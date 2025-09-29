Những hàng rào trong tâm trí bạn

SVO - Tôi đã xem bộ phim “Phi Đội Gà Bay” ít nhất phải chục lần rồi. Bên dưới cái cốt truyện tưởng như rất đơn giản đó là khá nhiều thông điệp tuyệt vời, được kể qua góc nhìn của những chú gà muốn thoát khỏi thế giới “chuồng gà” của mình, tất nhiên, để tránh kết cục là bị làm thịt.

Trong một cảnh phim, “lãnh đạo” của chúng – cô gà Ginger - đã khảng khái tuyên bố: “Những cái hàng rào đều chỉ ở trong tâm trí các cậu thôi!”. Ginger nhắc đồng loại của mình (và chúng ta) rằng, có một chướng ngại vật còn lớn hơn cả những hàng rào vật lý, đó chính là những rào cản trong tâm trí, khiến cho những chú gà cứ bị nhốt như vậy.

Những lời nói ấy cũng là lời nhắc nhở cho tôi, vào những lúc tôi phải đối mặt với những hàng rào tâm lý của chính mình – những hàng rào được tạo ra bởi sự không yên tâm, bởi nỗi nghi ngờ bản thân, bởi những sợ hãi.

Bạn có tìm thấy điều tương tự ở mình không? Bạn vẫn thường tự dựng rào cản tâm lý để “nhốt” mình ở đâu? Có thể rào cản của bạn là tính hay trì hoãn – một thói quen rất có hại, khiến bạn luôn mắc kẹt. Hoặc rào cản của bạn, cũng giống như của tôi, chính là nỗi nghi ngờ bản thân, khiến cho mình tê liệt. Hoặc là niềm tin rằng mình không xứng đáng được thành công, khiến bạn thậm chí còn không cố gắng tìm xem mình có thể thành công bằng cách nào. Có vô cùng nhiều “biến số” của những rào cản đó, nhưng kết quả thì giống nhau: chúng ta bị “nhốt”, giống như những chú gà trong phim.

Thực tế, những giới hạn luôn ở bên trong chúng ta, thay vì ở bên ngoài. Mà “liều thuốc giải” cho những rào cản trong tâm trí đó chính là phải tạo ra một tầm nhìn đủ hấp dẫn, đủ thuyết phục, để chúng ta sẵn sàng tìm kiếm các biện pháp hiệu quả mà bứt phá. Công thức chính là:

TẦM NHÌN + HÀNH ĐỘNG KIÊN TRÌ, ĐỀU ĐẶN = TỰ DO!

Vậy, tôi mong muốn bạn hãy thực hiện những bước đi can đảm để phá vỡ những rào cản trong tâm trí mình. Nếu đó là tính hay trì hoãn, hãy tự tuyên bố một “Ngày Độc Lập” và bắt tay vào làm những việc cần thiết nhưng chưa được làm: từ việc dọn dẹp nhà cửa, tới việc gọi các cuộc điện thoại, hay hồi âm các e-mail…

Nếu đó là nỗi nghi ngờ bản thân, hãy ngồi xuống và viết ra tất cả những đặc điểm ở bản thân mà bạn thấy hãnh diện, tất cả những điều mà người khác từng khen ngợi bạn. Cứ làm thế hàng ngày, nếu cần thiết. Rồi viết ra cả các mục tiêu của mình, cũng như các bước nhỏ để tiến đến gần mục tiêu đó.

Thực tế, Tự do luôn là mặt bên kia của Hành động!

Hãy nhận ra rằng, những rào cản trong tâm trí chỉ có thể cản được bạn khi bạn cứ tập trung nghĩ đến chúng. Chúng chỉ có thể ràng buộc bạn khi bạn không hành động gì cả, không theo đuổi một điều gì cả.

Vậy thì, hãy cứ thực hiện hành động mà trước nay bạn vẫn trì hoãn, và tin rằng, tương lai luôn đầy những cơ hội, đầy những khả năng.

Tất nhiên, đừng quên rằng: “Những cái hàng rào đều chỉ ở trong tâm trí của bạn thôi”.