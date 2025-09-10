Siêu thành công ' Đến sau rất nhiều thất bại'

SVO - Thất bại là điều chúng ta muốn tránh, nhưng nó cũng chỉ là một bước lùi tạm thời trên đường đến với những mục tiêu lớn hơn, có ý nghĩa hơn. Tất cả mọi người đều gặp thất bại vào lúc này hay lúc khác. Điều quan trọng là cách bạn phản ứng và học từ thất bại đó mà thôi.

Bạn hãy đọc những câu chuyện dưới đây – đó là những câu chuyện về những con người cực kỳ thành công, nhưng tất cả họ đều bắt đầu từ thất bại. Họ là những tấm gương hoàn hảo cho bạn thấy rằng tại sao thất bại không bao giờ nên là lý do ngăn bạn tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình.

1. Arianna Huffington bị 36 nhà xuất bản từ chối

Thật khó tin rằng một trong những cái tên uy tín nhất trong giới báo chí online lại từng bị từ chối bởi hàng chục nhà xuất bản lớn. Cuốn sách thứ hai của Huffington – một cuốn sách mà bà muốn xuất bản từ rất lâu trước khi bà gây dựng nên đế chế Huffington Post – đã bị từ chối đến 36 lần trước khi được chấp nhận xuất bản.

Kể ra trang mạng Huffington Post cũng không thành công nhanh chóng. Thực tế, khi mới được thành lập, nó nhận hàng chục lời nhận xét tiêu cực về chất lượng và chẳng ai tin vào tiềm năng của nó. Nhưng rõ ràng là Huffington đã vượt qua những thất bại ban đầu đó và ghi tên mình vào danh sách những người thành công nhất trong giới báo chí online.

2. Bill Gates nhìn công ty đầu tiên của mình sụp đổ

Bill Gates hiện là một trong những người giàu nhất thế giới, nhưng ông không kiếm được số tài sản đó qua một loạt những thành công liên tiếp. Gates bước vào giới kinh doanh với một công ty tên là Traf-O-Data, chuyên xử lý, phân tích dữ liệu.

Ông cố bán ý tưởng này, nhưng chẳng được. Đó thực sự là một thảm họa với Gates. Tuy nhiên, thất bại đó không cản được Gates tiếp tục khám phá những cơ hội mới, và vài năm sau, ông tạo ra sản phẩm Microsoft đầu tiên của mình.

3. Walt Disney bị bảo là thiếu sáng tạo

Một trong những thiên tài sáng tạo nhất thế kỷ 20 từng bị đuổi khỏi một tờ báo vì bị cho là thiếu sáng tạo. Sau đó, Disney thành lập công ty hoạt hình đầu tiên, gọi là Laugh-O-Gram Films. Ông kêu gọi được 15.000 đôla cho công ty nhưng cuối cùng cũng phải đóng cửa.

Vừa tuyệt vọng, vừa hết tiền, Disney tìm đường tới Hollywood và ở đây, ông cũng liên tục gặp thất bại và bị chê bai, cho đến khi một vài bộ phim cổ điển của ông bắt đầu được công chúng đón nhận.

4. George Steinbrenner làm phá sản một đội bóng

Trước khi Steinbrenner được biết đến vì mua đội bóng chày New York Yankees, ông từng sở hữu một đội bóng rổ nhỏ tên là Cleveland Pipers hồi những năm 1960. Năm 1962, dưới sự dẫn dắt của Steinbrenner, toàn bộ thương hiệu này phá sản.

Chuỗi thất bại tiếp tục theo Steinbrenner khi ông mua lại đội Yankees vào những năm 1970: đội bóng loay hoay với hàng loạt thất bại suốt những năm 1980 và 1990. Tuy nhiên, bất chấp những lời chỉ trích của giới chuyên môn và cả của công chúng, cuối cùng thì ông cũng dẫn dắt đội bóng để có màn “trở lại ngoạn mục”, với 6 lần tham dự giải World Series trong khoảng thời gian từ 1996 – 2003, và được ghi nhận là một trong những đội bóng mang lại lợi nhuận cao nhất của Major League Baseball (tổ chức thể thao chuyên nghiệp của môn bóng chày).

5. Milton Hershey mở ba công ty kẹo trước khi có thương hiệu Hershey's.

Ai cũng biết sôcôla Hershey’s, nhưng khi Milton Hershey bắt đầu sự nghiệp sản xuất kẹo thì chẳng ai biết đến ông. Sau khi bị đuổi khỏi nơi học nghề, Hershey mở 3 công ty kẹo riêng rẽ, và phải nhìn cả ba công ty thất bại.

Với lần cố gắng cuối cùng, Hershey thành lập công ty Lancaster Caramel Company và bắt đầu có kết quả tốt. Sau đó, ông thành lập công ty Hershey và trở thành một trong những cái tên nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp sôcôla và bánh kẹo.

Lần sau, khi bạn chẳng may thất bại, hãy nghĩ đến những câu chuyện này và lấy cảm hứng từ chúng nhé. Vào khoảnh khắc hiện tại, thì một số thất bại có thể như dồn bạn vào đường cùng. Nhưng hãy nhớ rằng, có vô số người trên thế giới này nay đang thành công bởi vì họ đã quyết định đẩy mình vượt qua nỗi thất vọng không thể tránh khỏi của những thất bại.

Hãy học từ các sai lầm, suy ngẫm và chấp nhận thất bại; nhưng rồi nhớ quay lại với đam mê của bạn và tiếp tục theo đuổi các mục tiêu mình mong muốn nhé.