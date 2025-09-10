Trường Đại học Thủy lợi triển khai nhiều hỗ trợ dành cho Tân sinh viên và Phụ huynh khi đến nhập học

SVO - Trường Đại học Thủy lợi đã triển khai thí điểm ứng dụng dành cho Phụ huynh sinh viên khóa mới, nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường, sinh viên và gia đình – một trong những sản phẩm từng bước tiến tới thực hiện công tác chuyển đổi số toàn diện trong Nhà trường cũng như hỗ trợ nhà ở cho Tân sinh viên khi nhập học.

Theo đó, phụ huynh sinh viên khóa mới có thể tự cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động để đăng nhập và sử dụng app Phụ huynh. Ứng dụng này cho phép phụ huynh theo dõi các thông tin quan trọng về tình hình của sinh viên trong thời gian học tập tại Trường, bao gồm:

1. Chia sẻ thông tin học tập: Sinh viên có thể chủ động chia sẻ thông tin về tình hình học tập với phụ huynh hoặc người thân nếu sinh viên mong muốn (không nhất thiết là cha mẹ).

2. Theo dõi quá trình học tập: Phụ huynh có thể xem lịch học, điểm thi, kết quả các môn học, tình hình đóng học phí, kết quả rèn luyện của sinh viên trong suốt thời gian học tập tại Trường.

3. Kiến nghị với nhà trường: Ứng dụng hỗ trợ phụ huynh gửi ý kiến, thắc mắc trực tiếp đến nhà trường, đồng thời nhận và phản hồi các thông báo từ Trường trong vòng 24h.

Giao diện ứng dụng cho Phụ huynh TLU.

Theo Th.S Trương Xuân Nam – Giám đốc Trung tâm Tin học (TTTH): Việc triển khai ứng dụng được sự chỉ đạo sát sao từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường trong công tác chuyển đổi số nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà trường và gia đình sinh viên. Hiện tại, ứng dụng đang được thử nghiệm cho sinh viên khóa mới với sự phối hợp giữa Phòng Chính trị và Công tác sinh viên và TTTH, tiến tới ứng dụng cho sinh viên toàn trường.

Trong những ngày đầu triển khai, Nhà trường đã ghi nhận hơn 11.000 tài khoản phụ huynh đã được thiết lập, trong đó đa số các tài khoản đã kích hoạt và đang hoạt động.

Thực tế trong những ngày vừa qua, ứng dụng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía phụ huynh về sự tiện lợi và minh bạch, kết nối nhanh chóng; hỗ trợ quản lý tài chính: "Tôi có thể kiểm tra tình hình đóng học phí của con mà không cần hỏi Nhà trường, rất tiện lợi", một người thân của sinh viên khóa mới – Ông Nguyễn Văn Đà chia sẻ.

Đội ngũ cán bộ tư vấn hướng dẫn phụ huynh cài đặt ứng dụng.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường cho biết: Ứng dụng không chỉ giúp phụ huynh nắm bắt kịp thời tình hình học tập của con em mình mà còn giảm bớt gánh nặng hành chính cho giáo viên chủ nhiệm và các phòng ban. Đây là một bước tiến trong việc ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả quản lý và tương tác giữa nhà trường và gia đình.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường thăm và động viên

﻿Thầy và Trò trong những ngày nhập học của K67.

Cũng trong thời gian tân sinh viên khóa mới nhập học, Nhà trường đã hỗ trợ gần 1.000 sinh viên thuộc các đối tượng ưu tiên, chế độ chính sách, hoàn cảnh khó khăn… vào ở Ký túc xá ngay trong khuôn viên cơ sở chính. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng xác định nhiều tân sinh viên của Trường – đặc biệt là các bạn từ tỉnh lẻ lên Hà Nội – thường gặp khó khăn trong tìm kiếm nhà trọ, chưa tìm được chỗ ở phù hợp (về chi phí, khoảng cách, an ninh…), chưa quen địa bàn nên gặp khó khăn trong việc xác định vị trí trọ thuận tiện cho việc học. Chính vì vậy, Nhà trường đã phối hợp với Rencity triển khai app tìm nhà trọ để giúp tân sinh viên tìm được phòng trọ uy tín, giá hợp lý, gần trường.

Trường Đại học Thủy lợi hy vọng những ứng dụng này sẽ mang lại trải nghiệm thuận tiện và hiệu quả cho phụ huynh, sinh viên cũng như các đơn vị liên quan trong trường.

Trong những thời gian đầu mới nhập học, Nhà trường cũng chia sẻ với tân sinh viên một số lưu ý quan trọng:

1. Ưu tiên ở ký túc xá nếu chưa quen với cuộc sống Hà Nội: An toàn, gần trường, dễ thích nghi và tiết kiệm chi phí.

2. Khi tìm trọ ngoài, nên đi cùng người thân hoặc các anh chị sinh viên khoá trên: Tránh tình trạng bị “hét giá”, đặt cọc rồi không liên lạc được.

3. Tuyệt đối không chuyển khoản đặt cọc khi chưa đến xem phòng trực tiếp.

4. Tìm phòng ở khu vực an ninh, giao thông thuận tiện: Một số khu vực gần trường được sinh viên ưa chuộng như: Ngõ 95 Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng, Láng Hạ, Ngã Tư Sở, Tây Sơn,…

5. Chủ động tải app Rencity – app tìm phòng trọ, căn hộ để được hướng dẫn kỹ hơn về nhà trọ, sinh hoạt với nhiều ưu đãi và các thông tin quan trọng trong thời gian đầu khi mới nhập học.