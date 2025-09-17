Thủ khoa Ngoại thương Nguyễn Mai Lan: Kiên định với đam mê, vững bước tới tương lai

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Ngoại thương với GPA 3.91/4.0 cùng nhiều thành tích ấn tượng, Nguyễn Mai Lan không chỉ khẳng định nỗ lực bền bỉ của bản thân mà còn truyền cảm hứng về tinh thần học tập chủ động, kiên định theo đuổi đam mê và trách nhiệm đóng góp cho xã hội.

Hành trình học tập bền bỉ

Nguyễn Mai Lan, quê ở Bắc Ninh (Bắc Giang cũ), vừa tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Ngoại thương với tấm bằng xuất sắc (GPA 3.91/4.0; điểm trung bình 9.1/10). Trước đó, cô đã nhiều lần khẳng định thành tích học tập nổi bật: thủ khoa đầu vào lớp 10 huyện Tân Yên, thủ khoa khối A kỳ thi đại học tỉnh Bắc Giang năm 2021, luôn duy trì vị trí top đầu suốt 12 năm phổ thông.

z7012112405763-ea2a580e679dc73670f11d27383f5870-8520.jpg
PGS, TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho Thủ khoa Nguyễn Mai Lan.

Phương pháp học tập và trải nghiệm thực tiễn

Để đạt kết quả xuất sắc, Lan theo đuổi phương pháp học tập chủ động: đọc trước tài liệu, tập trung trên lớp, sau đó hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy. Cô không ngần ngại tìm hiểu thêm văn bản pháp luật, nghị định, thông tư để hiểu sâu bản chất vấn đề và vận dụng vào thực tế.

z7012118428903-19901b219aee60e3cdd6b06ddc9722b3.jpg
Mai Lan luôn chủ động học tập và làm chủ kiến thức, điều đó khiến việc vận dụng vào bài toán thực tế đạt hiểu quả rất cao.

Lan thường quản lý thời gian bằng cách chia nhỏ mục tiêu, sắp xếp theo mức độ ưu tiên, kết hợp checklist để kiểm soát tiến độ. Điều này giúp cô vừa duy trì thành tích học tập, vừa tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa. Đáng chú ý, Lan đã đạt Giải Ba cấp khoa, Giải Khuyến khích cấp trường trong cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học 2024” và có công trình đăng trên “Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán” năm 2025.

Trải nghiệm thực tập kiểm toán tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC mang đến cho Lan bài học trưởng thành rõ rệt: kỹ năng phân tích số liệu, giao tiếp với khách hàng, sự cẩn trọng và khả năng giữ bình tĩnh trong áp lực công việc. Cô nhận ra rằng kiến thức trên giảng đường chỉ là nền tảng, còn cách vận dụng vào thực tiễn mới quyết định giá trị.

Danh hiệu thủ khoa và hành trình phía trước

Khi biết mình là thủ khoa tốt nghiệp, Lan gọi đó là “niềm vui xen lẫn sự tự hào”, đây là phần thưởng cho chặng đường nỗ lực không ngừng, cũng là món quà tri ân gửi đến gia đình, thầy cô và bạn bè. Với cô, danh hiệu này vừa là phần thưởng, vừa là trách nhiệm và cũng là động lực để tiếp tục rèn luyện, cống hiến.

z7012114785801-52320e9c31718845c629701eb6b736d6.jpg
z7012115144011-c5ce07f3a18c1e0a03d988ce2cbb7660.jpg
Với Mai Lan, danh hiệu thủ khoa vừa là phần thưởng, vừa là trách nhiệm và cũng là động lực để tiếp tục rèn luyện, cống hiến.

Trong tương lai, Mai Lan định hướng gắn bó với nghề kế toán - kiểm toán - thuế chuyên nghiệp, trước mắt tích lũy kinh nghiệm tại doanh nghiệp và phấn đấu lấy chứng chỉ CPA Việt Nam. Song song, cô đặt mục tiêu chinh phục chứng chỉ quốc tế ACCA (chứng chỉ dành cho những người hành nghề kế toán và kiểm toán), để tiệm cận chuẩn mực toàn cầu.

Gửi thông điệp đến thế hệ sinh viên tiếp theo, Lan nhắn nhủ: “Hãy đặt mục tiêu rõ ràng, tin vào khả năng của bản thân và đừng ngại thử thách. Chính sự nỗ lực bền bỉ mỗi ngày sẽ tạo nên hành trình ý nghĩa.” Với Lan, thủ khoa không phải là điểm kết thúc, mà là cột mốc mở ra một hành trình mới - hành trình của sự trưởng thành, trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho xã hội.

Ảnh: NVCC

Thiện Nhân
#Thủ khoa Ngoại thương #Nguyễn Mai Lan #kế toán kiểm toán #chứng chỉ CPA Việt Nam #Đại học Ngoại thương

