác ăn ý với bạn bè trong các bài tập nhóm cũng là một yếu tố quan trọng giúp Minh Anh đạt kết quả cao.

Minh Anh khẳng định tình cảm đặc biệt dành cho Đoàn Thanh niên, nơi đã đón lấy cô khi “chưa biết một cái gì cả” và chứng kiến sự trưởng thành của mình. Cô gái tân thủ khoa hy vọng mỗi người trẻ hãy mang trong mình tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi và niềm tin vào bản thân mình.

Một số thành tích tiêu biểu: - Thủ khoa tốt nghiệp chương trình Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế với GPA 3.96/4.0 - Vượt qua kì thi CFA Level I với thành tích top 10% thế giới - Nhận được các học bổng: Học bổng CFA Student Scholarship (nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại thương và Viện CFA Hoa Kỳ), học bổng EY Compass (được tài trợ các khóa học ACCA và cơ hội làm việc tại EY Việt Nam), học bổng khuyến khích học tập của trường trong nhiều học kỳ liên tiếp - Top 8 cuộc thi FBF Financial Research Challenge 2023

(Ảnh: NVCC)