Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là tân sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi?

Thiện Nhân
SVO - Cách đây ít giờ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng trên trang facebook cá nhân nội dung: "...tân sinh viên sáng mai nhập học trường Đại Học Thuỷ Lợi. Rất mong các anh chị khoá trên đừng bắt nạt!", kèm theo là tấm hình có ảnh chân dung trên nền nội dung Chào tân sinh viên K67 của trường Đại học Thuỷ Lợi.

Theo tìm hiểu của phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, sáng mai ngày 16/9, Trường Đại học Thủy Lợi sẽ tổ chức Chương trình Chào tân sinh viên K67.

Điểm nhấn được mong chờ nhất chính là sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả của loạt ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ khán giả, trong đó có ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” hay “Nhật ký của mẹ”. Anh sẽ mang đến những phần trình diễn giàu cảm xúc và những chia sẻ chân thành về hành trình sáng tác, cũng như cách nuôi dưỡng đam mê và kiên trì theo đuổi sự nghiệp.

1.jpg
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ xuất hiện trên sân khấu Lễ chào tân sinh viên K67 Trường Đại học Thủy Lợi (Ảnh: FBCN)

Trong phần giao lưu, Nguyễn Văn Chung sẽ kể lại câu chuyện “rẽ ngang” đến với âm nhạc, từ một sinh viên không học chuyên ngành nghệ thuật nhưng quyết tâm theo đuổi đam mê, để rồi trở thành một trong những nhạc sĩ được yêu mến nhất hiện nay. Anh cũng sẽ bật mí bí quyết bền bỉ với sáng tác, cách giữ gìn cảm hứng trong suốt những năm gắn bó với nghề. Những chia sẻ ấy không chỉ giúp khán giả hiểu thêm về con đường nghệ thuật của anh mà còn khích lệ tân sinh viên tự tin hơn trên hành trình chinh phục ước mơ.

Sự kiện năm nay được dàn dựng, quy tụ nhiều gương mặt nổi bật. Đồng hành cùng chương trình là MC Lê Anh (VTV) - người dẫn dắt duyên dáng và ngọt ngào. Ca sĩ Duyên Quỳnh sẽ mang đến không gian âm nhạc sâu lắng, nhiều cảm xúc. Không khí sôi động sẽ được nhóm nhảy X-Boom Crew Xuúmin thổi bùng bằng những màn catwalk và vũ đạo trẻ trung, bùng nổ. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Khánh An, giọng ca nhí quen thuộc với khán giả truyền hình, cũng hứa hẹn đem lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho tân sinh viên.

2.jpg
Lễ chào tân sinh viên K67 Trường Đại học Thủy Lợi hứa hẹn bùng nổ với sự góp mặt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh, MC Lê Anh (VTV), giọng ca nhí Khánh An và nhóm nhảy X-Boom Crew Xuúmin. (Ảnh: NTCC)

Lễ chào tân K67 không dừng lại ở những tiết mục nghệ thuật mà còn mang đến những giá trị tinh thần ý nghĩa. Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Sinh viên - Hoa học trò, Báo Tiền Phong, sẽ có buổi ký tặng sách và giao lưu cùng sinh viên. Đồng hành cùng chương trình, Arena Multimedia mang đến nhiều phần quà hấp dẫn, góp phần khích lệ tinh thần sáng tạo trong giới trẻ. Sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật, sách và công nghệ sẽ đưa ngày hội chào tân sinh viên K67 thành một ngày hội lớn.

Lễ chào tân sinh viên K67 của Đại học Thủy Lợi không chỉ là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu của những tân sinh viên mà còn là dịp để toàn trường cùng nhìn lại truyền thống, tiếp thêm năng lượng cho năm học mới. Với sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và dàn khách mời tài năng, đây hứa hẹn sẽ là một ngày hội đáng nhớ, để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức tuổi trẻ của mỗi tân sinh viên.

Thiện Nhân
