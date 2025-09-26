Thành công bằng tay trái

Ông ấy là một sĩ quan quân đội Hungary, và cũng là vận động viên bắn súng ngắn hàng đầu thế giới trong môn súng ngắn bắn nhanh nam, cự ly 25m. Ông đã giành được rất nhiều giải vô địch quốc gia và quốc tế trong môn bắn súng.

Nhưng người ta không chỉ nhắc đến ông với tư cách là một vận động viên xuất sắc…

Với tài năng đã được công nhận như vậy, nên khi Karoly chuẩn bị tham gia kỳ Olympics năm 1940, ai cũng kỳ vọng rằng ông sẽ đem Huy chương vàng về cho đất nước.

Nhưng vào một ngày không may năm 1938, khi ông 28 tuổi và đang luyện tập trong quân đội, một quả lựu đạn đã phát nổ ngay trên tay phải của ông – là tay thuận mà ông vẫn dùng để bắn súng. Vậy là, một bàn tay của ông mất đi, mang theo nó cả giấc mơ giành Huy chương vàng Olympics.

Karoly phải nằm viện một tháng. Nhưng ngay trong khoảng thời gian đó, ông cũng đã quyết định rằng ông sẽ không ngồi một chỗ để tự tội nghiệp bản thân mình, mà vẫn sẽ theo đuổi giấc mơ Olympics. Ông nhận ra rằng, dù không còn bàn tay phải, nhưng cánh tay trái của ông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và hoạt động bình thường. Nên ông đã chọn cách bắt đầu khám phá thế giới của những khả năng.

Karoly không thiếu ý chí. Ông muốn tập bắn súng bằng tay trái. Bất chấp thực tế rằng ông không thuận tay trái, Karoly vẫn kiên quyết rằng, ông sẽ làm cho bàn tay trái của mình trở thành bàn tay bắn súng giỏi nhất thế giới.

Suốt hàng tháng sau đó, ông tự tập một mình, không nói cho bất kỳ ai biết. Ông không muốn bị ngăn cản, bị khuyên giải, hay bất kỳ tác động nào cả.

Năm 1939, ông xuất hiện ở Giải vô địch Súng ngắn Quốc gia. Một số vận động viên bắn súng khác lại gần, an ủi ông và chúc mừng ông đã đủ sức khỏe và sự vững vàng để đến đây xem một giải vô địch bắn súng.

Karoly đáp: “Tôi không đến đây để xem. Tôi đến để tham gia thi đấu”.

Tất cả mọi người đều bất ngờ khi biết điều đó. Và người ta càng ngạc nhiên hơn khi cuối cùng, ông đã giành chức vô địch với tay trái của mình.

Kỳ Olympics năm 1940 và 1944 bị hủy vì Chiến tranh Thế giới thứ II.

Suốt thời gian ấy, Karoly vẫn không ngừng luyện tập và ông đủ điều kiện tham gia Olympics năm 1948. Sau nhiều thời gian và nỗ lực, ông đã thực hiện được ước mơ của mình: giành Huy chương vàng. Sau đó, ông tiếp tục tham gia kỳ Olympics năm 1952, và đem thêm một tấm Huy chương vàng nữa về nước.

Bạn thấy đấy, để đạt được bất kỳ điều gì giá trị trong cuộc sống, thì chúng ta cần có ý chí mạnh mẽ và thái độ tích cực. Những kỹ năng và kỹ thuật là những điều có thể học được. Nhưng ý chí thì không. Chỉ khi có quyết tâm và nỗ lực không ngừng, không từ bỏ dù trong hoàn cảnh nào, thì chúng ta mới đạt được mục tiêu mà mình mong muốn.

Dù là chúng ta phải chạm đến mục tiêu đó bằng bên tay không thuận.