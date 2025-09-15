Đoàn – Hội các trường Đại học ở tỉnh đang hỗ trợ tân sinh viên tìm nhà trọ như thế nào?

SVO - Do chỗ ở trong ký túc xá tại đa số các trường đại học rất hạn chế nên vấn đề lớn nhất của nhiều tân sinh viên ở thời điểm hiện tại là tìm được nhà trọ để yên tâm học tập. Các tổ chức Đoàn – Hội tại các trường đại học ở tỉnh đang hỗ trợ tân sinh viên vấn đề này như thế nào?

Anh Nguyễn Thái Sơn – Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên cho biết, năm học 2025-2026, Trường đón hàng nghìn tân sinh viên nhập học, con số này cao hơn đáng kể so với những năm trước. Điều này kéo theo nhu cầu về phòng trọ tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh ký túc xá của Nhà trường chỉ đáp ứng được một phần nhỏ chỗ ở. Bên cạnh đó, việc sáp nhập tỉnh thành khiến nhiều cán bộ, người lao động từ Bắc Kạn xuống làm việc tại Thái Nguyên, dẫn đến nhiều nhà trọ vốn dành cho sinh viên nay đã được thuê trước, làm tình hình nhà trọ trở nên khan hiếm hơn.

Anh Nguyễn Thái Sơn – Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

Trước thực tế này, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã chủ động lên kế hoạch từ sớm, triển khai các giải pháp hỗ trợ tân sinh viên tìm kiếm chỗ ở ổn định, yên tâm bước vào năm học mới. Ngay từ tháng 3/2025, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã tiến hành rà soát, lập danh sách các nhà trọ và đã ứng gần 200 triệu đồng để cọc tiền phòng trọ đảm bảo số lượng phục vụ tân sinh viên Nhà trường. Nhà trường cũng đã sửa sang lại ký túc xá (KTX) để phục vụ đón tiếp các bạn tân sinh viên.

Đoàn Thanh niên Nhà trường lập danh sách các nhà trọ uy tín và đặt cọc trước gần 200 triệu đồng để đảm bảo chỗ ở cho tân sinh viên.

Bộ phận tư vấn nhà trọ và ký túc xá được bố trí ngay tại khu vực làm thủ tục nhập học, giúp tân sinh viên tìm phòng nhanh chóng, an toàn.

Trong những ngày nhập học, Đoàn trường đã thành lập một bộ phận chuyên trách tư vấn, hỗ trợ địa điểm trọ và KTX phục vụ tân sinh viên. Các tình nguyện viên cũng đã hỗ trợ đưa đón miễn phí tân sinh viên và gia đình di chuyển đến địa điểm KTX/Nhà trọ. Khi số lượng phòng ở tại KTX và nhà trọ gần cạn kiệt, Đoàn trường đã tổ chức phát động chiến dịch “Ở ghép sinh viên – Không lo hết phòng”, vận động toàn thể sinh viên, mỗi anh chị hỗ trợ tối thiểu cho tân sinh viên ở ghép để ổn định cuộc sống, yên tâm bước vào hành trình mới tại Trường Đại học Khoa học.

Các tình nguyện viên Đoàn Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên đón tân sinh viên và gia đình tại bến xe, hỗ trợ đưa đến ký túc xá hoặc nhà trọ miễn phí.

Chương trình “Ở ghép sinh viên – Không lo hết phòng” vận động sinh viên khóa trên hỗ trợ tân sinh viên trong giai đoạn cao điểm thiếu phòng trọ.

Theo anh Nguyễn Thành Lộc – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, trong đợt 1 năm học 2025-2026, Nhà trường đón hàng nghìn tân sinh viên đến nhập học, tạo nên áp lực rất lớn về nhu cầu chỗ ở. Trong khi đó, khu ký túc xá của Trường hiện đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa nên số lượng phòng ở còn khá hạn chế, chỉ đáp ứng được một phần nhỏ so với nhu cầu thực tế. Chính vì vậy, nhiều tân sinh viên và gia đình đã phải tất bật tìm kiếm nhà trọ ngay trong những ngày đầu làm thủ tục nhập học.

Anh Nguyễn Thành Lộc – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh.

Để hỗ trợ kịp thời, Nhà trường đã chỉ đạo các phòng ban chức năng đẩy nhanh tiến độ cải tạo ký túc xá, đồng thời phát huy vai trò của Phòng Công tác Chính trị – Học sinh, sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong việc đồng hành cùng các bạn.

Trong đợt 1 năm học 2025-2026, Trường Đại học Vinh đón hàng nghìn tân sinh viên đến nhập học.

Cụ thể, đã triển khai các hoạt động như: Phong trào “Mỗi sinh viên giới thiệu một địa chỉ trọ uy tín”, giúp tân sinh viên có thêm nguồn thông tin tin cậy; Thành lập các đội tình nguyện hỗ trợ tìm phòng trọ cho tân sinh viên; Tổ chức các đội xe ôm miễn phí chở sinh viên và phụ huynh đi tìm phòng trọ trong những ngày nhập học… Nhà trường cũng tích cực kết nối, vận động sinh viên các khóa trước hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho tân sinh viên, nhằm giảm bớt áp lực về nơi ăn ở trong giai đoạn đầu.

Phong trào “Mỗi sinh viên giới thiệu một địa chỉ trọ uy tín” được triển khai nhằm kết nối tân sinh viên với các nguồn thông tin đáng tin cậy.

Các tình nguyện viên cùng phụ huynh khảo sát nhà trọ quanh trường để giới thiệu nơi ở phù hợp cho tân sinh viên.

Anh Nguyễn Thành Lộc cũng nhắn nhủ các bạn tân sinh viên K66 hãy thật sự cảnh giác khi tìm kiếm phòng trọ. Do nhu cầu lớn, đã xuất hiện một số đối tượng lợi dụng tình hình, thậm chí giả danh cán bộ Nhà trường để lừa đảo. Các bạn cần ghi nhớ: chỉ tiếp nhận thông tin ký túc xá từ các kênh chính thức của Nhà trường; khi tìm nhà trọ bên ngoài, hãy luôn kiểm tra kỹ thông tin, tuyệt đối không vội vàng cung cấp dữ liệu cá nhân, chuyển khoản hay đặt cọc cho người lạ; nếu gặp tình huống khả nghi, hãy báo ngay cho Nhà trường hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Công tác cải tạo, nâng cấp ký túc xá Đại học Vinh được đẩy nhanh tiến độ để sớm đón tân sinh viên vào ở.

Đoàn – Hội Đại học Vinh tuyên truyền, cảnh báo tân sinh viên về nguy cơ lừa đảo và khuyến cáo chỉ nhận thông tin từ kênh chính thức của Nhà trường.

“Quan trọng hơn, chúng tôi muốn các bạn yên tâm rằng: dù bước khởi đầu còn nhiều khó khăn, nhưng Nhà trường cùng tuổi trẻ VinhUni luôn ở bên cạnh, đồng hành, tìm kiếm những giải pháp tốt nhất để hỗ trợ các bạn”, anh Nguyễn Thành Lộc nhấn mạnh.