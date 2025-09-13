Nữ sinh đạt Ielts 8.0, tốt nghiệp xuất sắc và nhận 6 học bổng du học bậc thạc sĩ

SVO - Bùi Lê Như Hòa (23 tuổi) vừa tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Ngoại thương, ngành Kinh doanh quốc tế, tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng với GPA 3.93/4.0. Với thành tích này, Hòa là á khoa đầu ra của chuyên ngành và xếp thứ ba trong số 2.775 sinh viên tốt nghiệp cùng khóa.

Bùi Lê Như Hòa - Tốt nghiệp xuất sắc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Khoảnh khắc nhận học bổng: niềm vui và bất ngờ

Chia sẻ về hành trình học tập, Hòa nói: “Gia đình mình khá nghiêm khắc, bố mẹ là bộ đội - giáo viên, từ nhỏ mình đã được rèn luyện kỷ luật và hiểu được tầm quan trọng của việc học cho tương lai. Ban đầu, mình chọn ngành học vì nghĩ đây là ngành ‘hot’, nhưng dần dần mình nhận ra niềm hứng thú thực sự, đặc biệt là khám phá sự khác biệt giữa kinh doanh quốc tế và kinh doanh trong nước”.

Hòa nhớ lại cảm xúc khi nhận học bổng đầu tiên: “Học bổng toàn phần Hiệp định Hungary (Stipendium Hungaricum) là bước ngoặt đầu tiên của mình. Mặc dù tự tin, nhưng khi đọc kết quả, mình vẫn run và phấn khích. Chạy xuống khoe bố mẹ, giọng mình run lẩy bẩy, nói lắp bắp mới thành câu”.

Đạt nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học sinh viên.

Sau đó, Hòa tiếp tục nhận các học bổng từ học bổng Invest Your Talent in Italy của Chính phủ Ý, cùng các học bổng toàn phần từ Đại học Quốc lập Thanh Hoa và Đại học Khoa học kỹ thuật Quốc lập Đài Bắc (Đài Loan). Ngoài ra, Hòa còn giành học bổng 100% học phí của Đại học Quốc lập Trung Sơn và Đại học Nguyên Trí (Đài Loan). Hành trình này khiến Hòa tự hào không chỉ vì GPA hay IELTS mà vì dám theo đuổi một hành trình dài hơi, vượt qua những lúc bế tắc mà không bỏ cuộc.

Niềm tin và kiên nhẫn

Hòa chia sẻ về hành trình chinh phục học bổng du học: “Mình đã ấp ủ ước mơ du học ngay từ khi chuẩn bị vào đại học nhưng chi phí quá lớn khiến mình gần như phải từ bỏ. Năm thứ nhất đại học, mình bận khám phá môi trường mới nên tạm quên ước mơ đó. Đến năm thứ hai, mình mới bắt đầu tìm hiểu học bổng thạc sĩ, ban đầu chỉ tham khảo tiêu chí, sau đó từng bước hoàn thiện hồ sơ: rèn luyện ngoại ngữ hàng ngày, duy trì GPA cao, tham gia nghiên cứu khoa học để tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị tốt cho luận văn cuối khóa”.

Tham gia cuộc thi UEH Biztech Hackathon trong chương trình trao đổi sinh viên mùa hè với Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - cơ sở Vĩnh Long.

Tinh thần cầu tiến nhưng không quá tham vọng là phương châm của Hòa: “Mình làm tất cả với mục tiêu học hỏi và phát triển bản thân, chứ không đặt nặng việc giành giải thưởng. Quan trọng nhất là không bỏ cuộc và từng bước mở ra cánh cửa mới cho tương lai”.

Để “cân” nhiều hồ sơ với các tiêu chí khác nhau, Hòa tiết lộ: “Không phải học bổng nào cũng phù hợp, không phải tiêu chí nào cũng đáp ứng được và cũng không thể dồn sức giống nhau cho tất cả. Mình tự đặt ra các tiêu chí ưu tiên, ví dụ hồ sơ của mình phù hợp với học bổng nào nhất, quốc gia nào phù hợp với định hướng học tập hay học bổng nào có nhiều chương trình liên quan đến chuyên ngành. Sau đó, mình sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và theo thời hạn nộp hồ sơ để phân chia thời gian hợp lý, đảm bảo có thể nộp nhiều hồ sơ mà không bị quá tải. Không thể tham lam nộp tất cả, nhưng cũng không nên đặt hết trứng vào một giỏ”.

Tham gia trình bày tại Hội thảo Quốc tế Sinh viên Nghiên cứu Khoa học các trường đại học khối ngành Kinh tế và Kinh doanh lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội.

Về IELTS 8.0 và GPA xuất sắc, Hòa chia sẻ bí quyết: chăm chỉ, học nhóm với bạn cùng chí hướng, rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ thường xuyên và học trước các bài giảng để sẵn sàng cho các kỳ thi. Ngoài học tập, Hòa tham gia nghiên cứu khoa học và một số hoạt động ngoại khóa, giúp hồ sơ trở nên nổi bật đồng thời phát triển tư duy, khả năng quan sát và phân tích.

“Chìa khóa vàng” cho hồ sơ: Câu chuyện cá nhân và trải nghiệm thực tế

Nhìn lại hành trình chuẩn bị hồ sơ, Hòa nói: “Mình không tham gia quá nhiều hoạt động ngoại khóa, nhưng nhờ một số thành tích trong nghiên cứu khoa học, mình có cơ hội trải nghiệm môi trường học thuật. Những trải nghiệm này không chỉ làm hồ sơ đa dạng hơn mà còn giúp mình trưởng thành về tư duy và cách hành xử. Mình học được cách quan sát, lắng nghe và phân tích vấn đề từ nhiều góc độ. Nhờ vậy, mỗi khi tham gia dự án mới, mình đều tự tin và dễ thích nghi với môi trường mới”.

Khi được hỏi đâu là “chìa khóa vàng” giúp hồ sơ nổi bật, Hòa nhấn mạnh: “Quan trọng nhất là câu chuyện cá nhân. Thành tích học tập chỉ là một phần, quan trọng hơn là chứng minh vì sao mình xứng đáng với sự đầu tư của quỹ học bổng và sẽ đóng góp gì cho cộng đồng học thuật và xã hội sau này. Mỗi học bổng đều có chân dung ứng viên lý tưởng riêng thông qua các tiêu chí và chúng ta cần chỉ ra được những điểm mà bản thân khớp vào bức chân dung đó”.

Đại học không chỉ để lấy điểm mà còn là giai đoạn để khám phá bản thân.

Về lời khuyên cho các bạn sinh viên, Hòa bày tỏ: “Đừng chờ đến khi cảm thấy ‘đủ giỏi’ mới bắt đầu. Sẽ không bao giờ có thời điểm hoàn hảo. Nếu cứ chần chừ, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Hãy thử nộp hồ sơ, dù chỉ để trải nghiệm. Quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ giúp bạn nhìn rõ điểm mạnh, điểm yếu, kỹ năng cần bổ sung và kinh nghiệm cần trau dồi. Mỗi lần thử là một lần tập luyện, giúp bạn trưởng thành và sẵn sàng hơn cho cơ hội tiếp theo. Hãy kiên nhẫn, vì con đường này hiếm khi có kết quả ngay lập tức; lần đầu chưa thành công không phải thất bại mà là bước đệm tiến gần hơn đến mục tiêu”.

Như Hòa gửi gắm thông điệp tới các bạn trẻ: “Đừng sợ thất bại. Bản thân mình cũng từng trải qua nhiều lần bị từ chối, có lúc chán nản và nghi ngờ bản thân. Nhưng mỗi lần thất bại giúp mình trưởng thành hơn, học hỏi thêm kinh nghiệm và chuẩn bị tốt hơn cho cơ hội tiếp theo. Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ luôn có cánh cửa khác mở ra. Đại học không chỉ để lấy điểm mà còn là giai đoạn để khám phá bản thân. Hãy học tập, nghiên cứu, tình nguyện… vì đó chính là những mảnh ghép làm nên con người và hồ sơ của bạn”.

Như Hòa hướng đến mục tiêu lâu dài là trở thành giảng viên đại học trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Từ nền tảng cử nhân xuất sắc, cô bạn sẽ tiếp tục theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế. Hành trình của Hòa là minh chứng sống động cho sự kiên trì, nỗ lực và tinh thần cầu tiến, đồng thời là tấm gương truyền cảm hứng cho sinh viên trẻ trên con đường học tập và chinh phục học bổng quốc tế.

Ảnh NVCC