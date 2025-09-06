Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người trẻ giữ nhịp thương mùa Vu Lan

Hồng Hoa
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Vu Lan không chỉ là dịp để người trẻ hướng về đấng sinh thành, mà còn là cơ hội để họ tìm thấy những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Mỗi người con, dù ở gần hay xa, đều có cách riêng để thể hiện lòng hiếu thảo, biết ơn đối với bố mẹ.

Tự nhận định bản thân là người hướng nội, Nguyễn Gia Kiệt (sinh viên năm ba, Trường Đại học Kiểm sát) đã thể hiện tình cảm của mình với bố mẹ theo cách đặc trưng riêng của gen Z. “Sáng sớm nay, mình đã đăng hình bố mẹ lên story và gửi những lời chúc thân yêu đến gia đình”, Kiệt kể.

anh-1.jpg
Gia Kiệt nhắn nhủ các bạn trẻ hãy yêu quý, trân trọng gia đình và đặc biệt là giữ chữ “Hiếu” với ông bà, bố mẹ.

Dù ít khi thể hiện cảm xúc một cách thường xuyên. Tuy nhiên, Kiệt luôn tìm cách để bày tỏ tình yêu thương với gia đình. “Mình vẫn bày tỏ tình cảm với bố mẹ hằng ngày, nhưng vào những dịp lễ như thế này, mình sẽ thể hiện nó rõ ràng hơn qua lời nói, hành động”, Kiệt nhấn mạnh.

Đối với Trần Thị Ánh Tuyết, sinh viên năm ba của Học viện Hành chính và Quản trị công, Vu Lan là một ngày lễ lớn, mang ý nghĩa "uống nước nhớ nguồn" và báo hiếu cho cha mẹ, tổ tiên.

Từ khi lên Hà Nội, xa gia đình, Ánh Tuyết thường đến chùa vào những ngày lễ này để bày tỏ lòng biết ơn. “Ngày trước, khi còn ở với bố mẹ, mình thường đi lễ cùng gia đình. Còn bây giờ, mình đi với bạn bè”, Tuyết chia sẻ.

anh-2.jpg
Tuyết cho rằng lòng hiếu thảo không chỉ nên thể hiện trong ngày lễ
﻿mà phải có ở mọi khoảnh khắc.

Ánh Tuyết tâm sự: “Mình nghĩ việc thể hiện đạo hiếu với bố mẹ không cần phải là những việc to tát mà đôi khi xuất phát từ những điều hết sức giản đơn. Sau khi đi chùa vào buổi sáng, buổi chiều mình sẽ về quê để sum họp với bố mẹ”.

Là người thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh, vất vả của bố mẹ, Hoàng Xuân Bách (23 tuổi, Hưng Yên) càng trân trọng ngày lễ Vu Lan này hơn. Xuân Bách tâm sự: “Bố mẹ là người sinh thành, dưỡng dục mình. Hơn nữa, bố mẹ mình còn lặn lội từ quê Hưng Yên lên Hà Nội mỗi ngày để mưu sinh, chu cấp cho con cái ăn học đàng hoàng. Không có từ nào có thể so sánh nổi công ơn của bố mẹ. Vậy nên, mình rất thương bố mẹ và bày tỏ tình cảm với bố mẹ mỗi ngày”.

anh-3.jpg
Vào ngày lễ Vu Lan, Xuân Bách phát tâm đọc kinh và đến chùa để thể hiện lòng biết ơn
﻿và cầu bình an cho cha mẹ.

Với Xuân Bách, lòng hiếu thảo không chỉ thể hiện bằng những món quà vật chất mà còn bằng cả tấm lòng. Từ khi còn bé, Bách đã được gieo duyên với việc đi chùa để cầu bình an cho gia đình. Hàng ngày, anh vẫn duy trì thói quen đọc kinh và hồi hướng công đức cho bố mẹ.

Bách tin rằng việc các bạn trẻ đến chùa, dù không theo tôn giáo nào, là một hành động tích cực. Bách cho rằng đó là sự nhận thức tự nhiên của các bạn về công lao của cha mẹ và mong muốn cầu bình an cho họ. Bên cạnh đó, sự lan tỏa thông điệp tích cực từ truyền thông và những người xung quanh cũng góp phần thúc đẩy hành động này.

(Ảnh: NVCC)

Hồng Hoa
#Vu Lan ý nghĩa #lòng hiếu thảo #tình cảm gia đình #truyền thống văn hóa Việt #hành động thể hiện hiếu thảo #đạo hiếu ngày lễ #tôn giáo và lễ Vu Lan #giá trị văn hóa dân tộc #cách thể hiện lòng biết ơn #truyền cảm hứng cho giới trẻ

