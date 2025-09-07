Show It NOW 2025 chính thức thức mở cổng nhận bài dự thi, bắt đầu hành trình 'RE-IMAGINE – Vì một Việt Nam đẹp hơn'

SVO - Show It NOW (SIN) là cuộc thi Vẽ, Nhiếp ảnh, Thiết kế và Video do Arena Multimedia tổ chức từ năm 2018, dành cho bạn trẻ 15-27 tuổi đam mê sáng tạo và quan tâm đến các vấn đề xã hội, văn hoá. Sau 6 mùa, SIN đã nhận gần 4.000 bài dự thi từ khắp Việt Nam và quốc tế. Năm 2025, với chủ đề “Re-Imagine – Vì một Việt Nam đẹp hơn”, cuộc thi diễn ra từ 29/8-10/10, tổng giải thưởng 700 triệu đồng.

Show It NOW 2025 – Hành trình “tái sinh” di sản bằng sức sáng tạo trẻ

Từ năm 2018, Show It NOW đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những bạn trẻ đam mê thiết kế, kể chuyện và sáng tạo hình ảnh. Bước sang mùa thứ 7, cuộc thi năm 2025 mang chủ đề “Re-Imagine”, kêu gọi thế hệ sáng tạo trẻ dùng ngôn ngữ thiết kế và kể chuyện hiện đại để tái định hình giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Theo lộ trình, cuộc thi chính thức phát động ngày 23/8, nhận bài dự thi từ 29/8 đến 10/10, và trao giải vào 15/11 với sự tôn vinh những gương mặt trẻ nổi bật. Hơn cả một sân chơi, Show It NOW 2025 chính là hành trình kết nối ký ức văn hóa với thế hệ mới, nơi di sản không chỉ được gìn giữ, mà còn sống lại bằng hơi thở của sáng tạo.

Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, Show It NOW còn là nơi tôn vinh bản sắc dân tộc, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời tuyển chọn và kết nối tài năng thiết kế trẻ – những người sẽ viết tiếp câu chuyện di sản bằng hơi thở của thời đại.

Cuộc thi Show It NOW 2025 với chủ đề “Re-Imagine” chính thức nhận bài từ ngày 29/8/2025 đến 10/10/2025.

Đánh thức di sản, viết tiếp câu chuyện văn hóa Việt

Việt Nam là mảnh đất của ngàn đời bản sắc, nơi lưu giữ kho tàng di sản vật thể, phi vật thể, những làng nghề truyền thống, lễ hội, tín ngưỡng và câu chuyện dân gian gắn bó với đời sống tinh thần bao thế hệ. Thế nhưng, trong guồng quay hiện đại hóa và toàn cầu hóa, nhiều giá trị văn hóa đang âm thầm phai nhạt. Từ gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, tranh Đông Hồ đến những huyền thoại, lễ nghi dân gian… dần vắng bóng trong đời sống thường nhật, chỉ còn đọng lại trong ký ức của lớp người đi trước.

Chính ở khoảnh khắc ấy, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong ngành thiết kế, truyền thông, mỹ thuật và kể chuyện thị giác trở nên cấp thiết. Khi họ tái hiện một lễ hội bằng phim hoạt hình, làm mới bản sắc một làng nghề qua thiết kế hay kể lại truyền thuyết bằng hình ảnh đương đại, di sản không chỉ được giữ lại mà còn “sống lại” – gần gũi, hấp dẫn và chạm đến trái tim cộng đồng.

Show It NOW 2025 - “Re-Imagine: Vì một Việt Nam đẹp hơn.

Với chủ đề “Re-Imagine”, Show It NOW 2025 ra đời để trao cho người trẻ cơ hội biến sáng tạo thành sứ mệnh: kể tiếp câu chuyện văn hóa Việt bằng ngôn ngữ hiện đại, kết nối quá khứ với tương lai, bảo tồn song hành cùng phát triển, và biến di sản thành nguồn cảm hứng cho cả nghệ thuật lẫn đời sống.

Đồng hành cùng Show It NOW 2025 là đội ngũ ban giám khảo uy tín, quy tụ những gương mặt hàng đầu trong lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế, nhiếp ảnh và điện ảnh. Trưởng ban giám khảo – Thạc sĩ Vũ Anh Đức, Giám đốc Đào tạo Arena Multimedia – sẽ cùng các chuyên gia mang đến góc nhìn toàn diện về sáng tạo đương đại.

Ở hạng mục Vẽ minh họa, sự đồng hành của nghệ sĩ Việt Max và họa sĩ Đỗ Hiệp sẽ mang đến những góc nhìn mới mẻ từ nét vẽ truyền thống. Với Thiết kế, Nguyễn Tiến Huy – CEO Pencil Group và Trần Hồng Ngọc – Giám đốc Sáng tạo Le Bros góp mặt, hứa hẹn lan tỏa nhiều kinh nghiệm quý. Ở Photostory, nhiếp ảnh gia Khánh Phan và Sơn Tùng đem đến cách nhìn tinh tế về văn hóa qua ống kính. Còn Phim/Hoạt hình có sự góp mặt của đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và Hoàng Đăng, những người sẽ mang lại sự chỉn chu, sâu sắc cho từng tác phẩm dự thi.

Ban giám khảo Show It NOW 2025.

Sự đồng hành của ban giám khảo không chỉ bảo chứng cho tính chuyên môn, mà còn truyền cảm hứng để thí sinh thỏa sức sáng tạo và tái hiện bản sắc Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật của thời đại.



Tiêu chí và giải thưởng Show It NOW 2025 – Thước đo giá trị sáng tạo

Show It NOW 2025 không chỉ là nơi để tài năng trẻ thử sức mà còn là hành trình khẳng định giá trị sáng tạo qua hệ thống tiêu chí đánh giá rõ ràng. Trong đó, tính sáng tạo chiếm 50% – đề cao sự độc đáo, khả năng chuyển thể yếu tố văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ hiện đại. Tính ứng dụng chiếm 30% – nhấn mạnh khả năng lan tỏa trong cộng đồng, và tính kỹ thuật chiếm 20% – phản ánh trình độ thể hiện qua thiết kế, quay dựng, nhiếp ảnh hay hoạt hình.

Các thí sinh có thể lựa chọn nhiều hạng mục dự thi, từ vẽ minh họa, photostory, phim/hoạt hình đến thiết kế sáng tạo, với yêu cầu chung là gắn kết yếu tố văn hóa truyền thống cùng ngôn ngữ thiết kế đương đại. Đối tượng tham gia mở rộng từ học viên Arena đến cộng đồng sáng tạo trẻ trên toàn quốc, độ tuổi 15–27.

Năm nay, tổng giải thưởng lên đến 700 triệu đồng, bao gồm học bổng giá trị, tiền mặt và quà tặng từ nhà tài trợ. Đặc biệt, thí sinh còn có cơ hội triển lãm tác phẩm tại Hà Nội, TP.HCM, xuất bản trên nền tảng NFT và kênh truyền thông đối tác.

Với cơ cấu giải thưởng phong phú và tiêu chí chặt chẽ, Show It NOW 2025 không chỉ là sân chơi tôn vinh bản sắc Việt qua lăng kính sáng tạo, mà còn là bệ phóng để những tài năng trẻ bước ra cộng đồng, khẳng định dấu ấn của thế hệ mới trong nền công nghiệp văn hóa.

Tổng giải thưởng lên đến 700 triệu đồng.

Triển lãm và truyền thông đa nền tảng – lan tỏa cảm hứng sáng tạo

Không chỉ dừng lại ở cuộc thi, Show It NOW 2025 còn mở ra hành trình lan tỏa sáng tạo rộng khắp thông qua chuỗi hoạt động triển lãm và truyền thông đa nền tảng. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được triển lãm trực tiếp tại Hà Nội và TP.HCM, kết hợp screening để khán giả có thể thưởng thức những bộ phim ngắn, hoạt hình và photostory một cách trọn vẹn. Song song, triển lãm online mang đến cơ hội để cộng đồng trên cả nước tiếp cận, chiêm ngưỡng và đồng hành cùng những câu chuyện văn hóa được tái hiện qua lăng kính đương đại.

Bên cạnh đó, chuỗi livestream mentor sẽ trở thành điểm nhấn, nơi các chuyên gia hàng đầu chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng sáng tạo cho thí sinh và giới trẻ yêu nghệ thuật. Toàn bộ hoạt động cuộc thi được truyền thông mạnh mẽ trên đa kênh – từ báo chí chính thống đến các nền tảng số bảo đảm sức lan tỏa rộng rãi, đưa Show It NOW trở thành sự kiện sáng tạo được mong chờ hàng năm.

