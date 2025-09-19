Hành trình chinh phục freestyle football với loạt danh hiệu ấn tượng của nam sinh GenZ

SVO - Nguyễn Việt Anh (sinh năm 2007) là gương mặt trẻ triển vọng của freestyle football Việt Nam. Chọn tập trung rèn luyện để theo đuổi sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Việt Anh đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng như: Vô địch KFFC Freestyle Football Việt Nam 2022, Vô địch Hà Nội Freestyle Football 2023, Top 3 toàn quốc 2023, cùng danh hiệu “Nhà sáng tạo nội dung thể thao hay nhất” tại TikTok Awards 2024.

Xuất phát từ niềm say mê thuở nhỏ, cậu học trò ở Hà Nam từng ngày rèn luyện để gắn bó với bóng đá nghệ thuật. Không chỉ là thú vui, freestyle football (bóng đá nghệ thuật) dần trở thành con đường nghiêm túc mà chàng trai trẻ lựa chọn.

Năm 2024, Việt Anh được vinh danh ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung thể thao hay nhất tại TikTok Awards.

“Những ngày đầu, mình gặp rất nhiều khó khăn. Động tác khó, chỗ tập không được tốt, nhưng vì đam mê nên mình vẫn tiếp tục duy trì cho đến bây giờ”, Việt Anh chia sẻ về những khó khăn.

Những giải thưởng đầu tiên có được không chỉ là kết quả sau nhiều giờ tập luyện miệt mài, mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành. “Những thành tích đầu tiên thật sự rất ý nghĩa và đáng nhớ. Đó là kết quả cho những sự nỗ lực hết mình trong những năm tháng mới tập tâng bóng, cũng là động lực để mình tiếp tục theo đuổi, duy trì thi đấu bộ môn này”, Việt Anh hồi tưởng.

Việt Anh trình diễn kỹ thuật bóng đá nghệ thuật trên sân cỏ.

Chỉ sau vài năm tập luyện, Việt Anh đã để lại dấu ấn tại nhiều giải đấu freestyle football trong nước. Anh từng vô địch KFFC Freestyle Football Việt Nam 2022, Hà Nội Freestyle Football 2023, đồng thời đạt Top 3 Việt Nam 2023, Top 2 Hà Nội Open Freestyle Football và Top 2 G-Shock Freestyle Football 2022.

Năm 2023 được xem là chặng đường thi đấu đáng nhớ khi Việt Anh duy trì được phong độ ổn định trước các đối thủ mạnh. “Chuỗi kết quả thi đấu năm 2023 cũng là một hành trình rất đẹp. Khi mình thi đấu, có những người chơi rất hay từ trong nước đến quốc tế”, Việt Anh cho biết.

Việt Anh cùng nút bạc YouTube – dấu mốc đặc biệt trong hành trình sáng tạo nội dung.

Năm 2024, Việt Anh được vinh danh ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung thể thao hay nhất tại TikTok Awards. Giải thưởng này ghi nhận nỗ lực song song của anh trên cả hai lĩnh vực: thi đấu freestyle football và xây dựng nội dung trực tuyến.

“Ngoài việc tập luyện, thi đấu, mình cũng là một nhà sáng tạo nội dung về thể thao. Được làm việc với chính đam mê của mình thực sự rất vui. Và mình cảm thấy rất may mắn khi đã vượt qua các VĐV và các TikToker để nâng chiếc cúp TikTok 2024 năm đó”, Việt Anh nói.

Để duy trì phong độ, anh dành trung bình 4–5 tiếng mỗi ngày cho việc tập luyện. Khối lượng tập đều đặn giúp Việt Anh cải thiện cảm giác bóng, hoàn thiện kỹ thuật và giữ sự ổn định khi thi đấu. Sau những động tác tưởng chừng nhẹ nhàng trên sân khấu là quá trình rèn luyện vất vả, đôi khi đi kèm chấn thương. Với Việt Anh, niềm đam mê chính là động lực để tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn.

Việt Anh điều khiển trái bóng với kỹ thuật đầy ấn tượng.

Không dừng lại ở những giải đấu trong nước, Việt Anh đặt cho mình mục tiêu dài hơi hơn. Anh kỳ vọng freestyle football sẽ được cộng đồng biết đến rộng rãi và nhận thêm sự quan tâm từ các nhà tài trợ để bộ môn có cơ hội phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Việt Anh cũng nhắn nhủ tới các bạn trẻ: “Mình mong rằng những bạn trẻ nếu có đam mê hãy vững tin vào bản thân và cố gắng chinh phục để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn”.

(Ảnh: NVCC)