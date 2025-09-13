Giới trẻ rủ nhau đi săn mùa vàng Y Tý: 'Biển lúa' vàng rực, ăn cơm cùng đồng bào, sống chậm giữa mây trời

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Cứ đến tháng Chín – Mười, hội mê xê dịch lại rủ nhau lên Y Tý (Yên Bái) để ‘săn mùa lúa chín. Và năm nay, cái tên Y Tý thực sự trở thành từ khóa 'hot' trên các hội nhóm du lịch.

Y Tý mùa vàng: Đẹp đến mức nhìn đâu cũng muốn giơ máy lên chụp

Nếu Sa Pa đã quá quen thuộc thì Y Tý lại mang đến cảm giác vừa hoang sơ vừa bình yên. Giữa độ cao hơn 2.000m, cả thung lũng ngập trong sắc vàng óng ánh của lúa chín, mây trắng trôi bồng bềnh ngay trên đầu.

mua-vang-y-ty33.jpg
Giới trẻ rủ nhau đi săn mùa vàng Y Tý. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Những điểm check-in nổi tiếng nhất chính là thung lũng Thề Pả – nơi ruộng bậc thang xếp lớp thành từng con sóng vàng; Ngải Thầu Thượng – sáng sớm mây bay là là ngay trên cánh đồng lúa; hay A Lù, A Mú Sung – những bản làng ít người biết đến, giữ trọn vẻ nguyên sơ.

Dạo một vòng mạng xã hội, bạn sẽ thấy tràn ngập những bức hình “sống ảo” giữa biển lúa vàng, background xa xa là mây trắng bồng bềnh, chỉ cần đứng vào khung hình là auto có ảnh xinh mang về.

Bữa cơm bản địa – trải nghiệm đáng nhớ nhất ở Y Tý

Đi "săn" mùa vàng không chỉ có chụp ảnh, mà điều khiến nhiều bạn trẻ “fall in love” với Y Tý chính là trải nghiệm ăn cơm cùng đồng bào.

mua-vang-y-ty24.jpg
mua-vang-y-ty25.jpg
mua-vang-y-ty26.jpg
Đoàn người xếp hàng chờ check-in với cánh đồng lúa chín vàng ở Y Tý.

Buổi tối, sau một ngày lang thang ngắm ruộng bậc thang, được ngồi trong ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì, thưởng thức bữa cơm nóng hổi với gà đen nướng lá mắc khén, rau dớn xanh mướt, thêm chén rượu thóc cay nồng… thì không khí ấm áp như một gia đình thật sự.

mua-vang-y-ty21.jpg
mua-vang-y-ty23.jpg
mua-vang-y-ty27.jpg
mua-vang-y-ty28.jpg
Muôn vàn cách check-in với cảnh đẹp nơi đây.

“Đi du lịch mà có cảm giác như về quê ăn cơm với người thân thì hiếm lắm. Chắc chắn mình sẽ nhớ mãi những câu chuyện họ kể về mùa màng, về nương rẫy”, chị Thu Hà (Hà Nội) chia sẻ sau chuyến đi.

Vì sao giới trẻ mê Y Tý đến vậy?

Y Tý chưa quá đông khách, cảnh sắc còn nguyên sơ, nên đến đây vừa được chụp ảnh xinh, vừa được tận hưởng sự tĩnh lặng mà thành phố không bao giờ có. Mùa vàng chỉ kéo dài vài tuần nhưng đủ để biến Y Tý thành “thiên đường check-in” mới của giới trẻ mê du lịch.

mua-vang-y-ty29.jpg
mua-vang-y-ty30.jpg
mua-vang-y-ty31.jpg
Cánh đồng lúa chín vàng thu hút bạn trẻ đến khám phá.

Và có lẽ điều đặc biệt nhất không nằm ở tấm ảnh đẹp mang về, mà chính là khoảnh khắc ngồi giữa đồng lúa vàng, hít một hơi thật sâu, nghe tiếng cười nói của bà con bản địa – thứ cảm giác bình yên mà ai cũng muốn được một lần trải qua.

