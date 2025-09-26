Hạnh phúc với một ' ngân sách nhỏ'

SVO - Đây là một câu chuyện vui chắc chắn sẽ khiến bạn bật cười:

Một người đàn ông tranh thủ giờ nghỉ trưa của công ty để ra cửa hút thuốc lá. Đứng cùng anh ta là vài đồng nghiệp không hút thuốc.

- Cậu đã hút thuốc bao nhiêu lâu rồi? – Một đồng nghiệp hỏi.

- Hơn 20 năm – Người hút thuốc đáp.

- Hơn 20 năm? – Đồng nghiệp kia kêu lên – Như thế là quá nhiều tiền! Cứ cho là mỗi ngày cậu hút một bao, thì một năm, cậu sẽ phải bỏ ra 1.900 đôla để mua thuốc lá! Nếu thay vì hút thuốc, cậu đầu tư số tiền đó với lợi tức là 8%/năm trong suốt hơn 20 năm vừa rồi, thì hôm nay, cậu phải có đến hơn 200.000 đôla! Như thế là đủ tiền để mua một chiếc Ferrari đấy!

Người hút thuốc có vẻ hơi bối rối. Rồi anh ta hỏi lại đồng nghiệp:

- Còn cậu có hút thuốc không?

- Không.

- Vậy tại sao cậu không có một chiếc Ferrari?

Đây là câu chuyện cười về thói quen hút thuốc, và việc hút thuốc tất nhiên là không tốt. Nhưng không biết là người đồng nghiệp không hút thuốc kia có để dành được nhiều tiền không, chỉ vì lý do anh ta không hút thuốc lá? Thực tế, việc sống tiết kiệm, chi tiêu với một ngân sách hạn chế là điều rất hữu ích, là một thói quen đáng rèn luyện. Nhưng lại rất ít người rèn luyện được.

Và câu chuyện sau đây sẽ cho thấy rằng, bạn có thể hạnh phúc ngay cả với cách sống rất tiết kiệm, ngay cả khi ngân sách của bạn rất hạn chế…

Hai bà cụ đang đi chợ cùng nhau. Một người rất muốn có đôi giày mới, còn người kia muốn có một chiếc váy mới.

Đi qua một cửa hàng bán trang phục, bà cụ thứ nhất nhìn thấy một đôi giày rất đẹp, phù hợp với người lớn tuổi. Đó chính là loại giày mà bà thích. Nhưng bà nhíu mày khi nhìn thấy cái giá của nó. Bà không có nhiều tiền, bởi vì còn phải chi phí cho việc ăn uống của gia đình nữa…

Thế rồi, suy nghĩ một chút, bà vào cửa hàng và hỏi người bán:

- Ở đây cũng bán dây giày để thay chứ?

Khi người bán hàng bảo có, thì bà cụ nói:

- Cho tôi mua hai sợi dây giày, loại có màu tươi sáng nhé!

Bà cụ về nhà, lau sạch đôi giày cũ và thay hai sợi dây giày mới vào. Nhìn đôi giày rực rỡ hẳn lên, bà mỉm cười vui vẻ.

Bà cụ thứ hai cũng thích một bộ váy trong cửa hàng bán trang phục kia, nhưng nó thực sự quá đắt đỏ đối với bà. Khoản tiền mà bà có cũng hạn hẹp thôi. Suy nghĩ một chút, bà đi ra chợ, tới hàng bán đồ dùng may mặc, bà bảo:

- Cho tôi mua một ít khuy áo, loại màu đỏ và có hình bông hoa ấy, và vài chiếc nơ nhỏ nữa.

Rồi bà về nhà, gỡ những chiếc khuy màu đen trên bộ váy ưa thích của mình ra, thay bằng những chiếc khuy màu đỏ có hình bông hoa, đồng thời đính thêm những chiếc nơ nhỏ vào phần tay của chiếc váy. Nhìn nó, bà bất giác mỉm cười.

Ngày hôm sau, hai bà cụ lại đi chợ cùng nhau.

Bà cụ thứ nhất nhìn bà cụ thứ hai và thốt lên:

- Những chiếc khuy làm cho cái váy của chị trông đẹp quá!

- Trông như là váy mới ấy nhỉ! – Bà cụ thứ hai vui vẻ đáp, và nhận xét thêm – Mà đôi giày của chị trông cũng rất tuyệt!

- Phải, hai sợi dây giày mới làm cho đôi giày của tôi trông khác hẳn, như giày mới vậy!

Và hai bà cụ tiếp tục đi, thực sự rất vui và hài lòng.

Đây là câu chuyện được kể lại nhiều lần vào thời kỳ Đại Khủng Hoảng ở nước Mỹ. Bởi nó giúp chúng ta học được rất nhiều từ hai bà cụ dễ thương và tiết kiệm này. Rằng ngay cả khi bạn không thể mua được thứ gì đó mà bạn muốn, thì bạn vẫn có thể sống hạnh phúc. Việc bạn cần làm chỉ là tìm những cách sáng tạo để có được những niềm vui nho nhỏ, tự kiếm cho mình “những sợi dây giày và những cái khuy”, để rồi, cảm thấy biết ơn và vui sướng vì mình vẫn có giày để đi và quần áo để mặc…

Cách suy nghĩ đó, chứ không phải là thật nhiều tiền bạc, mới chính là cốt lõi của hạnh phúc.