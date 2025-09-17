Nữ sinh Sư phạm và những gam màu từ trái tim

SVO - Sinh ra và lớn lên ở Đông Anh (Hà Nội), Phương Thanh hiện là sinh viên năm cuối ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ít ai biết rằng, ban đầu cô từng ấp ủ ước mơ làm giáo viên. Khi lựa chọn ngành học mới, tính cách hướng nội khiến Thanh không khỏi lo lắng. Nhưng rồi, từ những câu chuyện về việc du lịch góp phần giữ gìn làng nghề, bảo tồn văn hóa, cô nhận ra giá trị lớn lao của ngành và dần tìm thấy niềm đam mê thật sự.

Phương Thanh tự hào vì mình là sinh viên sư phạm.

Song song với việc học, Thanh nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Năm lớp 3, lần đầu tham gia một cuộc thi vẽ và giành giải Ba, cô bé ngày ấy đã cảm nhận niềm vui kỳ lạ khi được bộc lộ mình qua màu sắc. Những biến cố gia đình sau này khiến Thanh khép kín, nhưng chính hội họa đã trở thành nơi trú ẩn dịu dàng. “Mình không nói được thành lời, nhưng có thể vẽ. Nghệ thuật giống như chiếc chìa khóa mở ra bình yên cho mình", cô chia sẻ.

Phương Thanh cùng bức tranh đầy ý nghĩa.

Từ vẽ tranh, nấu ăn cho đến đi du lịch, mỗi sở thích đều góp phần giúp Thanh cân bằng. Đặc biệt, khi tham gia các hoạt động hướng dẫn viên ở khu sinh thái và làm việc cùng trẻ em, cô nhận ra mình đã học cách mở lòng, tự tin hơn để bước ra khỏi lớp vỏ thu mình.

Thanh cùng các em nhỏ tại khu sinh thái.

Năm 2024, Phương Thanh tham gia cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam với dự án “Sắc Màu Tâm Hồn” – hướng đến các bạn trẻ từ 15 – 25 tuổi đang đối diện với stress và khó khăn trong việc biểu đạt cảm xúc. Dự án đề xuất một giải pháp giản dị mà ý nghĩa: dùng nghệ thuật để chữa lành. Với khẩu hiệu “Vẽ yêu thương, tô sắc màu hy vọng – Cùng bạn kiến tạo bình yên”, Thanh mong muốn nhiều bạn trẻ có thể tìm thấy sự cân bằng trong chính những gam màu của trái tim mình.

Nữ sinh thuyết trình dự án nhân ái của mình.

Nhưng để có được sự tự tin hôm nay, cô gái trẻ đã trải qua những ngày nhiều nước mắt. Thanh kể, biến cố gia đình từng khiến cô suy sụp, thậm chí muốn buông xuôi. Hình ảnh bố mẹ lam lũ chịu nhiều điều tiếng trở thành nỗi đau đeo bám. “Chính sự hi sinh ấy lại là động lực để mình đứng dậy", Thanh nói. Trong phần thi tài năng tại Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, cô quyết định tái hiện câu chuyện gia đình qua một bức tranh. Hai đêm trắng, những nét vẽ hòa lẫn nước mắt, và rồi trên sân khấu, Thanh kể câu chuyện đời mình bằng hội họa. Đó là lần đầu cô dám biến nỗi đau thành sức mạnh.

Không ồn ào với thành tích, điều khiến Thanh tự hào nhất lại là hành trình dám thử và dám đứng dậy sau vấp ngã. Cô từng đạt học bổng, được công nhận là Sinh viên giỏi, nhưng quan trọng hơn cả là sự trưởng thành từ những trải nghiệm. “Mình nhận ra tuổi trẻ cần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kiên trì giống như ngọn nến – leo lắt trong gió nhưng nếu không tắt, nó vẫn có thể bùng sáng rực rỡ”, Thanh nói.

Hành trình Phương Thanh cố gắng trau dồi mỗi ngày.

Nhìn lại chặng đường, Phương Thanh tin rằng mỗi người trẻ đều có câu chuyện riêng, với những khó khăn và xuất phát điểm khác nhau. Bản thân cô từng nghĩ mình không thể bước ra ánh sáng, nhưng rồi từ bức tranh kể về gia đình, cô học cách tin tưởng và cho bản thân cơ hội. “Đừng ngại bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Bạn có thể chưa sẵn sàng làm điều lớn lao, nhưng chỉ cần dám thử, dám tin, một ngày bạn sẽ thấy chính mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ai cũng có một hành trình đẹp, và chính bạn là người duy nhất có thể vẽ nên bức tranh thành công của mình".

Từ những gam màu chan chứa niềm tin, Phương Thanh đang lặng lẽ truyền cảm hứng cho những người trẻ như cô: biến thử thách thành sức mạnh, biến nỗi đau thành hành trang, và biến tuổi trẻ thành bức tranh nhiều màu sắc.

