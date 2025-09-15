Nguyễn Quang Đức – Quý quân UEB Data Showdown 2025 và hành trình chinh phục dữ liệu

SVO - Nguyễn Quang Đức (sinh năm 2004), sinh viên năm 4 chuyên ngành Phân tích kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN, đã ghi dấu hành trình học tập bằng loạt thành tích nổi bật: cùng đội thi lọt vào chung kết quốc tế IMA Student Case Competition 2025, giành giải Quý quân UEB Data Showdown 2025, đồng thời giữ vững GPA 3.50. Từ đam mê dữ liệu, Đức không chỉ biến con số thành thông tin hữu ích mà còn lan tỏa tinh thần chinh phục tri thức qua nghiên cứu, ngoại khóa và thực tập tại VPBank.

Dấu ấn từ các cuộc thi – trưởng thành sau thất bại

Xuất phát từ khát vọng biến những con số tưởng chừng khô khan thành nguồn tri thức phục vụ các quyết định chiến lược trong kinh doanh, Quang Đức luôn tâm niệm “học để áp dụng – học để cống hiến”. Tinh thần ấy đã dẫn lối để Đức không ngừng thử sức ở các cuộc thi học thuật và hoạt động ngoại khóa, vừa để trau dồi kiến thức, vừa tích lũy trải nghiệm thực tiễn.

Trên hành trình ấy, thất bại từng nhiều lần gõ cửa. Những lần dừng bước tại Data Explorer, “Đánh thức đam mê với khoa học dữ liệu” BAV hay G-Contest 2025 đem lại cho Đức không ít tiếc nuối, nhưng cũng để lại những bài học quý giá. “Mình nhận ra rằng thất bại không phải dấu chấm hết, mà là cơ hội để nhìn lại bản thân và rèn luyện tinh thần bền bỉ”, Đức chia sẻ. Chính sự kiên trì đã giúp cậu dần trưởng thành, tự tin hơn khi bước vào những thử thách lớn.

Nỗ lực ấy đã được đền đáp khi Đức cùng đồng đội xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi quốc tế IMA Student Case Competition 2025, đồng thời giành giải Quý quân tại UEB Data Showdown 2025 với đề tài phân tích dữ liệu trong lĩnh vực ngân hàng. Đây không chỉ là dấu mốc ghi nhận năng lực chuyên môn mà còn là minh chứng cho tinh thần học hỏi, dám thử thách và không ngừng vươn lên của chàng sinh viên UEB đam mê dữ liệu.

Nguyễn Quang Đức và đồng đội giành giải Quý quân cuộc thi UEB Data Showdown 2025.

Khi trải nghiệm ngoại khóa hòa nhịp cùng thành tích học tập

Không chỉ nỗ lực trong học tập và nghiên cứu, Quang Đức còn ghi dấu tuổi trẻ bằng những hoạt động ngoại khóa giàu trải nghiệm. Thông qua dự án hợp tác giữa FiinGroup và Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đức cùng các thành viên trong đội đã xây dựng chiến lược đầu tư cổ phiếu bằng công cụ FiinQuant, vận dụng kiến thức Python và kỹ năng phân tích dữ liệu vào các tình huống thực tế trên thị trường chứng khoán. Đây là cơ hội để Đức kết nối lý thuyết với thực tiễn, thử sức với môi trường tài chính năng động và rèn luyện khả năng xử lý dữ liệu phục vụ đầu tư.

Nguyễn Quang Đức cùng đội thi Khoa Kế toán Kiểm toán vào đến Final Round của IMA Student Case Competition 2025.

Không dừng lại ở vai trò người tham gia, Đức còn thử thách bản thân trong công tác tổ chức. Với vị trí Phó phụ trách chuyên môn Cuộc thi Data Sciences Talent Competition 2025, Đức trực tiếp đóng góp vào việc xây dựng đề thi, hỗ trợ ban tổ chức và cùng đội ngũ tạo nên một sân chơi học thuật uy tín cho sinh viên. Trải nghiệm ấy không chỉ giúp Đức phát triển kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm, mà còn nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, khả năng dẫn dắt và truyền cảm hứng cho bạn bè cùng chung niềm đam mê dữ liệu.

Nguyễn Quang Đức đang là thực tập sinh tại khối khách hàng cá nhân của VPBank.

Giữa guồng quay bận rộn của học tập, nghiên cứu và ngoại khóa, Đức vẫn duy trì GPA 3.50, coi đó là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ và tình yêu với các môn học gắn liền thực tiễn phân tích kinh doanh. Với Đức, tuổi trẻ không chỉ là những con điểm hay thành tích, mà còn là hành trình cân bằng giữa tri thức và trải nghiệm. “Thay vì phải chọn một con đường duy nhất, sự hòa hợp giữa học tập, nghiên cứu và hoạt động ngoại khóa sẽ giúp tuổi trẻ trở thành một bản nhạc hài hòa và ý nghĩa”, Đức chia sẻ.

Lòng biết ơn cùng khát vọng vươn xa

Kết thúc năm thứ ba đại học, Quang Đức đã có bước tiến quan trọng khi trở thành thực tập sinh tại khối Khách hàng cá nhân – VPBank. Với cậu, đây không chỉ là cơ hội nghề nghiệp mà còn là minh chứng cho nỗ lực kiên trì trong suốt hành trình học tập và rèn luyện.

Điều Đức luôn nhấn mạnh là sự biết ơn. Cậu trân trọng thầy cô đã kiên nhẫn truyền đạt kiến thức, bạn bè đã cùng đồng hành trong các dự án, và cả những đồng nghiệp sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Chính những sự đồng hành ấy giúp Đức vững vàng hơn khi đối diện với thử thách. “Nếu bạn tin rằng bạn có thể làm được điều gì đó, bạn đã đi được một nửa chặng đường”, Đức nói, coi niềm tin và sự bền bỉ là hai yếu tố không thể thiếu để bước tiếp.

Đức đặt cho mình mục tiêu không chỉ hoàn thiện năng lực chuyên môn, mà còn lan tỏa tinh thần học hỏi đến cộng đồng sinh viên. Với cậu, khát vọng vươn xa bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhưng chắc chắn, nơi lòng biết ơn trở thành điểm tựa và đam mê dữ liệu là động lực mở ra những cánh cửa mới.

(Ảnh: NVCC)