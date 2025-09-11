Phạm Anh Ngọc – Nữ sinh Kế toán Kiểm toán UEB-VNU ghi dấu tại đấu trường học thuật châu Á

SVO - Phạm Anh Ngọc – nữ sinh viên năm 3, Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (UEB-VNU) – đang khẳng định bản lĩnh với loạt thành tích ấn tượng: vượt qua 3 môn ICAEW CFAB với điểm số cao, 4 kỳ liền đạt học bổng Khuyến khích học tập, giành học bổng thương hiệu UEB và CMA quốc tế, lọt Top 8 ICAEW Vietnam Business Challenge 2024, đoạt giải 4th Runner-up tại TAFT 2024 ở Indonesia và ghi dấu ấn trong kỳ thực tập tại Forvis Mazars.

Từ ICAEW CFAB đến học bổng CMA quốc tế

Hành trình chinh phục tri thức của Phạm Anh Ngọc được ghi dấu không chỉ bằng những điểm số ấn tượng và loạt học bổng danh giá, mà còn bởi những trải nghiệm quý báu tại các sân chơi học thuật trong nước và quốc tế. Quan trọng hơn, đó là hành trình giúp Ngọc học cách biết ơn, trân trọng sự đồng hành của thầy cô và bạn bè trên con đường trưởng thành.

Phạm Anh Ngọc – nữ sinh viên năm 3, Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (UEB-VNU).

Ngay từ những năm đầu đại học, nữ sinh Khoa Kế toán Kiểm toán (UEB-VNU) đã khẳng định sự kiên định với con đường học thuật. Ngọc vượt qua 3 môn của chứng chỉ kế toán quốc tế ICAEW CFAB, trong đó môn Accounting đạt 85/100 và Assurance đạt 80/100 – thuộc nhóm điểm cao của ICAEW. Thành quả ấy đến từ quá trình rèn luyện nghiêm túc cùng sự định hướng tận tâm của thầy cô, đặc biệt là TS. Khiếu Hữu Bình. Song song với đó, Ngọc liên tiếp nhận học bổng Khuyến khích học tập trong 4 kỳ và xuất sắc giành học bổng Gương mặt thương hiệu UEB – vốn chỉ trao cho tối đa 3 sinh viên đạt thành tích cao nhất mỗi kỳ. Tháng 7 vừa qua, cô tiếp tục được trao học bổng quốc tế CMA của Viện Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA), khẳng định năng lực học tập vững vàng và triển vọng nghề nghiệp rộng mở.

Từ giảng đường đến đấu trường quốc tế

“Kiến thức trên giảng đường là bước khởi đầu, còn trải nghiệm thực tế mới khiến chúng ta trưởng thành.” – đó là phương châm giúp Anh Ngọc tự tin bước vào các cuộc thi học thuật trong nước và quốc tế. Ngay từ năm 2, Ngọc cùng các anh chị đồng đội đã lọt Top 8 khu vực miền Bắc tại chung kết cuộc thi ICAEW Vietnam Business Challenge 2024 – một trong những sân chơi học thuật uy tín nhất dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, tài chính và kế toán do Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) tổ chức. Đây không chỉ là nơi để thử thách kiến thức chuyên môn mà còn là môi trường để sinh viên rèn luyện khả năng phân tích tình huống kinh doanh thực tế, tư duy phản biện và kỹ năng làm việc nhóm chuyên nghiệp.

Anh Ngọc cùng đồng đội.

Đặc biệt, trải nghiệm đáng nhớ nhất của Anh Ngọc là khi đại diện Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tham dự International Essay Competition – TAFT 2024 tại Indonesia, dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, TS. Bùi Phương Chi và ThS. Nguyễn Nam Trung, giảng viên khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Đây là sân chơi học thuật uy tín về thuế và kế toán, quy tụ nhiều thí sinh quốc tế. Với phần trình bày tự tin và tư duy phản biện sắc bén, nhóm của Ngọc đã xuất sắc giành giải 4th Runner-up, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng ban giám khảo và các đội thi.

Anh Ngọc và bài luận của mình.

Từ giảng đường đến môi trường nghề nghiệp thực tiễn

Không chỉ ghi dấu bằng thành tích học tập xuất sắc và những giải thưởng học thuật, Phạm Anh Ngọc – nữ sinh Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN – còn khẳng định bản lĩnh khi trở thành thực tập sinh tư vấn thuế tại Forvis Mazars, một trong những công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới. Trong thời gian thực tập, Anh Ngọc nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc chuyên nghiệp, để lại nhiều dấu ấn trong những bước đi đầu tiên trên hành trình hành nghề kế kiểm.

Anh Ngọc chụp cùng cô TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy.

Điều làm nên sức mạnh cho những thành tích ấy, theo Anh Ngọc, chính là sự đồng hành của thầy cô và môi trường học tập tại UEB: “Nhờ các thầy cô, mình học được không chỉ kiến thức mà còn cả bản lĩnh, sự sáng tạo và khả năng hội nhập để theo đuổi nghề nghiệp, tạo ra giá trị cho cộng đồng.” Chính nền tảng ấy đã giúp cô ngày càng tự tin trên con đường phía trước.

Anh Ngọc được Hiệu trưởng trao cúp.

Đầu năm 2025, tại chương trình UEB Kết Nối, Anh Ngọc vinh dự được PGS.TS Lê Trung Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN – trao tặng cúp “Sinh viên tài năng trong học tập”. Với cô, đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, mà còn là động lực để tiếp tục phấn đấu và rèn luyện.

Dù phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với khát vọng học hỏi, tinh thần nỗ lực và sự đồng hành của thầy cô, Phạm Anh Ngọc chắc chắn sẽ tiếp tục viết nên những dấu ấn mới, trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ sinh viên trẻ và đóng góp tích cực cho xã hội.

(Ảnh: NVCC)