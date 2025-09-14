Thủ khoa Quốc tế học USSH: Danh hiệu là động lực, không phải đích đến

SVO - Tạ Hà Chi, thủ khoa tốt nghiệp ngành Quốc tế học năm 2025 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, gây ấn tượng bởi kết quả học tập, nghiên cứu xuất sắc và kinh nghiệm làm việc ngay từ năm nhất.

Tạ Hà Chi, 22 tuổi, đang là thực tập sinh tại Viện Nghiên cứu Giáo dục và Chuyển giao tri thức (Viện REK), Trường Đại học Thành Đô, với hướng nghiên cứu tập trung vào quan hệ quốc tế Mỹ - Trung Quốc - Việt Nam. Chi làm việc tại đây sau khi nhận bằng Xuất sắc ngành Quốc tế học (hệ Chất lượng cao), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-USSH).

Thủ khoa Hà Chi trong ngày tốt nghiệp đại học.

Với điểm số 3.8/4.0, Chi là thủ khoa tốt nghiệp của ngành Quốc tế học, gồm chương trình hệ Chuẩn và hệ Chất lượng cao, tại đợt tốt nghiệp cuối tháng 7/2025 của VNU-USSH. Bốn năm trước, cựu học sinh Trường THPT Thăng Long, Hà Nội, được tuyển thẳng đại học với giải học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Dù luôn giữ vững phong độ, Chi tâm sự, cô vẫn cảm thấy bất ngờ và xúc động khi trở thành thủ khoa.

Trò chuyện với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Hà Chi chia sẻ: “Mình luôn quan niệm rằng thành công đến từ 99% cố gắng và 1% may mắn. Mình coi những thành tích nho nhỏ ở đại học là động lực để cố gắng hơn trong tương lai chứ không phải đích đến cuối cùng”.

Hà Chi và mẹ nhận khen thưởng thủ khoa từ GS. TS. Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng USSH và PGS.TS Đặng Thị Thu Hương - Hiệu phó USSH.



Theo Chi, cô chọn ngành Quốc tế học bởi nền tảng ở môn địa lý và mong muốn mở rộng hiểu biết về các quốc gia, nền văn hoá và vấn đề quốc tế. Thời sinh viên, Chi là Trưởng ban Nội dung - Chuyên môn của Câu lạc bộ học thuật Loa Quốc tế, phụ trách tổ chức nhiều sự kiện giao lưu kiến thức chuyên ngành, tập huấn kỹ năng đàm phán và cuộc thi tranh biện.

Với cô, Loa Quốc tế không chỉ là một câu lạc bộ mà đã trở thành một gắn bó sâu sắc trong hành trình trưởng thành. Đồng hành cùng CLB suốt bốn năm, đây chính là nơi đã trao cho Chi cơ hội được thử sức trong nhiều vai trò khác nhau. Từ nhiệm vụ của một thành viên mới như tìm kiếm, dịch và biên tập tin tức, phân tích chuyên sâu, cho đến khi tham gia vào ban chủ nhiệm, phải xây dựng kế hoạch hoạt động và trực tiếp chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của tổ chức.

Nữ thủ khoa còn là gương mặt hăng hái tham gia nghiên cứu khoa học và giành đủ các giải Nhất, Nhì, Ba tại Hội nghị Khoa học sinh viên cấp trường trong ba năm từ 2022 đến 2024. Với khả năng sử dụng tốt tiếng Anh và tiếng Pháp, Chi từng là cộng tác viên dịch thuật của Dự án Nghiên cứu Quốc tế chuyên sâu về các vấn đề thời sự quốc tế và trang cộng đồng Sérendipité tìm hiểu về tiếng Pháp và nước Pháp.

Hà Chi (ngoài cùng bên phải) cùng giảng viên và sinh viên khoa Quốc tế học tại cuộc thi Sáng kiến Thanh niên về Quản trị và Phát triển khu vực Mê Kông - Lan Thương YICMG 2025.

Với niềm say mê kiến thức, Chi nói thật khó để có thể chọn ra môn chuyên ngành yêu thích nhất. Với cô, mỗi môn học đều là một hành trình khám phá mới. Những môn nền tảng như Lịch sử Quan hệ quốc tế hay Nhập môn Quan hệ quốc tế không chỉ giúp cô hiểu sâu hơn về bối cảnh và các vấn đề toàn cầu, mà còn mở ra một lăng kính mới để nhìn thế giới đương đại. Còn những môn mang tính ứng dụng cao như Đàm phán quốc tế hay Nghiệp vụ Công tác đối ngoại lại cho Chi cơ hội rèn luyện kỹ năng thực tiễn, từ hoạt động đối ngoại và tổ chức sự kiện.

Ngay từ hè năm nhất, Chi đã trúng tuyển thực tập tại Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), trực thuộc Hội đồng tư vấn cải cách Thủ tục hành chính. Cô có cơ hội được tìm hiểu về một số vấn đề như khởi nghiệp sáng tạo, chính sách Net Zero (Phát thải ròng bằng 0), hay cách thu thập dữ liệu để thực hiện Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI).

Đến năm ba, nhờ sự giới thiệu của giảng viên trong khoa, Chi thực tập tại Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan theo chương trình từ xa. Cô phụ trách việc biên phiên dịch tin tức, thực hiện một số nghiên cứu nhỏ về chính trị và kinh tế Thái Lan, cũng như giúp việc tóm tắt và phân tích các báo cáo ngoại giao.

Những công việc thực tập đúng chuyên ngành đã giúp Chi học được kỹ năng nghiên cứu và phân tích thông tin đa phương pháp, kết hợp giữa tư duy định lượng và định tính để xử lý, tổng hợp và đưa ra kết luận. Với cô, đây là bài học vô cùng hữu ích không chỉ trong quá trình nghiên cứu, mà còn giúp ích rất nhiều cho các sinh viên ngành khoa học xã hội trong bối cảnh hiện nay.

Theo học chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Chi hứng thú với các chủ đề như chính trị quốc tế và kinh tế quốc tế. Vào năm cuối, Chi đã thực hiện khóa luận tốt nghiệp có tên So sánh vai trò của Mỹ và Trung Quốc trong các tổ chức kinh tế quốc tế, dưới sự hướng dẫn của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Khắc Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo khoa Quốc tế học (VNU-USSH).

Đề tài của Chi tập trung nghiên cứu về hoạt động của các tổ chức quốc tế, từ đó xem xét vai trò của các nước lớn, điển hình là Mỹ và Trung Quốc. Ngoài kiến thức chuyên ngành, hành trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đã giúp Chi rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng như tự học, tự nghiên cứu và làm việc độc lập. Đây đều là những năng lực nền tảng đóng vai trò quan trọng đối với định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài của cô.

Hà Chi trong một hoạt động giao lưu văn hoá tại YICMG 2025.

Trước khi tốt nghiệp, Chi đã ứng tuyển vị trí thực tập sinh nghiên cứu tại Viện REK và trúng tuyển. Với cô, đây là lựa chọn phù hợp với sở thích và mục tiêu lâu dài. Cô đặc biệt quan tâm đến các vấn đề trong quan hệ quốc tế, đồng thời hướng tới những chủ đề về phát triển bền vững như chính sách giáo dục.

Công việc chính của Chi là tổng hợp và phân tích thông tin, áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính, đồng thời hỗ trợ dịch và biên soạn tài liệu phục vụ cho các dự án nghiên cứu. Ở vị trí hiện tại, cô kỳ vọng được nâng cao năng lực nghiên cứu chuyên sâu, mở rộng góc nhìn về các vấn đề đa ngành và rèn luyện kỹ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Nhìn xa hơn, Chi muốn được tiếp tục gắn bó với con đường nghiên cứu, tạo nên sự kết nối hài hòa giữa nền tảng học thuật vững chắc và trải nghiệm thực tiễn phong phú, để mỗi công trình không chỉ mang tính học thuật mà còn đóng góp thiết thực cho sự phát triển của xã hội.

Ảnh: NVCC