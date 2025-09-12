Hạnh phúc khi được sống trong hoà bình

SVO - Từ những sự kiện trọng đại vừa qua của đất nước, tình yêu Tổ quốc và giá trị vô giá của hòa bình càng được khắc sâu trong mỗi trái tim người Việt Nam. Trong hòa bình, mỗi người dân được tự do theo đuổi công việc, ước mơ và cuộc sống của riêng mình. Được sống trong một đất nước yên bình chính là niềm hạnh phúc lớn lao. Đặc biệt, với thế hệ trẻ hôm nay, hòa bình còn là nền tảng vững chắc, là ngọn lửa thôi thúc họ học tập, rèn luyện và cống hiến để vươn tới tương lai.

Sống trong hòa bình là niềm hạnh phúc

Quản Khánh Toàn - Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương năm học 2023-2024 chia sẻ, khi nhìn lại những trang sử vàng của dân tộc, Toàn càng thấm thía giá trị của hòa bình và nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của bản thân. “Được học tập, rèn luyện trong môi trường Học viện Cảnh sát nhân dân, mình càng hiểu rõ vai trò của người chiến sĩ Công an nhân dân thầm lặng cống hiến, tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân, kiên định bảo vệ Đảng và Tổ quốc. Tự hào về truyền thống các thế hệ cha anh đã hy sinh để giữ vững độc lập, tự do, mình luôn nhắc nhở bản thân phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người Công an ‘vừa hồng, vừa chuyên’, tiếp bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” Toàn bày tỏ.

Quản Khánh Toàn - học viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

Mong muốn lớn nhất của Khánh Toàn là được vận dụng những kiến thức chính trị, pháp luật, an ninh trật tự tích lũy trong quá trình học tập để góp phần bảo vệ bình yên cho nhân dân, Tổ quốc. “Mỗi ngày, mình đều cố gắng rèn luyện, không tự mãn với thành tích đã đạt được. Những thành quả ấy là niềm vinh dự, vừa là động lực để mình tiếp tục phấn đấu, trau dồi tri thức và bản lĩnh. Bên cạnh học tập, mình tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội bởi nếu kiến thức là nền tảng lý luận thì phong trào thanh niên chính là môi trường thực tiễn, giúp bản thân trưởng thành, gắn bó hơn với tập thể và ý thức rõ hơn trách nhiệm công dân trong thời đại mới”, Toàn bộc bạch.

Cùng với Toàn, nhiều bạn trẻ khác cũng bày tỏ niềm tự hào và khát vọng cống hiến, mỗi người theo cách riêng nhưng đều hướng về Tổ quốc và giá trị hòa bình. Nguyễn Quỳnh Anh - sinh viên vừa tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương và “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương năm học 2023-2024, chia sẻ, khi nhìn lại lịch sử của dân tộc, cô bạn cảm nhận sâu sắc: hòa bình, tự do hôm nay là thành quả của những sự hy sinh cao cả của cha anh ta. “Với mình, được sống trong một đất nước hòa bình chính là hạnh phúc lớn lao. Đó cũng là động lực để mỗi ngày mình sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc”, Quỳnh Anh bày tỏ.

Nguyễn Quỳnh Anh - sinh viên vừa tốt nghiệp Học viện Ngoại giao.

Theo Quỳnh Anh, trách nhiệm của thế hệ trẻ trước hết là học tập, rèn luyện để trở thành công dân có tri thức, bản lĩnh; đồng thời biết cống hiến từ những việc nhỏ nhưng thiết thực như lan tỏa tinh thần tích cực, tham gia hoạt động cộng đồng hay dấn thân vào những lĩnh vực đất nước đang cần. “Mình tin rằng nếu mỗi người trẻ đều làm tốt phần việc của mình, niềm hạnh phúc được sống trong hòa bình sẽ càng được nhân lên bằng sự phát triển giàu mạnh, bền vững của Việt Nam”, cô nàng tâm sự.

Trong những tháng năm học tập ở giảng đường, Quỳnh Anh có cơ hội mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua các diễn đàn quốc tế. “Dù ở Liên hoan Thanh niên Thế giới, Đối thoại Thanh niên ASEAN hay khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Na Uy, mình đều tự hào giới thiệu về một Việt Nam hòa bình, nhân văn và đầy khát vọng. Và đặc biệt, trong chuyến đi ra Trường Sa vào năm 2025 cũng để lại cho mình một lời hứa với bản thân là phải sống tốt, học giỏi và cống hiến nhiều hơn để khi có cơ hội bước ra thế giới, hình ảnh thanh niên Việt Nam hiện lên với sự tự tin, trách nhiệm và tràn đầy niềm hạnh phúc vì được sống trong hòa bình”.

Thế hệ trẻ với trách nhiệm học tập, rèn luyện và cống hiến

Nguyễn Phạm Tuân - Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, đại biểu chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP 2026) chia sẻ: “Với mình, được sống trong một đất nước độc lập, yên bình là niềm hạnh phúc lớn lao. Hòa bình không chỉ mang lại tự do cho mỗi người mà còn trao cho thế hệ trẻ cơ hội học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến”.

Nguyễn Phạm Tuân - sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.

Là một đảng viên trẻ, Tuân luôn ấp ủ mong muốn đóng góp trí tuệ, sức lực và nhiệt huyết cho sự nghiệp xây dựng đất nước: “Mình muốn dấn thân trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, bởi đây là nền tảng then chốt để đất nước bắt kịp xu thế phát triển của thế giới. Việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, quản lý và đời sống sẽ tạo ra bước đột phá cho kinh tế - xã hội”.

Trong học tập và công tác, Tuân nỗ lực rèn luyện tinh thần kỷ luật, không ngừng nâng cao tri thức, chủ động tiếp cận kiến thức mới về công nghệ và kỹ năng mềm. Đồng thời, nam sinh tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội để trưởng thành hơn và gắn bó với cộng đồng. “Mình tin rằng, nếu mỗi bạn trẻ đều nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, trân trọng hòa bình, không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến, thì mỗi người sẽ trở thành một mảnh ghép quan trọng trong hành trình xây dựng Tổ quốc hùng cường, thịnh vượng”, Tuân chia sẻ.

Từ những nỗ lực nghiên cứu, học tập và đóng góp cho cộng đồng của Tuân, câu chuyện về trách nhiệm và khát vọng cống hiến tiếp tục được thể hiện qua Nguyễn Thị Trang Thi - Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Thi bày tỏ, chính nhờ sự hy sinh và cống hiến của cha anh mà thế hệ hôm nay mới được sống trong hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc. “Điều đó khiến mình càng tự hào và trân trọng hơn, đồng thời tự nhắc bản thân phải phấn đấu nhiều hơn, hướng về Tổ quốc và nhân dân bằng tất cả sức trẻ. Được sống trong hòa bình là hạnh phúc lớn lao và hạnh phúc ấy thôi thúc thế hệ trẻ chúng ta sống có lý tưởng, dấn thân và kiên trì phấn đấu”.

Nguyễn Thị Trang Thi - Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Với vai trò của thế hệ trẻ, Trang Thi nuôi dưỡng khát vọng cống hiến trí tuệ, sức trẻ và nhiệt huyết cho quê hương: “Là sinh viên Sư phạm, mình mong muốn được góp sức trong lĩnh vực giáo dục - chiếc chìa khóa mở ra tri thức, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Mình ước mơ trở thành một người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn thắp lên ngọn lửa đam mê, hoàn thiện nhân cách và nuôi dưỡng ước mơ cho học trò”. Để thực hiện mong muốn ấy, Trang Thi tích cực tham gia hoạt động học tập và rèn luyện. Ở trường và địa phương, cô bạn hưởng ứng các phong trào tình nguyện, bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học, các hoạt động tri ân... “Mỗi trải nghiệm đều giúp mình trưởng thành hơn, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và bồi đắp khát vọng cống hiến cho Tổ quốc trong hòa bình”, Thi tâm sự.

Được sống trong hòa bình là niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi người dân Việt Nam. Thế hệ trẻ hôm nay, bằng tinh thần học tập, rèn luyện và khát vọng cống hiến, đang tiếp nối truyền thống cha anh, góp phần gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng đất nước phát triển bền vững. Khi mỗi người biết trân trọng hòa bình và biến niềm hạnh phúc ấy thành hành động thiết thực, Việt Nam sẽ ngày càng vững bước trên con đường hội nhập, phát triển hùng cường và thịnh vượng.

Ảnh NVCC