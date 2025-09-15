Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Đoàn – Hội các trường Đại học ở tỉnh đang hỗ trợ tân sinh viên tìm nhà trọ như thế nào?

Tú Chân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Do chỗ ở trong ký túc xá tại đa số các trường đại học rất hạn chế nên vấn đề lớn nhất của nhiều tân sinh viên ở thời điểm hiện tại là tìm được nhà trọ để yên tâm học tập. Các tổ chức Đoàn – Hội tại các trường đại học ở tỉnh đang hỗ trợ tân sinh viên vấn đề này như thế nào?

Anh Nguyễn Thái Sơn – Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên cho biết, năm học 2025-2026, Trường đón hàng nghìn tân sinh viên nhập học, con số này cao hơn đáng kể so với những năm trước. Điều này kéo theo nhu cầu về phòng trọ tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh ký túc xá của Nhà trường chỉ đáp ứng được một phần nhỏ chỗ ở. Bên cạnh đó, việc sáp nhập tỉnh thành khiến nhiều cán bộ, người lao động từ Bắc Kạn xuống làm việc tại Thái Nguyên, dẫn đến nhiều nhà trọ vốn dành cho sinh viên nay đã được thuê trước, làm tình hình nhà trọ trở nên khan hiếm hơn.

d9e6f225768dfdd3a49c.jpg
Anh Nguyễn Thái Sơn – Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

Trước thực tế này, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã chủ động lên kế hoạch từ sớm, triển khai các giải pháp hỗ trợ tân sinh viên tìm kiếm chỗ ở ổn định, yên tâm bước vào năm học mới. Ngay từ tháng 3/2025, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã tiến hành rà soát, lập danh sách các nhà trọ và đã ứng gần 200 triệu đồng để cọc tiền phòng trọ đảm bảo số lượng phục vụ tân sinh viên Nhà trường. Nhà trường cũng đã sửa sang lại ký túc xá (KTX) để phục vụ đón tiếp các bạn tân sinh viên.

0b2397a015089e56c719206.jpg
Đoàn Thanh niên Nhà trường lập danh sách các nhà trọ uy tín và đặt cọc trước gần 200 triệu đồng để đảm bảo chỗ ở cho tân sinh viên.
6295f8167abef1e0a8af205.jpg
Bộ phận tư vấn nhà trọ và ký túc xá được bố trí ngay tại khu vực làm thủ tục nhập học, giúp tân sinh viên tìm phòng nhanh chóng, an toàn.

Trong những ngày nhập học, Đoàn trường đã thành lập một bộ phận chuyên trách tư vấn, hỗ trợ địa điểm trọ và KTX phục vụ tân sinh viên. Các tình nguyện viên cũng đã hỗ trợ đưa đón miễn phí tân sinh viên và gia đình di chuyển đến địa điểm KTX/Nhà trọ. Khi số lượng phòng ở tại KTX và nhà trọ gần cạn kiệt, Đoàn trường đã tổ chức phát động chiến dịch “Ở ghép sinh viên – Không lo hết phòng”, vận động toàn thể sinh viên, mỗi anh chị hỗ trợ tối thiểu cho tân sinh viên ở ghép để ổn định cuộc sống, yên tâm bước vào hành trình mới tại Trường Đại học Khoa học.

ac2a3daabf02345c6d13208.jpg
813bc0bb4213c94d9002207.jpg
Các tình nguyện viên Đoàn Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên đón tân sinh viên và gia đình tại bến xe, hỗ trợ đưa đến ký túc xá hoặc nhà trọ miễn phí.
772731a7b30f3851611e204.jpg
Chương trình “Ở ghép sinh viên – Không lo hết phòng” vận động sinh viên khóa trên hỗ trợ tân sinh viên trong giai đoạn cao điểm thiếu phòng trọ.

Theo anh Nguyễn Thành Lộc – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, trong đợt 1 năm học 2025-2026, Nhà trường đón hàng nghìn tân sinh viên đến nhập học, tạo nên áp lực rất lớn về nhu cầu chỗ ở. Trong khi đó, khu ký túc xá của Trường hiện đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa nên số lượng phòng ở còn khá hạn chế, chỉ đáp ứng được một phần nhỏ so với nhu cầu thực tế. Chính vì vậy, nhiều tân sinh viên và gia đình đã phải tất bật tìm kiếm nhà trọ ngay trong những ngày đầu làm thủ tục nhập học.

acbc7bbcc1144a4a1305.jpg
Anh Nguyễn Thành Lộc – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh.

Để hỗ trợ kịp thời, Nhà trường đã chỉ đạo các phòng ban chức năng đẩy nhanh tiến độ cải tạo ký túc xá, đồng thời phát huy vai trò của Phòng Công tác Chính trị – Học sinh, sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong việc đồng hành cùng các bạn.

f8092e0695ae1ef047bf214.jpg
Trong đợt 1 năm học 2025-2026, Trường Đại học Vinh đón hàng nghìn tân sinh viên đến nhập học.

Cụ thể, đã triển khai các hoạt động như: Phong trào “Mỗi sinh viên giới thiệu một địa chỉ trọ uy tín”, giúp tân sinh viên có thêm nguồn thông tin tin cậy; Thành lập các đội tình nguyện hỗ trợ tìm phòng trọ cho tân sinh viên; Tổ chức các đội xe ôm miễn phí chở sinh viên và phụ huynh đi tìm phòng trọ trong những ngày nhập học… Nhà trường cũng tích cực kết nối, vận động sinh viên các khóa trước hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho tân sinh viên, nhằm giảm bớt áp lực về nơi ăn ở trong giai đoạn đầu.

0c5e2c5397fb1ca545ea216.jpg
3fd955d4ee7c65223c6d215.jpg
Phong trào “Mỗi sinh viên giới thiệu một địa chỉ trọ uy tín” được triển khai nhằm kết nối tân sinh viên với các nguồn thông tin đáng tin cậy.
65a234998f31046f5d20.jpg
372979a0c20849561019.jpg
Các tình nguyện viên cùng phụ huynh khảo sát nhà trọ quanh trường để giới thiệu nơi ở phù hợp cho tân sinh viên.

Anh Nguyễn Thành Lộc cũng nhắn nhủ các bạn tân sinh viên K66 hãy thật sự cảnh giác khi tìm kiếm phòng trọ. Do nhu cầu lớn, đã xuất hiện một số đối tượng lợi dụng tình hình, thậm chí giả danh cán bộ Nhà trường để lừa đảo. Các bạn cần ghi nhớ: chỉ tiếp nhận thông tin ký túc xá từ các kênh chính thức của Nhà trường; khi tìm nhà trọ bên ngoài, hãy luôn kiểm tra kỹ thông tin, tuyệt đối không vội vàng cung cấp dữ liệu cá nhân, chuyển khoản hay đặt cọc cho người lạ; nếu gặp tình huống khả nghi, hãy báo ngay cho Nhà trường hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

9c10cac3716bfa35a37a219.jpg
Công tác cải tạo, nâng cấp ký túc xá Đại học Vinh được đẩy nhanh tiến độ để sớm đón tân sinh viên vào ở.
917d82ae3906b258eb17218.jpg
Đoàn – Hội Đại học Vinh tuyên truyền, cảnh báo tân sinh viên về nguy cơ lừa đảo và khuyến cáo chỉ nhận thông tin từ kênh chính thức của Nhà trường.

“Quan trọng hơn, chúng tôi muốn các bạn yên tâm rằng: dù bước khởi đầu còn nhiều khó khăn, nhưng Nhà trường cùng tuổi trẻ VinhUni luôn ở bên cạnh, đồng hành, tìm kiếm những giải pháp tốt nhất để hỗ trợ các bạn”, anh Nguyễn Thành Lộc nhấn mạnh.

Tú Chân
#hỗ trợ tìm nhà trọ sinh viên #đoàn hội trường đại học hỗ trợ sinh viên #kỹ thuật tìm phòng trọ sinh viên #các hoạt động hỗ trợ tân sinh viên #kỹ năng tìm nhà trọ an toàn #chương trình hỗ trợ ký túc xá #địa chỉ nhà trọ uy tín sinh viên #chiến dịch “Ở ghép sinh viên” #cảnh giác lừa đảo nhà trọ sinh viên #kết nối sinh viên tìm phòng trọ

Xem thêm

Cùng chuyên mục